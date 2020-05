Groupe d’assurance mutualiste, Covéa est un acteur majeur de l’assurance, présent sur les principaux marchés et leader en dommages et responsabilité en France. Avec ses marques MAAF, MMA et GMF, le Groupe assure près de 11,5 millions de Français. Le montant des primes acquises groupe 2018 s'établit à 16,9 milliards d’euros. Covéa compte près de 23 000 collaborateurs dans le monde dont plus de 21 000 en France.

Passion ou Raison ?

Présent ou Avenir ?

Individuel ou Collectif ?

Expérience ou Innovation ?

Bienveillance ou Performance ?

Pour votre avenir, vous avez plutôt envie de…Et pourquoi pas les deux ? Choisir Covéa, c’est rejoindre un groupe d’assurance mutualiste qui sait évoluer au présent en anticipant le futur, allier engagement personnel et esprit d’équipe, conjuguer savoir-faire et créativité, marier bien-être et ambition.