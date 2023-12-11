100 personnalités de la tech française qui ont marqué 2023
Durant ces 12 mois, l’équipe de FRENCHWEB.FR a eu la chance de rencontrer des entrepreneurs, chercheurs, politiques, décideurs, acteurs publics, investisseurs et comme chaque année nous avons eu envie de mettre en avant 100 personnalités qui nous ont particulièrement marquées, ou dont les initiatives nous ont été rapportées.
Nous avons associé cette année des représentants de l’Etat, des élus, et des journalistes dont les actions et travaux nous ont semblé significatifs.
Si quelques uns bénéficient d’une certaine notoriété, il est fort possible, que tout comme nous avant de les rencontrer cette année, vous ne connaissiez pas bon d’entre eux.
Nous vous dévoilons le millésime 2023 des 100 personnalités de la tech française, que vous pourrez retrouver au cours des mois de décembre et janvier au travers un portrait ou une interview de certains d’entre eux.
|FABIEN
|AUFRECHTER
|MAIRE DE VERNEUIL SUR SEINE
|THOMAS
|BAIGNERES
|OLVID
|SALMA
|BAJOUK
|SIFFLET
|NICOLAS
|BENADY
|SWAN
|FLORIAN
|BERCAULT
|PRESIDENT DE LAVAL AGGLOMERATION
|NATHALIE
|BESLAY
|NAAIA
|ROMAIN
|BESSUGES MEUSY
|AXEPTIO
|CAMILLE
|BIESSY
|MADDIE
|AYMERIC
|BONNEMAISON
|GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT LA CYBERDEFENSE
|ERIC
|BOTHOREL
|DEPUTE
|CAMILLE
|BOUGET
|SCIENTA LAB
|EDWARD
|BOUYGUES
|BOUYGUES TELECOM
|CECILE
|BROSSET
|SONIO
|NORBERT
|CHASSANG
|GÉNÉRAL DE DIVISION, COMMANDANT LES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION DES FORCES TERRESTRES
|JONATHAN
|CHERKI
|CONTENTSQUARE
|SID AHMED
|CHIKH BLED
|KILL BILLS
|CHARLES
|CHRISTORI
|LE FOURGON
|DENIS
|COHEN
|DROPCONTACT
|JEAN LOUIS
|CONSTANZA
|WANDERCRAFT
|MARINE
|DAUL MERNIER
|OMAJ
|JACQUES
|DE LA RIVIERE
|GATEWATCHER
|JEAN
|DE LA ROCHEBROCHARD
|KIMA
|SERAPHIE
|DE TRACY
|COHORT
|SIXTE
|DE VAUPLANE
|ANIMAJ
|CLEMENT
|DELANGUE
|HUGGING FACE
|ANAIS
|DESMOULINS
|SLINE
|VICTOR
|DOUEK
|SELLSY
|CARMEN
|DUMITRESCU
|GAMMAPULSE
|THIBAUD
|ELZIERE
|HEXA
|ALYSSA
|EMMUNGIL
|HAPPYPAL
|BENJAMIN
|FABRE
|DATADOME
|VINCENT
|FAVRAT
|NOLEJ
|PAUL FRANCOIS
|FOURNIER
|BPI FRANCE
|MICKAEL
|FROGER
|MIMBI
|MARCE HENRI
|FROUIN
|NIRYO
|FABIEN
|GABEN
|ITEN
|EDOUARD
|GASSER
|TILAK HEALTHCARE
|GREGOIRE
|GERMAIN
|HARFANG LAB
|ESTELLE
|GIULY
|PIVOT
|LOUIZA
|HACENE
|MALOU
|RAFI
|HALADJIAN
|AUTEUR
|MAXIME
|HALLOT
|HILEORES
|JEAN
|HAMON
|HIVEBRITE
|GREGOIRE
|HUG
|WEEFIN
|ESTELLE
|HUYNH
|CARBON MAPS
|MARIA
|IACONO
|LES ASSISES DE LA CYBERSECURITE
|CHRISTIAN
|JORGE
|OMIE
|ANTOINE
|JOUTEAU
|ADEVINTA
|VINCENT
|KLINGBEIL
|EDG
|LAURENT
|LAPORTE
|BRAINCUBE
|PAUL
|LE
|LA BELLE VIE
|THIBAUT
|LE TREUT
|CHECK & VISIT
|YANN
|LEGER
|KOYEB
|BENOIT
|LEMAIGNAN
|VERKOR
|SIMON
|LETOURNEAU
|CARBO
|MAXIMILIEN
|LESVEQUES
|AQEMIA
|FRANCK
|LHUERRE
|NOTIFY
|OLIVIER
|MALBRANCHE
|BRIGAD
|ALEXANDRE
|MARTIN
|COLONIES
|LUCAS
|MEDIAVILLA
|LE FIGARO
|ARTHUR
|MENSCH
|MISTRAL
|PAUL
|MIDY
|DEPUTE
|FREDDY
|MILESI
|SEKOIA
|ETIENNE
|MINEUR
|DESIGNER
|ETIENNE
|MINVIELLE
|PROFESSEUR ECOLE POLYTECHNIQUE, DIRECTEUR DE RECHERCHES CNRS, MÉDECIN DE SANTÉ PUBLIQUE À GUSTAVE ROUSSY
|CATHERINE
|MONGENET
|GIP FUN-MOOC
|ANNE CHARLOTTE
|MONNERET
|MINISTERE DE l'EDUCATION NATIONALE
|ALIETTE
|MOUSNIER LOMPRE
|ORANGE BUSINESS
|ARNAUD
|MULLET
|CLEYROP
|MARIAM
|N'DIAYE
|BROKE AND ABROAD
|JULIA
|NEE BIZ
|TEALE
|BENJAMIN
|NETTER
|RIOT
|KAREN
|NOEL
|PARTECH
|JEROME
|NOTIN
|DIRECTEUR DU GIP
|SIMON
|PARISOT
|BLANK
|CHARLIE
|PERRAULT
|LES ECHOS
|TIPHANIE
|PERRE
|STANE
|JEAN LOUIS
|QUEMENER
|GLADIA
|AMINE
|RAJO
|SPORE.IO
|LUDOVIC
|RATEAU
|RINGOVER
|GEORGES OLIVIER
|RAYMOND
|PASQAL
|TORSTEIN
|REIL
|HELSING
|AURELIEN
|REITER
|CHARGÉ DE MISSION MODÈLES ÉMERGENTS DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE, À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES (DGE)
|SEBASTIEN
|RICARD
|LUMAPPS
|SYLVAIN
|ROLLAND
|LA TRIBUNE
|MATHIEU
|ROUIF
|PHOTOROOM
|ISABELLE
|RYL
|PRAIRIE
|GILLES
|SATGE
|LUCCA
|PASCALE
|SENELLART
|QUANDELA
|ROMAIN
|SOUBEYRAN
|CENTRALE SUPELEC
|ONDINE
|SUAVET
|MYLIGHT 150
|MATTHIEU
|TARNUS
|GROUPE POSITIVE
|VERONIQUE
|TORNER
|ALTERWAY
|FREDERIC
|UTZMANN
|EFFY
|MICHEL
|VAN DEN BERGHE
|CAMPUS CYBER
|HENRI
|VERDIER
|AMBASSADEUR POUR LE NUMÉRIQUE DE LA FRANCE
|MATHIEU
|WEILL
|DIRECTEUR DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT CHARGÉ DU NUMÉRIQUE AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER,
|ARTHUR
|WHALLER
|PENNYLANE
|ARITZ
|ZAMACOLA
|RESOLVE STROKE
|JEAN DAVID
|ZEITOUN
|INATO
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