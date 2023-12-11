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100 personnalités de la tech française qui ont marqué 2023

11/12/2023

Durant ces 12 mois, l’équipe de FRENCHWEB.FR a eu la chance de rencontrer des entrepreneurs, chercheurs, politiques, décideurs, acteurs publics, investisseurs et comme chaque année nous avons eu envie de mettre en avant 100 personnalités qui nous ont particulièrement marquées, ou dont les initiatives nous ont été rapportées.

Nous avons associé cette année des représentants de l’Etat, des élus, et des journalistes dont les actions et travaux nous ont semblé significatifs.

Si quelques uns bénéficient d’une certaine notoriété, il est fort possible, que tout comme nous avant de les rencontrer cette année, vous ne connaissiez pas bon d’entre eux.

Nous vous dévoilons le millésime 2023 des 100 personnalités de la tech française, que vous pourrez retrouver au cours des mois de décembre et janvier au travers un portrait ou une interview de certains d’entre eux.

FABIEN AUFRECHTERMAIRE DE VERNEUIL SUR SEINE
THOMASBAIGNERESOLVID
SALMABAJOUKSIFFLET
NICOLAS BENADYSWAN
FLORIANBERCAULTPRESIDENT DE LAVAL AGGLOMERATION
NATHALIEBESLAYNAAIA
ROMAINBESSUGES MEUSYAXEPTIO
CAMILLEBIESSYMADDIE
AYMERICBONNEMAISONGENERAL DE DIVISION, COMMANDANT LA CYBERDEFENSE
ERIC BOTHORELDEPUTE
CAMILLEBOUGETSCIENTA LAB
EDWARDBOUYGUESBOUYGUES TELECOM
CECILE BROSSETSONIO
NORBERT CHASSANGGÉNÉRAL DE DIVISION, COMMANDANT LES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION DES FORCES TERRESTRES
JONATHANCHERKICONTENTSQUARE
SID AHMEDCHIKH BLEDKILL BILLS
CHARLESCHRISTORILE FOURGON
DENISCOHENDROPCONTACT
JEAN LOUIS CONSTANZAWANDERCRAFT
MARINEDAUL MERNIEROMAJ
JACQUESDE LA RIVIEREGATEWATCHER
JEAN DE LA ROCHEBROCHARDKIMA
SERAPHIEDE TRACYCOHORT
SIXTEDE VAUPLANEANIMAJ
CLEMENTDELANGUEHUGGING FACE
ANAISDESMOULINSSLINE
VICTORDOUEKSELLSY
CARMENDUMITRESCUGAMMAPULSE
THIBAUDELZIEREHEXA
ALYSSAEMMUNGILHAPPYPAL
BENJAMINFABREDATADOME
VINCENTFAVRATNOLEJ
PAUL FRANCOISFOURNIERBPI FRANCE
MICKAELFROGERMIMBI
MARCE HENRIFROUINNIRYO
FABIENGABENITEN
EDOUARDGASSERTILAK HEALTHCARE
GREGOIREGERMAINHARFANG LAB
ESTELLEGIULYPIVOT
LOUIZAHACENEMALOU
RAFIHALADJIANAUTEUR
MAXIMEHALLOTHILEORES
JEANHAMONHIVEBRITE
GREGOIREHUGWEEFIN
ESTELLEHUYNHCARBON MAPS
MARIA IACONOLES ASSISES DE LA CYBERSECURITE
CHRISTIANJORGEOMIE
ANTOINEJOUTEAUADEVINTA
VINCENTKLINGBEILEDG
LAURENTLAPORTEBRAINCUBE
PAUL LELA BELLE VIE
THIBAUT LE TREUTCHECK & VISIT
YANNLEGERKOYEB
BENOITLEMAIGNANVERKOR
SIMON LETOURNEAUCARBO
MAXIMILIENLESVEQUESAQEMIA
FRANCKLHUERRENOTIFY
OLIVIER MALBRANCHEBRIGAD
ALEXANDREMARTINCOLONIES
LUCASMEDIAVILLALE FIGARO
ARTHURMENSCHMISTRAL
PAUL MIDYDEPUTE
FREDDYMILESISEKOIA
ETIENNEMINEURDESIGNER
ETIENNEMINVIELLEPROFESSEUR ECOLE POLYTECHNIQUE, DIRECTEUR DE RECHERCHES CNRS, MÉDECIN DE SANTÉ PUBLIQUE À GUSTAVE ROUSSY
CATHERINEMONGENETGIP FUN-MOOC
ANNE CHARLOTTEMONNERETMINISTERE DE l'EDUCATION NATIONALE
ALIETTE MOUSNIER LOMPREORANGE BUSINESS
ARNAUDMULLETCLEYROP
MARIAMN'DIAYEBROKE AND ABROAD
JULIANEE BIZTEALE
BENJAMINNETTERRIOT
KARENNOELPARTECH
JEROMENOTINDIRECTEUR DU GIP
SIMONPARISOT BLANK
CHARLIEPERRAULTLES ECHOS
TIPHANIE PERRESTANE
JEAN LOUIS QUEMENERGLADIA
AMINERAJOSPORE.IO
LUDOVICRATEAURINGOVER
GEORGES OLIVIERRAYMONDPASQAL
TORSTEINREILHELSING
AURELIENREITERCHARGÉ DE MISSION MODÈLES ÉMERGENTS DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE, À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES (DGE)
SEBASTIENRICARDLUMAPPS
SYLVAINROLLANDLA TRIBUNE
MATHIEUROUIF PHOTOROOM
ISABELLERYLPRAIRIE
GILLESSATGELUCCA
PASCALESENELLARTQUANDELA
ROMAINSOUBEYRANCENTRALE SUPELEC
ONDINESUAVETMYLIGHT 150
MATTHIEUTARNUSGROUPE POSITIVE
VERONIQUETORNERALTERWAY
FREDERIC UTZMANNEFFY
MICHELVAN DEN BERGHECAMPUS CYBER
HENRI VERDIERAMBASSADEUR POUR LE NUMÉRIQUE DE LA FRANCE
MATHIEUWEILLDIRECTEUR DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT CHARGÉ DU NUMÉRIQUE AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER,
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