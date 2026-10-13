Moov’with Manutan Group : quatre start-ups B2B à impact retenues pour accélérer leur passage à l’échelle

Après avoir réuni 79 candidatures pour sa sixième édition, le programme Moov’with Manutan Group a retenu quatre jeunes entreprises positionnées sur des enjeux très concrets de transformation des organisations : pilotage des prix, digitalisation des artisans, confort des espaces de travail et nouvelles formes d’éclairage urbain.

Mené avec le Moovjee, le dispositif du Manutan Group s’adresse à des start-ups B2B de moins de cinq ans, dont les fondateurs détiennent une part significative du capital et qui intègrent une dimension RSE dans leur modèle. L’ambition n’est pas de constituer un portefeuille de participations financières, mais de mettre à disposition des entrepreneurs un environnement d’expérimentation, des expertises métier et un accès à un écosystème industriel et commercial.

Pendant douze mois, les lauréats bénéficieront d’un accompagnement sur mesure, de séances de coaching, d’un accès aux équipes de Manutan Group et d’un hébergement sur le campus européen du groupe, à Gonesse. Une approche qui vise à confronter rapidement les solutions à des problématiques opérationnelles : distribution B2B, gestion de sites, achats, bâtiment ou encore supply chain.

« Une jeune entreprise ne se développe pas uniquement grâce à une bonne solution : elle a aussi besoin de rencontres, de retours d’expérience et d’opportunités pour confronter son modèle à la réalité du marché », explique Xavier Guichard, président du Manutan Group.

Les quatre lauréats de cette promotion reflètent cette volonté de privilégier des technologies et des services directement connectés aux enjeux des entreprises.

Sammpo veut redonner de la précision au pricing B2B.

Pour les distributeurs B2B, la politique tarifaire est devenue un sujet stratégique. Entre volatilité des coûts, multiplication des références, pression concurrentielle et négociations spécifiques avec les clients, les marges se jouent souvent dans la capacité à ajuster les prix rapidement et de façon cohérente.

C’est sur ce terrain que se positionne Sammpo. La start-up, basée à Boulogne-Billancourt, développe des outils de pilotage automatisés permettant aux distributeurs d’exploiter leurs données pour construire une stratégie tarifaire plus fine. L’entreprise annonce pouvoir contribuer à une amélioration des marges de deux à quatre points.

Au-delà de l’enjeu technologique, le sujet touche directement à la compétitivité des acteurs de la distribution B2B. L’accompagnement de Manutan Group doit permettre à Sammpo de confronter sa solution aux réalités d’un groupe européen de distribution, où la donnée produit, les conditions commerciales et les attentes clients doivent être pilotées à grande échelle.

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Hypto veut simplifier le quotidien administratif des artisans.

Le secteur du bâtiment reste marqué par une charge administrative particulièrement lourde pour les indépendants et les petites entreprises : préparation des devis, planification des équipes, suivi des paiements, réception des chantiers ou encore évolution des obligations de facturation.

Hypto développe une application mobile destinée à centraliser ces opérations directement sur le terrain. La solution permet aux artisans de gérer leurs plannings, leurs devis, leurs paiements, les procès-verbaux de fin de chantier et la facturation au format Factur-X.

L’enjeu est de libérer du temps pour les professionnels du bâtiment, tout en sécurisant la gestion de leur activité. Dans un marché où la digitalisation progresse mais reste inégale, Hypto cherche à proposer une expérience conçue pour l’usage mobile et les contraintes quotidiennes des artisans, plutôt qu’un logiciel de gestion traditionnel adapté a posteriori.

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Moumoute fait de la laine de mouton française un matériau acoustique.

La qualité acoustique est devenue un sujet central dans les bureaux, les écoles, les hôtels et les espaces collectifs. Avec l’essor des lieux hybrides et ouverts, les organisations cherchent à améliorer le confort sonore sans renoncer à leurs exigences esthétiques et environnementales.

C’est le marché adressé par Moumoute, installée à Brignais. La start-up développe des solutions acoustiques conçues à partir de laine de mouton française. Ses produits cherchent à combiner isolation phonique, durabilité et intégration dans les espaces intérieurs.

Le projet s’inscrit dans une réflexion plus large autour de la réutilisation de ressources locales et du développement de matériaux alternatifs dans le bâtiment et l’aménagement. Pour Moumoute, le programme Moov’with Manutan Group représente l’opportunité de travailler au contact d’un acteur présent auprès des entreprises, collectivités et artisans, soit autant de marchés potentiels pour ses solutions.

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Aglaé, le pari du végétal luminescent.

Le prix coup de cœur du jury a été attribué à Aglaé, une entreprise basée à Vaux-le-Pénil, qui travaille sur le végétal luminescent. Sa technologie entend créer de nouvelles façons d’éclairer les espaces et, à terme, les villes, en utilisant la lumière produite naturellement par les plantes.

Le projet se situe à la croisée de la biotechnologie, du design et de l’aménagement urbain. Il pose aussi une question plus large : comment imaginer des infrastructures plus sobres et davantage intégrées au vivant, alors que les collectivités et les entreprises cherchent à réduire leur empreinte énergétique ?

Si cette approche reste encore éloignée des usages conventionnels de l’éclairage, elle illustre la place accordée par Moov’with Manutan Group à des projets capables de déplacer les lignes, tout en restant connectés à des problématiques concrètes d’environnement et de cadre de vie.

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Avec cette sixième promotion, Manutan Group poursuit donc une logique d’innovation ouverte plus opérationnelle que financière. Pour les quatre lauréats, l’enjeu des douze prochains mois sera moins de démontrer l’intérêt de leur solution que d’accélérer leur capacité à trouver des cas d’usage, des partenaires et des débouchés commerciaux.

À propos de Manutan Group.

Manutan Group est une ETI familiale française et un acteur majeur en Europe, qui réinvente le commerce B2B depuis 60 ans. À travers ses marques, le Groupe accompagne les entreprises, le monde de l’éducation et les collectivités en leur apportant les équipements et fournitures essentiels à leur activité.

Pour concrétiser cette ambition, Manutan Group s’appuie sur un modèle qui conjugue technologie, relations humaines et impact positif afin de permettre à ses clients, ses collaborateurs et ses partenaires de mieux travailler, mieux acheter et mieux apprendre.

Fort d’un écosystème de près d’une quarantaine de marques expertes, Manutan Group est présent dans 17 pays en Europe. Le Groupe réunit 2 415 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,03 milliard d’euros en 2024/25.

En 2026, 100 % des filiales éligibles sont certifiées Great Place to Work®, tandis que le Groupe obtient la médaille EcoVadis Silver, reflétant son engagement en faveur d’un impact positif durable.