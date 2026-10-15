DOUGS lève 50 millions d’euros auprès d’Expedition Growth Capital pour changer d’échelle

Trois ans après une première levée de 25 millions d’euros, Dougs réunit 50 millions d’euros auprès de son actionnaire historique Expedition Growth Capital. La société lyonnaise, qui revendique plus de 50 000 entreprises accompagnées, entend renforcer ses investissements dans l’IA et l’automatisation, déployer un réseau d’accompagnement physique en France et poursuivre son développement international.

En juillet 2023, Dougs ouvrait son capital après huit années d’autofinancement. Le cabinet d’expertise comptable en ligne comptait alors 14 000 clients, 250 collaborateurs et 15 millions d’euros de revenus annuels récurrents. Trois ans plus tard, la société revendique plus de 50 000 entreprises accompagnées et annonce un nouveau financement, deux fois plus important, auprès du même investisseur.

À mesure que la clientèle augmente, Dougs doit faire progresser conjointement son logiciel, sa capacité à produire les comptes et l’accompagnement des dirigeants. Le programme annoncé associe ainsi deux investissements qui répondent à des dimensions différentes du métier : davantage d’automatisation dans le traitement des dossiers, et une présence physique plus étendue pour conseiller les entrepreneurs.

La société a construit son offre autour d’un logiciel développé en interne et d’équipes d’expertise comptable, de juristes et de spécialistes de la paie. La plateforme récupère les transactions bancaires, rapproche les justificatifs et permet de suivre les échéances ainsi que les principaux indicateurs de l’activité. À cette organisation s’ajoutent des services de création d’entreprise, de juridique et de gestion sociale.

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Expedition prolonge son investissement dans le modèle Dougs

Le réengagement d’Expedition Growth Capital inscrit cette opération dans la continuité du premier financement de juillet 2023. À cette époque, Dougs entendait déjà renforcer sa technologie, recruter pour accompagner ses clients et préparer son expansion.

Le parcours de Doug correspond au positionnement du fonds britannique, qui s’est spécialisé dans les sociétés technologiques européennes qui ont développé leur produit et leur clientèle avant de recourir au capital extérieur. Expedition met notamment en avant un accompagnement dans le développement commercial, les recrutements stratégiques et l’organisation des opérations.

Pour Dougs, cette nouvelle étape exige d’articuler plusieurs métiers, ainsi le développement logiciel mobilise des investissements continus, et la prestation comptable suppose une organisation capable d’absorber de nouveaux dossiers, de respecter les échéances et de répondre aux questions des dirigeants.

Automatiser davantage pour accompagner plus d’entreprises

Selon les information qui nous ont été communiqués par la société, Dougs a atteint 50 millions d’euros de revenus annuels récurrents, ou ARR, en 2025 et affiche une croissance annuelle de 50 %. L’entreprise vise désormais 100 millions d’euros d’ARR.

Le modèle de Dougs repose sur des abonnements, avec des offres comptables pour les sociétés affichées à partir de 79 euros HT par mois. Si pour le client, cette tarification rend le budget plus lisible, pour Dougs, elle place le coût de traitement de chaque dossier au centre du modèle. Le temps consacré à collecter une pièce, vérifier une opération ou résoudre une anomalie influence directement l’économie de la prestation.

Les investissements annoncés dans la recherche et développement, l’IA et l’automatisation doivent soutenir cette organisation. L’enjeu consiste à traiter davantage d’opérations tout en réservant l’intervention des professionnels aux contrôles, aux situations particulières et aux décisions qui nécessitent une appréciation.

Les priorités du financement Trois chantiers pour changer d’échelle Automatiser la production. Renforcer la R&D et l’IA pour traiter davantage d’opérations et concentrer l’intervention des professionnels sur les contrôles, les exceptions et le conseil. Développer la proximité. Déployer un réseau d’accompagnement physique et local en France, en complément de la plateforme et des échanges à distance. Étendre le modèle. Poursuivre le développement international, avec les adaptations du produit et les compétences locales nécessaires à la prestation comptable.

Le cabinet en ligne investit dans la proximité

Le déploiement annoncé d’un réseau d’accompagnement physique et local en France constitue l’autre chantier du financement. Après avoir développé la relation à distance, Dougs entend ajouter une présence de proximité à son dispositif.

La création d’une société, une première embauche ou un changement dans la rémunération du dirigeant peuvent appeler un échange plus approfondi. Une implantation locale peut faciliter cette relation, élargir l’accès à certains entrepreneurs et soutenir la distribution des services.

Cette présence devra s’articuler avec la production comptable et les outils communs, car chaque implantation ajoute des coûts et des besoins de coordination, le défi sera de développer l’accompagnement local tout en conservant les gains permis par une infrastructure technologique partagée.

Une compétition française devenue européenne

Cette accélération intervient dans un marché transformé par cinq années de financements et de rapprochements. Pennylane a levé 175 millions d’euros en janvier 2026, après un financement de 75 millions d’euros en avril 2025. Indy avait réuni 40 millions d’euros en novembre 2023 pour développer une offre élargie autour de la gestion des indépendants.

Un marché où les modèles diffèrent. Pennylane équipe les entreprises et leurs cabinets avec des outils de gestion et de production comptable, indy propose une plateforme complétée par une offre d’expertise comptable assurée par des partenaires, quand Dougs intègre directement le logiciel et la prestation.

À l’échelle européenne, les groupes de logiciels renforcent leurs positions par acquisitions et partenariats. Cegid a acquis sevdesk en février 2025 pour étendre son offre auprès des petites entreprises de la région germanophone. En mars 2026, Visma et In Extenso ont annoncé un partenariat prévoyant une prise de participation minoritaire de Visma dans fulll, l’éditeur de logiciels comptables et de paie issu d’In Extenso. Ces mouvements rapprochent les technologies, les réseaux de distribution et la connaissance des marchés nationaux.

Les acteurs américains participent également à cette évolution. Intuit a lancé Intuit Accountant Suite au Royaume-Uni en février 2026, après avoir arrêté la version française de QuickBooks fin 2023. Aux États-Unis, Basis développe des agents destinés à préparer des travaux comptables pour révision par les professionnels.

La réforme de la facturation électronique accélère les décisions d’équipement. Depuis le 1er septembre 2026, les entreprises assujetties à la TVA établies en France doivent pouvoir recevoir les factures électroniques entrant dans le dispositif. L’obligation d’émission s’étendra aux PME et microentreprises le 1er septembre 2027. Pour les prestataires, ce calendrier ouvre une période pendant laquelle les entreprises réexaminent leurs outils de gestion.

L’international exige une organisation locale

Dougs prévoit également de consacrer une partie du financement à son développement international. Cette ambition figurait déjà dans les projets présentés en 2023, lorsque la société évoquait l’Allemagne et l’Angleterre.

Le développement européen d’un service comptable suppose d’associer une technologie réutilisable à des compétences nationales. Fiscalité, déclarations et pratiques professionnelles nécessitent une adaptation du produit et une organisation capable d’accompagner les clients dans chaque pays. Les opérations menées par les groupes de logiciels actuellement témoignent de l’importance de ces positions locales.

Le prochain changement d’échelle de Dougs se jouera donc dans sa capacité à reproduire cette association entre automatisation et prestation, tout en développant sa présence en France. La croissance annoncée devra trouver sa traduction dans une production comptable qui tient les délais, et dans un conseil accessible lorsque les décisions de l’entrepreneur se compliquent.

Fondée à Lyon en 2015 par Patrick Maurice, cofondateur et CEO, Véronique Maurice, Sarah Jaouani et Florent Galland, Dougs annonce une levée de 50 millions d’euros auprès d’Expedition Growth Capital. Cette opération fait suite à une série A de 25 millions d’euros réalisée en juillet 2023 auprès du même investisseur. Les fonds doivent soutenir les investissements en R&D, dans l’IA et l’automatisation, le déploiement d’un réseau d’accompagnement physique en France et le développement international.