Jargonator: Vibe coding, le nouveau mot-clé qui s’impose dans le développement logiciel

C’est le nouveau mot-clé que vous allez retrouver un peu partout, du post LinkedIn à la description de poste dans une offre d’emploi. Le vibe coding est l’une des tendances émergentes de 2025 dans le développement logiciel. Popularisé par Andrej Karpathy, cofondateur d’OpenAI et ancien responsable de l’IA chez Tesla, ce terme décrit une pratique qui consiste laisser une intelligence artificielle générer la totalité du code à partir d’instructions en langage naturel, sans relecture ni correction humaine.

Andrej Karpathy a présenté l’approche en février 2025 en expliquant qu’il s’agissait de « se donner totalement aux vibes » et « d’oublier que le code existe ». Concrètement, le développeur décrit son projet à un modèle de langage, teste le résultat et demande des ajustements. Le code n’est pas relu ni modifié, mais évalué uniquement par l’exécution, à l’instar de l’un de ses prototypes, MenuGen.

La médiatisation a été immédiate. Le journaliste Kevin Roose, du New York Times, a testé la méthode pour créer de petites applications personnelles, comme un outil qui analyse le contenu d’un frigo pour suggérer des repas. Ces « software for one » montrent l’accessibilité de la pratique, mais aussi ses limites, des résultats instables, deserreurs fréquentes, et dans certains cas, des comportements inattendus, comme la génération de faux avis sur un site e-commerce.

Si les partisans y voient une révolution en rendant la création logicielle accessible à des profils non techniques, les critiques soulignent au contraire le manque de responsabilité, la difficulté de maintenir un code produit sans supervision humaine et les risques de sécurité liés à cette délégation totale.

Le mot clé est rentré illico presto dans le dictionnaire Merriam-Webster en mars, et a inscrit « vibe coding » dans sa section « slang & trending ». le vibe coding pose de nombreuses questions, quelle place restera-t-il aux développeurs dans la chaîne de valeur ?

Reste qu’au-delà de l’effet de mode, le vibe coding ouvre une nouvelle perspective pour le développement logiciel en rendant la création plus intuitive et accessible. L’enjeu n’est pas de remplacer les développeurs, appelés eux aussi à intégrer l’IA dans leurs pratiques, mais d’accompagner une évolution où le code généré automatiquement soulève des questions de fiabilité, de maintenabilité et de responsabilité juridique, autant de défis qui conditionneront son avenir.

Jargonator, quelques mots en plus: