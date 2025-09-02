ALLASSO lève 2,5 millions d’euros et entend moderniser les outils de trading

Depuis trois décennies, les terminaux Bloomberg et Refinitiv dominent l’accès aux données et aux outils de trading. S’ils restent indispensables pour une majorité de professionnels, leur architecture repose sur des systèmes fragmentés, coûteux et peu adaptés à l’évolution des pratiques. L’arrivée de nouvelles solutions, construites dès l’origine pour le cloud et la data science, vient questionner ce statu quo.

C’est dans ce contexte qu’Allasso, jeune fintech basée à Genève, propose une interface API-first et web based. Son produit Copilot combine options analytics, backtesting, génération d’idées, analyse historique et gestion des scénarios. L’objectif est de fournir sur un seul écran une vision intégrée des données financières, en s’appuyant sur vingt ans de datasets structurés.

Felix Euler, cofondateur et ancien trader, explique : « L’industrie du trading a été freinée trop longtemps par des systèmes fragmentés et obsolètes. Chez Allasso, nous voulons transformer l’expérience des professionnels des marchés financiers, mais aussi répondre aux attentes de la nouvelle génération de diplômés en data science qui exigent de meilleurs outils. Qu’il s’agisse de hedge funds, de courtiers ou de sociétés de trading systématique, nos solutions d’analytics offrent aux professionnels la clarté nécessaire pour prendre des décisions plus rationnelles et mieux maîtriser le risque. » Son associé, Vadim Cissa, apporte une expertise issue de la data science, avec l’ambition d’ancrer le produit dans les usages de la nouvelle génération de traders.

La promesse d’Allasso repose sur une lecture différente des priorités du marché, à savoir que les institutions financières disposent déjà d’outils de suivi exhaustifs, mais peinent à les exploiter en temps réel pour la prise de décision. L’API-first et la compatibilité avec les environnements data science permettent aux traders d’intégrer directement les insights dans leurs propres modèles, et non plus de se limiter à un terminal figé.

Cette tendance reflète plus largement l’émergence d’acteurs qui contestent l’hégémonie des systèmes historiques. En Europe, BMLL Technologies développe déjà des solutions de market data orientées cloud. Aux États-Unis, Databento et Koyfin ciblent un segment similaire avec une approche simplifiée de l’analytics. La différence, selon Allasso, se situe dans la capacité à combiner pre-trade analytics et risk management dans un même environnement.

Fondée en 2022, Allasso a levé 2,5 millions d’euros lors d’un tour de table mené par Fuel Ventures, accompagné de business angels. La société prévoit d’utiliser ce financement pour accélérer sa commercialisation et élargir sa couverture aux obligations futures, ETF, FX, actions et crypto. Elle a été créée par Felix Euler et Vadim Cissa, qui cumulent plusieurs décennies d’expérience dans les marchés financiers et la data science.