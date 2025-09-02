La guerre des constellations 5G, UNIVITY signe un contrat de 31 millions d’euros avec le CNES

Le CNES a officialisé la signature d’un contrat de 31 millions d’euros avec la start-up parisienne Univity, anciennement Constellation Technologies & Operations. Ce financement, accordé dans le cadre du programme France 2030, porte à 44 millions d’euros le budget global du projet, grâce à un cofinancement industriel. L’initiative s’inscrit dans une stratégie de souveraineté technologique et vise à structurer une filière française de la connectivité 5G spatiale.

Un projet stratégique de souveraineté numérique

Alors que les constellations de satellites américaines et chinoises dominent le marché avec Starlink aux États-Unis et Guowang en Chine, la France cherche également à se positionner sur ce terrain stratégique. Univity développe la constellation uniSky, composée de satellites en orbite très basse (VLEO) capables de fournir un accès internet haut débit et faible latence en exploitant le spectre 5G terrestre. L’objectif est de proposer une connectivité hybride, combinant infrastructures spatiales et réseaux télécoms existants.

Le projet s’inscrit également dans l’aménagement du territoire afin d’offrir des solutions d’accès aux zones rurales et isolées, sans nécessiter d’investissements massifs dans les réseaux terrestres. Ce contrat marque une étape importante dans la stratégie nationale de connectivité spatiale. « L’espace est la nouvelle frontière des télécommunications », a déclaré Charles Delfieux, président d’Univity

Une mise en œuvre opérationnelle avec TDF

Univity s’appuie sur TDF, opérateur d’infrastructures télécom, qui sera responsable de l’hébergement, de l’installation et de la maintenance de trois stations d’ancrage. Deux d’entre elles seront déployées en métropole et une en Outre-mer, afin d’assurer l’interopérabilité entre satellites et réseaux terrestres.

Le projet se déroulera en deux phases, la première, de juillet 2025 à avril 2026, concernera les études techniques et la définition des cas d’usage. La seconde, d’avril 2026 à février 2028, comprendra l’assemblage, les tests, le lancement et l’exploitation de deux satellites VLEO en orbite.

Une trajectoire déjà engagée

Univity avait levé 9,3 millions d’euros au printemps 2025. En juin, la société a réussi le lancement de sa première charge utile régénérative 5G millimétrique (mmWave) pour les télécommunications spatiales. Elle a par ailleurs signé des protocoles d’accord avec TDF et l’Agence spatiale européenne. Les prochaines étapes prévoient le lancement de deux prototypes en 2027, avant un déploiement progressif de la constellation entre 2028 et 2030.