En devenant co-CEO de PROMETHEUS, Jeff Bezos entend ouvrir une nouvelle ère de l’IA

Depuis quatre ans, Jeff Bezos était surtout visible dans les médias people et surtout absent du terrain de jeu des maîtres de la tech. Selon le New York Times il reprend un rôle de co CEO et revient en force, au cœur d’un secteur où capital, recherche fondamentale et industrie lourde convergent.

Baptisé Project Prometheus, l’initiative s’est faite dans la plus grande discrétion, alors même que l’entreprise compte déjà près d’une centaine de chercheurs, débauchés chez OpenAI, DeepMind ou Meta. De plus, Jeff Bezos s’est associé à Vik Bajaj, figure centrale de Google X, coarchitecte de projets scientifiques à grande échelle puis dirigeant de Verily et Foresite Labs.

L’ambition de Prometheus est de développer une IA qui apprend du monde physique, et non uniquement de données textuelles. Là où les modèles actuels absorbent des corpus numériques, Prometheus veut entraîner des modèles sur des expériences réelles, réalisées par des robots dans des environnements contrôlés. Une boucle de recherche complète, de l’hypothèse, à l’expérimentation, l’observation, les corrections, qui sera exécutée à une cadence impossible pour des chercheurs. L’objectif est d’accélérer la découverte scientifique, et de fait raccourcir la conception de nouveaux matériaux, optimiser des moteurs, tester des composants, ou mettre au point des processus de fabrication avancés.

Ce projet prend tout son sens pour appuyer le développement de Blue Origin qui avance sur les lanceurs réutilisables, les moteurs et les missions habitées, autant d’activités contraintes par les cycles lents de développement industriel. Les secteurs adjacents, que ce soit l’automobile, les semi-conducteurs, ou encore les systèmes embarqués, font face aux mêmes barrières.

Le marché de l’IA générative a atteint ses limites. Les grands modèles linguistiques saturent et peinent à franchir un nouveau cap méthodologique. La dynamique se déplace désormais vers des IA capables d’agir sur la matière, de mener des expériences, de proposer des solutions d’ingénierie ou d’optimiser des chaînes de production. Avec 6,2 milliards de dollars investis, Jeff Bezos veut s’offrir un départ en tête de la course, bien avant qu’un équivalent d’OpenAI ou d’Anthropic ne se positionne.

Cette montée en puissance se produit alors que plusieurs signaux convergent dans ce sens. Des équipes quittent les laboratoires historiques pour fonder leurs propres structures. Les laboratoires conjuguant robotique, IA et expérimentation à grande échelle, attirent les capitaux. Google, Meta ou Microsoft repositionnent déjà une partie de leurs équipes vers la robotique cognitive et les modèles multimodaux avancés. Prometheus arrive au moment précis où cette évolution de marché s’accélère.