World models et changement de gouvernance, NABLA reprend la main sur sa communication après les révélations du Financial Times

Figure emblématique de la French Tech, souvent citée pour son parcours sur le marché américain, Nabla a été prise de court par les révélations du Financial Times annonçant l’arrivée de son CEO, Alex LeBrun, à la tête d’Advanced Machine Intelligence, la nouvelle startup fondée par Yann LeCun, et a donné, par voie de communiqué, plus de perspectives à la situation.

Fondée sur une expertise reconnue en IA clinique, Nabla s’est imposée ces dernières années comme l’un des acteurs les plus avancés de l’IA ambiante en santé. Ses assistants cliniques sont aujourd’hui largement déployés pour la documentation médicale, la dictée et l’aide au codage, des usages rendus possibles par les modèles de langage. Ces outils génèrent des gains opérationnels tangibles, mais restent cantonnés à des fonctions de support. Hallucinations, variabilité des réponses, difficulté à intégrer des données médicales continues et multimodales sont autant de freins butoirs dans des environnements où la traçabilité et l’auditabilité sont des prérequis.

En s’engageant dans les world models, Nabla cherche à dépasser ce plafond technologique, et c’est le sens du partenariat exclusif noué avec Advanced Machine Intelligence. Ainsi la structure fondée par Yann LeCun offrira à Nabla un accès prioritaire à cette nouvelle génération d’architectures d’IA, lui permettant de prendre l’initiative dans un marché largement structuré autour des modèles de langage.

L’ambition est de doter ses systèmes de capacités de raisonnement par simulation, d’analyses contrefactuelles et une meilleure intégration de signaux continus. Une approche qui ouvre une trajectoire plus crédible que celle proposée par les LLM seuls pour le développement de systèmes agentiques compatibles avec les exigences réglementaires propres au secteur de la santé, même si le calendrier du dévelopement produit reste suspendu du coup à celui d’AMI.

En termes de gouvernance, Nabla indique qu’Alexandre LeBrun conserve un rôle stratégique au sein de la startup en tant que Chief AI Scientist et Chairman, tandis que la direction opérationnelle reste assurée par Delphine Groll, cofondatrice et COO. En parallèle, le conseil d’administration aurait engagé la recherche d’un nouveau CEO.

Cet exercice de communication imprévu, permet à Nabla de reprendre la main sur le récit. L’objectif étant de rassurer partenaires, clients et investisseurs. En juin dernier, la startup annonçait un tour de table de 65 millions d’euros.

Ancien directeur scientifique de l’intelligence artificielle chez Meta, Yann LeCun serait en discussions avancées pour lever 500 millions d’euros pour sa nouvelle start-up. Selon le Financial Times, l’opération valoriserait l’entreprise autour de 3 milliards d’euros, avant même son lancement officiel.