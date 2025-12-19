Avec 281 millions d’euros levés, LOVABLE veut s’imposer comme un acteur clé du logiciel piloté par l’IA

Il y a encore deux ans, l’idée de bâtir une application complexe sans écrire une seule ligne de code relevait davantage de la promesse marketing que de la réalité industrielle. L’essor de l’intelligence artificielle générative a profondément rebattu les cartes et Lovable en est aujourd’hui l’illustration. La startup suédoise, fondée en 2023 à Stockholm, vient de lever l’équivalent de 281 millions d’euros lors d’un tour de table qui la valorise à environ 5,6 milliards d’euros. Ce dernier tour est mené par CapitalG et Menlo Ventures, avec la participation de Khosla Ventures, Accel, EQT Growth, Creandum, DST Global et plusieurs fonds de corporate venture

Lovable développe une plateforme permettant de créer des sites web et des applications par simple interaction conversationnelle avec une IA. L’utilisateur décrit son besoin en langage naturel, l’outil se charge de générer l’architecture, le code et les interfaces nécessaires. Cette pratique, désormais qualifiée de vibe coding, s’inscrit dans la continuité du no code et du low code.

Une traction économique déjà avancée

Contrairement à de nombreuses startups d’IA encore cantonnées à des usages expérimentaux, Lovable revendique 200 millions de dollars de revenus récurrents annuels, et compte environ 320 000 clients payants, sur une base de plusieurs millions d’utilisateurs, avec une offre gratuite complétée par des abonnements mensuels à 25 dollars pour les particuliers et 50 dollars pour les entreprises.

De l’outil créatif à la plateforme d’entreprise

Si la croissance repose principalement sur des fondateurs, entrepreneurs Lovable a également franchi un cap du côté des grandes organisations. Des entreprises comme Klarna, Uber ou Deutsche Telekom utilisent désormais la plateforme pour accélérer leurs phases de prototypage produit.

Cette adoption par les équipes produit explique en grande partie l’ampleur du tour de table. Le développement logiciel devient un sujet de productivité transverse, au même titre que la bureautique ou la collaboration il y a vingt ans. L’IA n’est plus seulement un assistant du développeur, elle devient une interface directe entre l’intention métier et l’exécution technique.

Une feuille de route orientée intégration et passage en production

Les fonds levés doivent permettre à Lovable de consolider ce positionnement. Deux axes structurent la feuille de route, à commencer par l’intégration avec des outils tiers, notamment des solutions de paiement comme Stripe ou des plateformes collaboratives comme Notion, afin d’inscrire Lovable dans des environnements logiciels existants. Le second porte sur le renforcement des capacités d’ingénierie, afin de permettre à des entreprises de lancer des produits complets et exploitables en production, et non plus seulement des prototypes.

Un marché en recomposition rapide

Sur le plan concurrentiel, Lovable évolue dans un marché en recomposition rapide, à la croisée du no code, du low code et des assistants de programmation basés sur l’IA générative. Des acteurs établis comme Figma, Webflow, Bubble ou Replit intègrent progressivement des briques de génération de code et de prototypage conversationnel, cherchant à préserver leur base d’utilisateurs face à la montée en puissance des interfaces en langage naturel.

En parallèle, des outils nativement orientés développeurs, tels que Cursor ou Cognition, déplacent la frontière de la productivité côté ingénierie, sans pour autant s’adresser aux profils non techniques.

À un autre niveau, les fournisseurs de modèles d’IA eux-mêmes, OpenAI, Google ou Anthropic, constituent une concurrence plus diffuse mais potentiellement structurante, en mesure de remonter la chaîne de valeur applicative.