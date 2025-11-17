Adel Haddoud CEO Infinite orbit
Adel Haddoud CEO Infinite orbit
INFINITE ORBITS lève 40 millions d’euros pour déployer sa flotte de satellites

17/11/2025
La startup toulousaine Infinite Orbits annonce une levée de 40 millions d’euros, sursouscrite, pour accélérer le déploiement de sa flotte de satellites d’inspection GEO et de life-extension. Le tour réunit le EIC Fund, Matterwave Ventures, Wind Capital, Balnord, IRDI et Newfund . L’entreprise franchit ainsi un seuil stratégique dans un secteur où les capacités d’intervention en orbite deviennent un enjeu clé pour les opérateurs et les institutions européennes.

Technologie, backlog et souveraineté : les trois piliers du dossier Infinite Orbits

Fondée en 2017, la startup développe des services en orbite reposant sur Rendez Vous, un logiciel de navigation autonome par vision permettant des opérations de proximité complexes. L’entreprise détient un carnet de commandes de 150 M€ à livrer dans les trois ans,

Pour le CEO Adel Haddoud, ce tour marque la cohérence des soutiens privés et publics à une capacité jugée critique : « Ce financement illustre comment la mobilisation coordonnée du capital européen peut soutenir l’émergence d’un leader de l’in-orbit servicing. Infinite Orbits s’est imposée par la pertinence de son offre et l’excellence de son expertise technique. »

Le EIC Fund souligne la dimension stratégique du projet : « Leur technologie d’in-orbit servicing, qui prolonge la vie des satellites et renforce la durabilité des opérations spatiales, incarne le type d’innovation de rupture dont l’Europe a besoin. »

Une extension du périmètre opérationnel en Europe

Pour soutenir cette nouvelle phase, Infinite Orbits prépare un développement de sa présence avec l’ouverture de bureaux au Luxembourg, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne. L’objectif est d’établir une plateforme opérationnelle pan-européenne capable de répondre aux opérateurs commerciaux, mais aussi aux institutions travaillant sur les architectures de résilience orbitale.

L’industrialisation du service et l’ouverture du marché post-2030

Cette levée de 40 millions d’euros succède au tour de 12 millios d’euros réalisé en 2024, destiné à construire “Endurance”, le premier satellite européen de prolongation de vie. Avec ce nouveau financement, Infinite Orbits accélère l’industrialisation de sa flotte et prépare l’ouverture de nouveaux services à horizon 2030 : inspection récurrente, maintenance, repositionnement, gestion de fin de vie.

