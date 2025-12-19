ENDRA lève 17 millions d’euros en seed pour automatiser l’ingénierie MEP

La startup suédoise Endra annonce une levée de fonds en amorçage de 17 millions d’euros, menée par Notion Capital, avec une participation significative de Norrsken VC. Les fonds doivent permettre à Endra d’accélérer le développement de sa plateforme d’IA appliquée à l’ingénierie MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) et de déployer de nouveaux modules destinés aux bureaux d’études et cabinets de conseil spécialisés dans le bâtiment.

Endra adresse un segment de marché historiquement peu transformé par le logiciel, l’ingénierie MEP repose encore largement sur des processus manuels, des chaînes d’outils fragmentées et des cycles de conception longs, malgré l’usage massif de standards comme Revit. La startup revendique une approche orientée production, avec une technologie capable de générer automatiquement des plans d’exécution, des modèles BIM et des livrables techniques exploitables, à une vitesse sans commune mesure avec les workflows traditionnels.

L’entreprise met en avant une solution pensée pour les ingénieurs, conçue pour s’intégrer dans des environnements contraints sur le plan réglementaire et opérationnel. L’IA n’est pas présentée comme un outil de conception créative, mais comme un levier d’automatisation de tâches techniques à forte intensité de main-d’œuvre. Dans les prochains trimestres, Endra prévoit de lancer un module dédié à la conception électrique, développé en lien avec plusieurs grands acteurs internationaux de l’ingénierie MEP.

La stratégie commerciale est orientée enterprise, avec des partenariats industriels privilégiés plutôt qu’une diffusion plus large.

Le marché des logiciels destinés à la conception MEP et aux workflows BIM en Europe est déjà structuré autour de solutions établies et de suites logicielles intégrées. Parmi les outils utilisés par les ingénieurs MEP figurent des plateformes de modélisation et de collaboration paramétrique comme Autodesk Revit MEP, souvent considéré comme une référence pour la conception 3D et la coordination des systèmes mécaniques, électriques et de plomberie dans des modèles BIM partagés. D’autres produits disponibles en Europe incluent des extensions et alternatives telles que MagiCAD ou Trimble, ainsi que des suites BIM intégrées comme celles proposées par Allplan ou des solutions régionales issues de groupes comme Nemetschek / DDS, qui distribuent des outils focalisés sur le génie industriel et services du bâtiment.

Qu’est ce que l’ingénierie MEP?

L’ingénierie MEP désigne l’ensemble des disciplines Mechanical, Electrical and Plumbing appliquées à la conception, au dimensionnement, à l’intégration et à l’exploitation des systèmes techniques d’un bâtiment. Elle constitue l’ossature fonctionnelle des constructions tertiaires, industrielles et résidentielles complexes.

Les trois piliers de la MEP

1. Mechanical (Mécanique)

Cette discipline couvre principalement les systèmes de CVC (chauffage, ventilation, climatisation), mais aussi la gestion thermique, la qualité de l’air intérieur, la pressurisation, les réseaux de fluides techniques et, selon les projets, les systèmes de protection incendie. L’objectif est d’assurer confort, performance énergétique et conformité réglementaire.

2. Electrical (Électricité)

Elle englobe la distribution électrique (courants forts et faibles), l’éclairage, les systèmes de secours (groupes électrogènes, onduleurs), la sûreté (contrôle d’accès, vidéosurveillance), les réseaux IT et, de plus en plus, les infrastructures de recharge et de pilotage énergétique.

3. Plumbing (Plomberie)

Cette composante traite des réseaux d’eau (alimentation, évacuation, eaux pluviales), des équipements sanitaires, du traitement de l’eau et, dans certains contextes, des réseaux de gaz ou de fluides spécifiques.

Un rôle central dans les projets contemporains

L’ingénierie MEP intervient à toutes les phases du projet : conception, coordination avec l’architecture et la structure, exécution, puis exploitation-maintenance. Elle est déterminante pour :

la performance énergétique et l'empreinte carbone des bâtiments,

la sécurité et la continuité d'exploitation,

la conformité réglementaire (normes, certifications),

la constructibilité et la maîtrise des coûts.

Dans les projets complexes (hôpitaux, data centers, immeubles de grande hauteur), la MEP représente une part significative de la valeur technique et du budget.

MEP et outils numériques

La discipline est aujourd’hui fortement structurée par le BIM (Building Information Modeling), notamment via des outils comme Endra. Le BIM permet la coordination fine des réseaux, la détection des conflits, la simulation énergétique et, plus récemment, l’intégration de logiques de conception générative et d’automatisation.