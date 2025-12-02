KARMEN reprend SILVR un premier virage dans la consolidation du financement court terme en France

Le Tribunal de Nanterre vient de décider de confier à Karmen la reprise des actifs de Silvr, son concurrent historique et l’un des principaux acteurs français du financement court terme. Cette décision marque un moment structurant pour un secteur qui se redessine sous l’effet d’un cycle économique plus dur et d’une pression accrue sur les modèles de crédit alternatifs.

Silvr, trajectoire rapide et retournement brutal

Créée en 2020 par Nima Karimi et Grégory Tappero, Silvr s’est imposée en quelques années comme l’un des pionniers du financement non dilutif pour les entreprises numériques, notamment dans les secteurs du retail et du SaaS. Son modèle, fondé sur des financements rapides adossés aux flux d’activité, repose sur une commission comprise entre 6 % et 9 % sur les montants avancés.

La fintech revendique une centaine de clients et s’est distinguée par une expansion européenne précoce : acquisition en 2023 d’Uplift1 en Allemagne, partenariats locaux, et un volume de financement qui a dépassé 200 millions d’euros en 2024, dont près d’un tiers sur le marché allemand.

Mais la montée des taux, la contraction du marché du financement alternatif et l’augmentation du coût du risque ont fragilisé l’entreprise. Le 11 juin dernier, Silvr a déclaré sa cessation de paiement, ouvrant la voie au redressement judiciaire devant le tribunal des activités économiques de Nanterre. Malgré cinq tours de table cumulant 21 millions d’euros auprès de XAnge, Otium, Bpifrance, Eurazeo et ISAI, ainsi que de business angels tels qu’Alexandre Prot, Steve Anavi, Raphaël Vullierme, Louis Chatriot ou Pierre Dutaret, la société n’a pas réussi à stabiliser son modèle dans ce nouveau cycle macroéconomique.

Une reprise ciblée pour Karmen

Karmen reprend l’ensemble des actifs opérationnels de Silvr, à l’exception du portefeuille de prêts non performants et deux salariés sont maintenus en poste. Le périmètre permet de préserver la valeur technologique, la donnée accumulée et les infrastructures commerciales, tout en isolant les positions risquées qui ont pesé sur Silvr.

Les utilisateurs de Silvr sont désormais orientés vers Karmen, dont les produits de financement restent proches de l’offre historique de Silvr. Cette continuité vaut particulièrement pour les TPE et PME confrontées à des conditions bancaires plus restrictives et à des besoins de trésorerie immédiats.

Une consolidation logique dans un marché devenu exigeant

Pour Karmen, l’opération s’inscrit dans une stratégie d’élargissement de sa base clients, de renforcement de ses capacités de scoring et d’accélération sur de nouveaux produits de financement. La mutualisation tech, data et commerciale vise à abaisser le coût d’acquisition, à renforcer la qualité du risque et à élargir la gamme de solutions offertes aux entreprises.

Le financement court terme connaît une transformation profonde. La période 2021-2022, dominée par les modèles RBF et l’abondance du capital, a cédé la place à un marché plus rationnel, où la maîtrise du coût du capital, la diversification produit et la robustesse opérationnelle priment. Dans ce contexte, les opérations de consolidation deviennent un mécanisme naturel d’assainissement et de regroupement des capacités.

Une recomposition du paysage du financement pour entrepreneurs

La consolidation n’est probablement pas terminée, 2026 pourrait voir d’autres rapprochements dans un secteur où seuls les acteurs dotés d’une profondeur technologique, d’un pilotage strict du risque et de sources de financement solides parviendront à tenir la distance.