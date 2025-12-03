Nouveau rendez-vous pour BENDING SPOONS, qui s’offre EVENTBRITE pour 430 millions d’euros

Les acquisitions se suivent à un rythme très soutenues pour le groupe milanais Bending Spoons , qui s’offre pour 430 millions d’euros Eventbrite. Dans un marché dominé par les grands opérateurs américains, l’entreprise italienne développe un modèle à contre courant en rachetant des plateformes mondiales stagnante ou déclinante, qu’elle rationalise, mais surtout relance la trajectoire produit.

Eventbrite, l’un des acteurs historiques de la billetterie et de l’organisation d’événements, rejoint ainsi un portefeuille déjà composé de Vimeo, Evernote, WeTransfer, komoot, Meetup ou encore Issuu. Une collection de marques installées, chacune confrontée à des défis de mise à jour, que Bending Spoons entend repositionner dans une logique de croissance, loin des arbitrages trimestriels imposés en Bourse.

La société italienne a déployé cette stratégie depuis trois ans, soutenue par des levées de dette de grande ampleur. Ainsi en 2025, elle a mobilisé plus de 500 millions d’euros pour accélérer son pipeline d’opérations, avant de conclure quelques mois plus tard l’acquisition de Vimeo pour 1,1 milliard d’euros. Cette dynamique tranche avec le repli des grandes plateformes américaines, freinées par les régulateurs et davantage occupées à optimiser leurs périmètres existants.

Eventbrite, plateforme, pionnière de “l’expérience economy”, est dans la plaque coté performance avec ses 5 millions d’événements en 2024 et plus de 80 millions de billets payants, sa marque forte et un usage massif, mais surtout la mise à jour de l’architecture de billetterie à l’heure de l’IA semble difficile à mener sous le regard des marchés boursier. Ainsi le retrait de la cote ouvre une fenêtre pour reprendre la main sur ses fondamentaux produits, et sur la relation avec les organisateurs d’événements.

Bending Spoons détaille déjà plusieurs priorités après la finalisation de l’opération à commencer par une messagerie intégrée, l’usage de l’IA pour faciliter la création d’événements, et veut adresser le marché de la revente des billets.

Eventbrite sera acquise pour 430 millions d’euros en numéraire, correspondant à un paiement de 3,87 euros (4,50 dollars) par action, soit une prime de 82 % sur le cours moyen pondéré des 60 derniers jours au 1er décembre 2025. L’opération a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration d’Eventbrite. Sa finalisation est prévue au premier semestre 2026, sous réserve des conditions habituelles, dont l’obtention des autorisations réglementaires et le vote des actionnaires. À la clôture, Eventbrite deviendra une société privée et ses actions seront retirées de toute place boursière. Eventbrite, a été fondée en 2006 par Julia Hartz, Kevin Hartz et le français Renaud Visage.

Bending Spoons, fondée en 2013 à Milan par Luca Ferrari et ses associés, revendique plus d’un milliard d’utilisateurs, 400 millions d’utilisateurs mensuels et dix millions d’abonnés payants. a permis en 2024 la tenue de 4,7 millions d’événements et la vente de 83 millions de billets payants.