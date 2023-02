Connaissez-vous Karmen, une solution de Revenue Based Financing pour les TPE et PME digitales ?

La FinTech Karmen déploie une solution de Revenue Based Financing (RBF) à destination des TPE et PME digitales, pour mieux répondre à leur quête de financement. Lancé en 2021 par Gabriel Thierry, Baptiste Wiel et Sébastien Lubineau, Karmen propose aux entreprises à revenus récurrents une alternative à la levée de fonds et à la dette bancaire.

Populaire aux États-Unis, le RBF gagne du terrain en France et est aujourd’hui déployé par des startups comme Silvr ou Unlimitd en France. « Nous avons fait le constat que les entreprises du digital ont des difficultés d’accès au capital bancaire », explique le CEO Gabriel Thierry. « Nous voulons répondre à ce problème avec une solution moderne et adaptée ».

Les financements proposés sont non dilutifs et indexés au chiffre d’affaires de l’entreprise. Karmen précise qu’en fonction du produit proposé (Grow, Runway, Invoice), une entreprise peut obtenir un financement non dilutif, allant de 10 000 euros à 5 millions d’euros, sous 48h.

