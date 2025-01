Karmen lève 9 millions d’euros pour enrichir son offre de financement des TPE et PME

Alors que les délais de paiement et les besoins en fonds de roulement (BFR) pèsent lourdement sur la trésorerie des entreprises, Karmen s’impose comme un nouvel acteur du financement des TPE et PME en France. Avec plus de 600 entreprises déjà accompagnées, la fintech propose des solutions de financement court terme qui se distinguent par leur flexibilité et leur rapidité d’octroi.

A l’occasion d’un nouveau tour de table destiné au développement de la société, nous recevons Gabriel Thierry, co fondateur et CEO de KARMEN

Une offre adaptée aux défis des PME

Les petites et moyennes entreprises, souvent confrontées à des procédures bancaires complexes, trouvent dans les services de Karmen une alternative efficace. La fintech offre des financements allant de 30 000 à 5 millions d’euros sur des durées de 2 à 24 mois, permettant de couvrir des besoins variés comme le BFR, les achats de stocks ou encore le financement de campagnes marketing.

Avec 71 % de ses clients situés hors Île-de-France, Karmen répond également aux enjeux spécifiques des entreprises en région, souvent les plus exposées aux difficultés d’accès au crédit.

Une technologie au cœur de l’innovation

L’innovation technologique est au centre du modèle de Karmen. Grâce à une API de financement embarqué, intégrée auprès de partenaires tels que Qonto ou des marketplaces e-commerce, la fintech offre une expérience fluide et rapide. Cette approche permet à 80 % de ses clients de solliciter ses services plusieurs fois par an, preuve de leur satisfaction et de la pertinence des solutions proposées.

Perspectives de croissance et internationalisation

Karmen ne compte pas s’arrêter là. Pour 2025, l’entreprise ambitionne de lancer de nouveaux produits, dont une solution d’affacturage modernisée baptisée « Karmen Factor », et de perfectionner ses modèles de scoring basés sur l’intelligence artificielle. L’expansion à l’international, notamment en Europe du Sud, figure également parmi ses priorités.

Une levée de fonds pour développer l’offre et s’ouvrir à l’europe.

Pour soutenir ces ambitions, Karmen a levé 9 millions d’euros auprès de Seventure Partners, Financière Arbevel, et Bpifrance. Cette opération vient s’ajouter à une levée de 100 millions d’euros en dette réalisée en juin 2024 auprès de Fasanara Capital.