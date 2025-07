Après 21 millions d’euros levés, Silvr tombe en redressement judiciaire

Créée en 2020 par Nima Karimi et Grégory Tappero, Silvr a été placée en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Nanterre, à la suite d’une déclaration de cessation de paiement le 11 juin dernier. Spécialisée dans le financement des entreprises, en particulier dans les secteurs du retail et du SaaS, la fintech subit le ralentissement conjoncturel du marché.

Silvr se rémunère via une commission comprise entre 6 % et 9 % sur les montants financés. Elle revendique à ce jour une centaine de clients.

En 2023, la startup avait amorcé son expansion européenne avec l’acquisition d’Uplift1, une société allemande finançant ses clients jusqu’à 500 000 euros, et la signature d’un partenariat stratégique avec Yareto. En 2024, Silvr a réalisé plus de 200 millions d’euros de financements, dont 30 % en Allemagne.

Depuis sa création, l’entreprise a levé 21 millions d’euros auprès de XAnge, Otium, Bpifrance, Eurazeo et ISAI, avec la participation de business angels tels qu’Alexandre Prot et Steve Anavi (Qonto), Raphaël Vullierme (Luko), Louis Chatriot (Alma) et Pierre Dutaret (Libeo).