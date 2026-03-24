L’ancien quadruple vainqueur du Tour de France, Chris FROOME rejoint VEKTA comme Chief Innovation Officer

Alros qu’il n’a pas officiellement annoncé sa retraite, Chris Froome amorce une transition vers la tech en rejoignant la startup française Vekta comme Chief Innovation Officer. À 40 ans, sans équipe depuis la fin de son contrat avec Israel-Premier Tech, le quadruple vainqueur du Tour de France s’impliquera dans le développement produit, la stratégie de marque et la gouvernance, notamment via un athlete advisory board.

« J’ai passé ma carrière au sein de certains des environnements de performance les plus avancés du sport […] Ce qui m’a attiré chez Vekta, c’est l’ambition de l’équipe de construire quelque chose qui reflète réellement la manière dont les athlètes s’entraînent, courent et s’adaptent au fil du temps. », explique-t-il.

La plateforme développe des outils d’analyse des données d’entraînement (zones de puissance, suivi de la charge), avec une stratégie centrée sur les équipes WorldTour.

Dans un post Linked In, Paul-Antoine Girard, annonce cette arrivée comme une étape structurante : « Honnêtement, cela paraît presque irréel […] Il apporte une compréhension unique de la performance, de la donnée et de ce dont les athlètes ont réellement besoin. » Le CEO revendique une ambition plus large : « Les technologies des sports d’endurance sont dominées par les mêmes acteurs depuis trop longtemps […] il est temps de proposer quelque chose de plus ambitieux, plus moderne et davantage centré sur les athlètes. »

Déjà investisseur dans plusieurs entreprises liées à la performance (Factor Bikes, Hammerhead, Supersapiens), Chris Froome franchit ici un cap en s’impliquant directement dans la conception produit. Une évolution qui illustre un mouvement plus large : les athlètes d’élite deviennent des co-constructeurs de solutions technologiques, à mesure que la sport tech bascule vers des systèmes pilotés par l’IA.