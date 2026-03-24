Facturation électronique obligatoire en 2026 : ce que dit la loi

Le 1er septembre 2026 ne marquera pas seulement une évolution réglementaire. Il actera un changement de nature dans la manière dont les entreprises produisent, transmettent et exposent leurs flux financiers.

À cette date, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. Pour les grandes entreprises et les ETI, l’émission deviendra également obligatoire. Les PME, TPE et micro-entrepreneurs basculeront à leur tour au 1er septembre 2027.

Si le calendrier est connu, les implications, elles, restent encore largement sous-estimées.

Une réforme qui ne porte pas sur les formats, mais sur les flux

L’un des malentendus persistants consiste à réduire la facturation électronique à une question de dématérialisation. En pratique, il ne s’agit pas de remplacer le papier par du PDF.

La réforme impose un format structuré, exploitable automatiquement par des systèmes tiers, et surtout un passage par des plateformes agréées. La facture ne circule plus directement d’un fournisseur à un client. Elle transite par une infrastructure intermédiaire, qui en extrait les données et en transmet une partie à l’administration.

Autrement dit, la facture cesse d’être un document pour devenir un flux.

E-invoicing, e-reporting : une couverture quasi totale des transactions

Le dispositif repose sur deux mécanismes complémentaires.

D’un côté, l’e-invoicing encadre les transactions B2B domestiques, avec une obligation d’émission et de réception via les plateformes agréées.

De l’autre, l’e-reporting étend la logique aux opérations hors périmètre — B2C, international — en imposant la transmission de données à l’administration.

A l’horizon 2027, la quasi-totalité des flux économiques des entreprises fera l’objet d’une forme de remontée d’information.

Un périmètre large, sans véritable échappatoire

Toutes les structures assujetties à la TVA sont concernées, indépendamment de leur taille ou de leur maturité.

Startups, PME, groupes internationaux, mais aussi micro-entrepreneurs entrent dans le périmètre. Le fait de ne pas facturer d’autres entreprises, par exemple en B2, ne dispense pas du dispositif, du fait de l’e-reporting. La réforme ne laisse que peu d’espaces en dehors de son champ.

Derrière la conformité, un objectif de pilotage

Officiellement, les objectifs sont identifiés : réduction de la fraude à la TVA, fiabilisation des déclarations, simplification administrative. Mais le dispositif introduit surtout une capacité nouvelle : celle d’un suivi quasi continu de l’activité économique, via la standardisation des données transactionnelles. La facture devient un point d’entrée dans un système plus large de pilotage.

Une transformation silencieuse de la facture

Jusqu’ici, la facture relevait de la responsabilité de l’entreprise : générée dans ses outils, stockée dans ses systèmes, transmise à ses partenaires.

Avec la réforme, elle devient :

un objet structuré par défaut

un flux intermédié par des plateformes tierces

une donnée partiellement exposée à l’administration

Ce changement est technique en apparence, mais structurel dans ses effets.

Des sanctions prévues, mais un risque surtout opérationnel

Le cadre prévoit des pénalités, jusqu’à 15 euros par facture non conforme, plafonnées à 15 000 euros par an. Mais le risque principal réside dans la capacité à opérer :

continuité des flux

conformité des systèmes

synchronisation avec les partenaires

Une entreprise non prête ne sera pas simplement hors norme, mais potentiellement bloquée.

Une réforme fiscale qui reconfigure un marché

En imposant le passage par des plateformes agréées, l’État redessine les points de passage obligés des flux financiers. Se pose alors une question plus large : qui contrôlera ces points d’entrée ?

Banques, experts-comptables, éditeurs SaaS, nouveaux entrants : tous cherchent à s’insérer dans cette nouvelle infrastructure. Non pas uniquement pour assurer la conformité, mais pour capter la donnée et structurer la relation client. À partir de 2026, la facture ne sera plus seulement un acte comptable. Elle deviendra un élément d’un système plus vaste, où la circulation de l’information primera sur le document lui-même.