Mass-affordable defence : la fin du missile à un million d’euros ?

En Ukraine comme au Moyen-Orient, des drones produits à faible coût saturent des systèmes de défense conçus pour intercepter des menaces rares et sophistiquées. L’équation conjugue quelques centaines ou milliers d’euros côté attaque, et plusieurs centaines de milliers côté défense. Une asymétrie qui fragilise mécaniquement les architectures militaires historiques.

Dans ce contexte, une nouvelle génération d’acteurs tente de redéfinir les fondamentaux de la défense, non plus autour de la performance unitaire, mais autour de la capacité à produire, déployer et itérer à grande échelle.

Une guerre de volume plus que de précision

Les systèmes actuels reposent sur l’interception d’un nombre limité de cibles à haute valeur. Ce paradigme se heurte désormais à des attaques distribuées, souvent coordonnées, et reposant sur des drones bon marché.

Les conflits récents ont montré qu’un essaim de drones pouvait mobiliser, voire épuiser, des défenses pourtant technologiquement supérieures. Ce changement impose une révision des arbitrages industriels où la sophistication ne suffit plus si elle ne peut être produite en volume.

De l’armement rare à l’armement scalable

C’est dans ce virage que s’inscrit la notion de “mass-affordable defence”. Elle repose sur un principe simple : aligner le coût de la défense sur celui de l’attaque, sans dégrader la capacité opérationnelle.

Un changement qui implique trois évolutions majeures.

D’abord, une transformation du hardware. Les intercepteurs ne sont plus conçus comme des objets rares et coûteux, mais comme des systèmes reproductibles, potentiellement proches d’une logique industrielle continue. EGIDE développe ainsi des intercepteurs à propulsion électrique, pensés pour réduire les coûts et faciliter leur production à grande échelle.

Ensuite, une hybridation avec le logiciel. La défense ne repose plus uniquement sur la performance balistique, mais sur l’intégration de capteurs distribués, de détection algorithmique et d’orchestration en temps réel. La plateforme Mystique, développée par la startup, s’inscrit dans cette logique en combinant IA, fusion de données et systèmes d’interception multi-couches.

Enfin, une accélération du cycle d’adaptation. Là où les systèmes traditionnels évoluent lentement, les architectures modulaires permettent d’itérer plus rapidement face à des menaces en constante évolution.

La défense entre dans une logique d’itération

Cette mutation rapproche la défense de logiques issues du logiciel et de l’industrie technologique : mise à jour continue, intégration rapide, adaptation aux usages.

L’objectif n’est plus seulement de neutraliser une menace, mais de construire un système capable d’évoluer au même rythme que celle-ci. Cela suppose une architecture ouverte, interopérable, et capable de fonctionner dans des environnements hétérogènes, air, terre, mer.

Cette approche traduit une inflexion plus large où la défense devient un système, et non plus une juxtaposition d’équipements.

Une reconfiguration industrielle en cours

Au-delà de la technologie, cette évolution pose une question industrielle. Produire des intercepteurs en volume, réduire les coûts unitaires, intégrer du software dans des cycles courts : autant de défis qui dépassent le cadre des startups.

Les investisseurs eux-mêmes inscrivent cette transformation dans une recomposition plus large de l’appareil de défense européen. Le fonds Expeditions évoque ainsi des « economics associated with legacy defence systems » devenus « unsustainable ».

La montée en puissance de ces acteurs intervient dans un contexte où l’Europe cherche à renforcer son autonomie stratégique, tout en comblant un retard industriel et organisationnel face aux États-Unis.

Une équation encore ouverte

Reste une question structurante : cette nouvelle approche peut-elle s’imposer face aux systèmes existants ?

Le passage à l’échelle constitue un test décisif. Concevoir des systèmes abordables est une chose ; les produire en volume, les certifier et les intégrer dans des doctrines opérationnelles en est une autre. La défense, par nature, évolue lentement, mais la pression exercée par les conflits récents accélère les arbitrages.

EGIDE, a été fondée en 2025 à Paris par Simon Calonne et Florian Audigier, anciens ingénieurs de MBDA, développe des intercepteurs à propulsion électrique et une plateforme logicielle baptisée Mystique, combinant capteurs distribués et détection par IA. La startup a levé huit millions d’euros en seed auprès d’Expeditions, Eurazeo, Heartcore Capital, avec la participation de Kima Ventures et Galion.exe, afin d’accélérer le développement de ses systèmes et structurer son équipe d’ingénierie.