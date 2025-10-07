Le retour du “pentester mindset” : ONELEET lève 33 millions d’euros pour repenser la sécurité par l’attaque

Pendant des années, la cybersécurité s’est construite en mode défensif: pare-feux, protocoles, audits et certifications ont cherché à ériger des murs plus hauts. Une nouvelle génération d’acteurs, à l’image de Oneleet, inverse l’approche: pour mieux se protéger, il faut d’abord penser comme un attaquant.

Fondée en 2022 par Bryan Onel, Ora Onel et Erik Vogelzang, Oneleet s’est inspirée du monde du pentesting (test d’intrusion)pour concevoir une plateforme de conformité et de sécurité bâtie depuis le point de vue de l’adversaire. L’entreprise part d’un constat largement partagé parmi les spécialistes : la conformité est souvent traitée comme un exercice de forme, un moyen d’obtenir une certification sans impact concret sur la sécurité réelle des systèmes.

L’intelligence artificielle automatise la détection d’actifs et de vulnérabilités, tandis que des experts humains valident, priorisent et contextualisent les menaces. Selon Oneleet, cette méthode permettrait d’identifier jusqu’à 30 % d’actifs supplémentaires par rapport aux outils de conformité classiques. L’objectif n’est plus seulement de cocher des cases d’audit, mais de corréler en continu les vulnérabilités réelles à la surface d’attaque d’une entreprise.

Cette approche traduit une évolution plus large du secteur avec la bascule d’une cybersécurité défensive vers une cybersécurité proactive. En combinant automatisation et expertise offensive, ces nouvelles plateformes cherchent à combler l’écart entre la conformité réglementaire et la réalité technique du terrain.

Oneleet annonce un tour de table 33 millions d’euros (environ 36 millions de dollars) en série A, un tour mené par Dawn Capital avec la participation de Y Combinator, Frank Slootman (ancien CEO de Snowflake et ServiceNow) et Arash Ferdowsi (cofondateur de Dropbox). Ce financement doit permettre à la société d’accélérer le développement produit, d’étendre ses services et de renforcer ses équipes techniques et commerciales.