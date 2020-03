Pour la dixième édition de sa Semaine de l’Emploi dans le Numérique (SEN#10), FrenchWeb a recensé les prévisions de recrutements de profils digitaux des entreprises françaises, pour établir son classement des Entreprises de Service du Numérique (ex-SSII) et des Agences qui recrutent dans le numérique.

Le palmarès est établi en fonction du nombre de recrutements prévus par les ESN & Agences françaises d’ici la fin de l’année 2020. Il comprend uniquement les répondants faisant partie de la catégorie «ESN & Agences». Les entreprises font l’objet d’un traitement à part.

91% des embauches se font en CDI

Les entreprises de service du numérique (ex-SSII) et les agences qui figurent dans le classement ont prévu de recruter 19 491 profils digitaux d’ici la fin de l’année, dont 91% en CDI. 43% des recrutements seront des créations de postes.

Mantu et Sopra Steria, chefs de file de leur catégorie

Le trio de tête des ESN

Le trio de tête des agences

L’entreprise qui arrive en première position du classement est la société Mantu qui a prévu plus de 500 recrutements sur l’année. À la seconde et troisième place nous retrouvons la société Sopra Steria et l’entreprise Neurones qui ont également prévu plus de 500 recrutements.

Pour les agences, SQLI prévoit de recruter plus de 500 personnes en 2019. Artefact, à la seconde place, prévoit de recruter plus de 250 profils. Enfin, Ozitem a prévu de recruter plus de 100 personnes, notamment des profils techniques tels que des ingénieurs cloud ou des ingénieurs systèmes.

Méthodologie : Classement établi sur la base de données collectées via un questionnaire en ligne sur le site de FrenchWeb, du 8 janvier au 3 février. 152 sociétés ont répondu à l’enquête en ligne, qui se répartissent de la façon suivante.

Le Top 50 des ESN & Agences qui recrutent dans le numérique reprend les données déclarées par les répondants de la catégorie «ESN & Agences», hors entreprises, qui font l’objet d’un traitement à part et ont leur propre classement.



Le classement final est établi en fonction des recrutements déclarés.

Retrouvez sur le jobboard de FrenchWeb les offres d’emploi des entreprises qui recrutent