Les prérequis pour réussir le déploiement de l’IA à l’échelle de l’entreprise

Les entreprises savent aujourd’hui lancer des prototypes d’intelligence artificielle, mais la plupart d’entre elles rencontrent davantage de difficultés lorsqu’il faut les connecter au système d’information, les ouvrir à des centaines d’utilisateurs et en garantir la fiabilité. Passer à l’échelle demande en effet un socle technique, humain et organisationnel capable de durer.

Un POC ne prépare pas forcément le passage à l’échelle

Vous cherchez à savoir si l’IA est capable de produire une réponse utile dans un cadre donné ? Un POC peut suffire. Malheureusement, il vous sera moins utile sur les questions liés au déploiement. Le système IA supportera-t-il plusieurs métiers, des données imparfaites et des volumes variables ? Qui interviendra lorsque l’IA se trompera ?

L’étude publiée par Bpifrance Le Lab en juin 2025 mesure cet écart. Si 58 % des dirigeants de PME et d’ETI considèrent l’IA comme un enjeu de survie, son intégration reste souvent cantonnée à des usages individuels ou à des expérimentations. Ces conditions privilégiées disparaissent dans le travail quotidien.

La mise en production révèle aussi les résistances. Une IA peut modifier les tâches, les critères de qualité ou la responsabilité d’une décision. Les phases d’exploration doivent accepter l’échec, sans donner l’impression d’essais hasardeux. Il faut rapidement repérer les incompréhensions, mesurer la capacité d’absorption des équipes et ajuster le rythme. Cette dimension humaine compte évidemment, mais elle ne corrigera pas un socle de données défaillant.

Préparer les données et casser les silos applicatifs

Comme n’importe quel outil de gestion finalement, une IA performante dépend d’abord de données accessibles, fiables et comprises. Aussi, avant de choisir un modèle, il est très important de cartographier les sources, identifier leurs propriétaires et décider quelles informations font autorité.

Dans beaucoup d’entreprises, les données utiles sont réparties entre ERP, CRM, SIRH, documents partagés et applications métier. Souvent, les doublons, formats incompatibles et autres historiques incomplets compliquent déjà le reporting. Une IA pluguée sur cet ensemble ne rétablira jamais la cohérence, au pire elle servira juste à diffuser plus vite une information erronée…

Pour être efficace, votre travail doit porter sur les référentiels, la qualité et les échanges. Qui produit la donnée ? Qui la corrige ? Combien de temps est-elle conservée ? Quels usages sont autorisés ?

Il faut définir les finalités, les sources et les mesures de sécurité dès la conception d’un système d’IA. Chiffrement, droits, traçabilité et minimisation doivent entrer dans le projet.

Cette articulation correspond justement au positionnement de SQORUS – conseil et intégration en Intelligence Artificielle, qui associe transformation des fonctions support, intégration, Data Management et conduite du changement. Son approche vise à centraliser les sources et à construire un référentiel exploitable.

Une fois ce socle établi, le modèle retrouve sa juste place.

Le choix du LLM ne doit pas absorber tout le projet

Pour autant, si ce modèle reste important, il ne représente qu’un composant du service. Sa performance dépend fortement du contexte, des données, des règles métier et des contrôles appliqués.

Se focaliser sur le « meilleur LLM » expose l’entreprise à une dépendance rapide. Les performances, tarifs et conditions d’hébergement évoluent vite. C’est pourquoi une architecture saine doit pouvoir comparer plusieurs modèles et en remplacer un sans reconstruire l’application.

Vos critères d’évaluation doivent partir du métier : taux d’erreur acceptable, délai de réponse, coût par opération ou temps gagné, car un benchmark général ne vous dira jamais si le système comprend vos contrats, respecte vos règles ou sait s’arrêter lorsqu’une information manque. D’ailleurs, cette liberté dépend directement de l’architecture.

Concevoir une architecture qui puisse évoluer

Une architecture destinée au passage à l’échelle sépare les usages métier, l’orchestration, les données et les modèles. Elle mutualise l’authentification, la journalisation, la recherche documentaire et les appels aux outils.

Elle doit aussi gérer les versions. Un changement de modèle, de prompt, de base documentaire ou de règle peut modifier les résultats. Vous devez donc conserver l’historique, tester les évolutions et surveiller qualité, latence et consommation.

Le développement d’IA sur mesure avec Eleven Labs s’inscrit dans cette logique d’intégration au SI et de conception pour la production. Ses architectures RAG, agents et systèmes multi-agents sont des solutions pensées pour un usage quotidien, avec des enjeux de sécurité, de coût et d’exploitabilité.

Fabien Pasquet, Lead Développeur Fullstack JS/IA chez Eleven Labs explique « Chez Eleven Labs, nous constatons que le principal défi n’est plus de développer un modèle d’IA, mais de le déployer durablement dans l’entreprise. Cela implique de concevoir une architecture adaptée, de s’intégrer au système d’information existant et de préparer les conditions nécessaires pour faire évoluer les usages dans le temps. »

Une architecture évolutive facilite donc l’extension des usages… mais elle augmente aussi la portée d’une erreur. La sécurité et la gouvernance doivent donc progresser au même rythme.

Organiser la sécurité et la gouvernance avant la production

Le passage en production doit systématiquement commencer par un inventaire des systèmes, de leurs données et de leurs responsables. Chaque cas d’usage doit avoir un sponsor métier, un propriétaire technique et des règles d’escalade.

Le cadre AI RMF du NIST organise d’ailleurs cette gestion autour de quatre fonctions : gouverner, cartographier, mesurer et gérer. Il prévoit le suivi après déploiement, les retours utilisateurs, les procédures de reprise, l’intervention humaine et, si nécessaire, le retrait du système.

En pratique, vous devez contrôler les accès, protéger les secrets, journaliser les requêtes et définir les situations exigeant une validation humaine. Les performances doivent ensuite être suivies avec des alertes sur les erreurs, les coûts et les réponses inadaptées.

La gouvernance doit également organiser l’adoption. « Si la maîtrise technique du modèle est essentielle, l’industrialisation durable de l’IA repose avant tout sur la structuration d’une gouvernance de données robuste et un accompagnement humain sur-mesure. Un outil hautement performant n’a aucune valeur s’il est rejeté par les utilisateurs finaux ou s’il est alimenté par des données cloisonnées et non fiables. L’alignement entre le SI existant, les processus métiers et la conduite du changement est le véritable accélérateur du passage en production. » Citation SQORUS.

Reste à savoir qui fera vivre ce dispositif après l’équipe projet.

Réunir les compétences pour exploiter et faire évoluer l’IA

L’industrialisation de l’IA associe en effet architectes, data engineers, développeurs, spécialistes MLOps ou LLMOps, experts sécurité, juristes, responsables métier et support.

Le sponsor métier reste responsable de la valeur produite, le product owner priorise les évolutions, les équipes techniques surveillent le service, les données et les coûts, et la conduite du changement observe les usages réels et fait remonter les résistances.

Cette organisation exige naturellement un transfert de compétences. Si vous êtes trop dépendant de votre prestataire pour comprendre les modèles, les flux et les incidents, vous pourrez difficilement étendre les usages. Documentation, formation et responsabilités doivent donc être prévues avant le déploiement. Avantage, cette préparation évite aussi de vouloir tout généraliser d’un coup.

Industrialiser par étapes et mesurer avant d’élargir

Le passage à l’échelle avance toujours mieux par périmètres successifs. Aussi, commencez par quelques cas d’usage mesurables, avec des critères explicites de passage du POC à la production. Déployez auprès d’une population limitée, observez la qualité, l’adoption, les coûts et les incidents, puis corrigez avant d’ouvrir davantage.

Chaque projet doit enrichir un socle commun : composants réutilisables, règles de sécurité, accès aux données, méthodes d’évaluation et procédures de support.

Réussir le déploiement de l’IA à l’échelle ne consiste donc pas à reproduire une démonstration dans toute l’entreprise. Vous devez construire un système capable de supporter les usages quotidiens, les erreurs, les changements de données et les nouvelles obligations. Le modèle compte, oui, mais la qualité du socle, la gouvernance et la capacité des équipes à le faire vivre comptent davantage.

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