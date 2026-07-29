No-code, IA, Shadow IT : pourquoi la simplicité et la souveraineté des outils deviennent un enjeu de gouvernance

Impensable aujourd’hui pour un utilisateur d’attendre plusieurs mois pour corriger un processus qui serait mal adapté à ses usages. Nous préférons généralement souscrire à une application cloud ou utiliser un assistant IA. Cette autonomie améliore parfois le travail quotidien, mais elle fragmente aussi les données et les responsabilités. C’est pourquoi une bonne gouvernance doit commencer par des outils réellement utilisables.

La complexité des outils nourrit le Shadow IT

Le Shadow IT prospère rarement par « goût de la désobéissance ». Il apparaît plutôt lorsque l’outil « officiel » impose trop d’étapes, répond mal au besoin ou oblige à solliciter la DSI pour n’importe quelle évolution. Les équipes sont alors tentés de chercher une solution immédiate, de leur côté.

Si le gain local peut être réel, le contrôle collectif, lui, s’affaiblit totalement, avec une DSI ne sachant plus toujours où sont stockées les données, qui administre les comptes, quelles personnes disposent d’un accès ou comment récupérer l’activité lorsqu’un salarié quitte l’entreprise. La simplicité devient ainsi une exigence de gouvernance, avec, en théorie, la mise en place d’outils compréhensibles, rapides et adaptés qui réduisent naturellement la tentation du contournement. En pratique, reste à éviter que les technologies conçues pour simplifier le travail ne créent elles-mêmes une nouvelle zone grise.

Le no-code et l’IA accélèrent les usages, avec leurs risques

Dans ce contexte, le no-code permet à un métier de créer une application ou d’automatiser une validation sans attendre un cycle de développement complet, et l’IA abaisse encore la barrière technique en générant des formules, des scripts, des contenus ou des enchaînements d’actions à partir d’une consigne. Ainsi, les équipes gagnent en autonomie, tandis que la DSI peut se concentrer sur les sujets les plus structurants.

Cette accélération exige toutefois de partir d’usages identifiés et de définir explicitement les utilisations autorisées et interdites des systèmes d’IA générative. Un cadre qui doit notamment préciser les catégories de données partageables, les outils approuvés et les décisions qui restent soumises à une validation humaine.

Plutôt que d’opposer autonomie métier et contrôle de la DSI, l’idée est de fournir un environnement dans lequel l’autonomie laisse des traces, applique les mêmes règles et produit des applications maintenables.

Anakeen structure les applications métier sans bricolage

Et c’est justement ce que propose Anakeen avec sa plateforme Low-Code / No-Code qui rend la création plus accessible tout en conservant un socle commun. Anakeen Platform 4 associe la modélisation des données, la gestion documentaire et les workflows collaboratifs. Son outil no code associé, easyAP4, permet aux équipes de construire des applications métier dans cet environnement, avec les mécanismes de sécurité, de confidentialité et de gestion des processus déjà présents dans la plateforme.

Cette approche change la nature du no-code, puisque les formulaires, règles métier, documents et étapes de validation restent rattachés à une architecture connue, administrable et évolutive. « La souveraineté n’est pas qu’une question d’outils, c’est avant tout une démarche structurée et continue. L’outil proposé par Anakeen permet aux organisations utilisatrices de s’inscrire pleinement dans cette démarche. », confirme Yannick Le Briquer, fondateur et directeur général d’Anakeen

La souveraineté tient donc aussi à la capacité de choisir son mode d’hébergement, de comprendre le socle technique, de conserver la maîtrise des données, d’organiser la réversibilité et d’avoir une architecture ouverte à l’intégration. Et ce dernier point est particulièrement important, car une application métier facile à créer perd rapidement son intérêt si elle devient un silo supplémentaire.

L’intégration au SI reste un principe non négociable

Sans échanges entre vos outils, les utilisateurs doublonnent les informations et entretiennent plusieurs versions d’une même réalité. Vous devez donc définir quel système fait autorité pour chaque donnée, quels flux sont autorisés et à quelle fréquence ils sont mis à jour.

L’intégration apporte aussi de la traçabilité, en permettant d’identifier l’origine d’une donnée, la règle qui l’a transformée et l’application qui l’a consommée. Cette visibilité devient indispensable lorsque l’IA intervient dans un processus ou lorsqu’une automatisation prend en charge une opération jusque-là manuelle.

La gouvernance ne s’arrête d’ailleurs pas à la conception de l’application. Elle se mesure aussi le jour où un utilisateur rencontre un blocage et cherche une solution immédiate. Votre « SAV » doit être parfaitement aligné sur les enjeux.

EasyRemote simplifie l’assistance sans effacer les contrôles

Naturellement, un support peu efficace ou trop difficile à joindre nourrit lui aussi les contournements, d’où l’intérêt de simplifier l’assistance.

Un outil comme EasyRemote by Septeo permet par exemple une connexion ponctuelle par code, sans installation préalable, ou un accès direct aux appareils enregistrés. La solution prévoit une approbation configurable par l’utilisateur, le chiffrement des connexions et des transferts, une double authentification ainsi qu’un journal détaillé des sessions. Chaque intervention peut ainsi être rattachée à une date, une durée, un technicien et un appareil.

« Accompagner les professionnels de l’IT avec des solutions simples, fiables et souveraines, c’est précisément la mission de Septeo IT Solutions , et l’alternative proposée par EasyRemote apporte un vrai changement sur le marché. », Nadine Pilote, directrice générale de Septeo IT Solutions. La simplicité du support rejoint alors celle des applications métier : elle limite les solutions improvisées et redonne à la DSI une visibilité sur les usages.

Des outils simples, souverains et gouvernés

Vous le savez certainement, la modernité d’un système d’information ne se mesure pas au nombre d’applications qu’il propose. Elle tient à la capacité de répondre rapidement aux métiers sans abandonner la cohérence des données, la sécurité des accès ni la maintenance future.

Cela suppose d’avoir un catalogue d’outils approuvés, des propriétaires identifiés, des règles de création et un cycle de vie. Toute application no-code doit pouvoir être recensée, documentée, testée et retirée. Toute utilisation de l’IA doit respecter les mêmes exigences de finalité, de confidentialité et de traçabilité. Et toute prise en main à distance doit conserver une identité, une autorisation et un historique.

La souveraineté complète ce cadre, en obligeant à examiner l’hébergement, la juridiction, la dépendance technologique, les modalités de sortie et la capacité réelle de l’organisation à administrer ses données.

Et côté outils, une DSI ne peut empêcher durablement les équipes de chercher des outils plus rapides. Elle peut, en revanche, leur proposer des solutions assez simples pour être adoptées, assez ouvertes pour s’intégrer et assez maîtrisées pour rester gouvernables. C’est à cette condition que le no-code et l’IA réduisent réellement le Shadow IT, au lieu de lui donner de nouvelles formes.

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