Cybersécurité : comment passer de l’audit ponctuel à une posture de sécurité pilotée en continu ?

Un audit cyber est, et restera toujours un point de départ précieux : il révèle les écarts, hiérarchise les risques et donne une direction. Mais cette photographie vieillit très vite, à mesure que le parc, les usages et les menaces évoluent. Pour maintenir l’effort, vous devez relier diagnostic, remédiation et supervision quotidienne dans une même boucle de pilotage.

L’audit cyber est indispensable, mais il ne suffit plus à lui seul

Un audit cybersécurité confronte les pratiques de votre organisation à un référentiel, examine les configurations et fait apparaître les risques qui réclament une action prioritaire. Il remplace en quelque sorte les « impressions » par un état des lieux documenté. Il peut s’agir d’une évaluation de la maturité SSI, d’un audit organisationnel, d’un audit technique ou de tests d’intrusion.

Cette photographie garde toutefois une date, ainsi même un pentest approfondi ne peut attester durablement de la sécurité d’un système qui continue à évoluer. « Une campagne de pentests doit s’appréhender dans le temps, avec des tests d’intrusions réguliers et planifiés. Elle s’inscrit pleinement dans une démarche progressive qui viserait à la certification ISO 27001. » explique Laurent Galvani, responsable avant-vente et consultant senior cybersécurité chez Fidens by TVH Consulting

Fidens rappelle d’ailleurs que le pentest évalue la résistance d’un périmètre à un instant T. Sa valeur dépend ensuite de la traduction des constats en décisions, responsables et échéances.

Passer du diagnostic à une feuille de route actionnable

Plus globalement, un rapport d’audit peut contenir plusieurs dizaines de recommandations, et toutes ne présentent ni la même urgence, ni le même coût. Vous devez les ordonner selon le risque, l’exposition des actifs et l’effort nécessaire.

Certains « quick wins » peuvent être réalisés en corrigeant rapidement un paramétrage ou en appliquant un correctif. D’autres chantiers demandent en revanche de revoir l’architecture, les habilitations, la continuité d’activité ou la relation avec les fournisseurs. La roadmap doit distinguer ces temporalités. Elle doit également attribuer un propriétaire à chaque action, car le RSSI ne peut pas, seul, corriger une application métier, renégocier un contrat cloud ou décider de la tolérance à l’arrêt d’une activité. La DSI, les métiers, les achats, le juridique et la direction doivent tous prendre leur part du plan. Cette organisation prépare les trajectoires ISO 27001, NIS2 ou RGPD. L’audit interne et le plan d’actions correctives sont des éléments du maintien d’un SMSI dans le temps.

Reste alors le passage le plus difficile : conserver cette discipline après les premières corrections.

Maintenir l’effort lorsque l’audit est terminé

Beaucoup d’organisations traitent les écarts les plus visibles, puis reviennent à un pilotage au fil de l’eau. Malheureusement, c’est le meilleur moyen de voir des actions sans échéance glisser dans la checklist et des exceptions devenir permanentes…

Une posture continue commence par un inventaire vivant. Vous devez connaître les postes, serveurs, équipements réseau, applications, versions logicielles et services exposés. Cette connaissance permet de relier une vulnérabilité à des actifs réels, puis de vérifier que la correction a bien été déployée.

L’ANSSI inscrit d’ailleurs cette logique dans EBIOS Risk Manager : l’analyse des risques doit conduire à des mesures adaptées, puis à un cadre de suivi et d’amélioration continue. Ses travaux liés à NIS2 demandent également une veille sur les vulnérabilités et les correctifs, ainsi qu’une planification de leur installation ou de mesures d’atténuation lorsqu’un patch ne peut pas être appliqué.

Il faut donc suivre les vulnérabilités, mais aussi les configurations, les sauvegardes, les protections antivirus, les droits et les incidents. C’est ici que la supervision rejoint la gouvernance cyber.

RG System Suite inscrit la sécurité dans le quotidien des équipes IT

Et comment ne pas évoquer ici l’intérêt des plateformes RMM. Une plateforme RMM ne remplace ni l’analyse de risques, ni l’audit, ni un dispositif spécialisé de détection, mais elle apporte la visibilité opérationnelle nécessaire pour suivre le parc, centraliser les alertes et agir régulièrement sur les équipements.

RG System Suite est aujourd’hui un très bon exemple de Plateforme RMM. La solution rassemble dans une console la supervision des postes, serveurs et réseaux, les alertes, l’automatisation, la gestion des correctifs et l’assistance à distance. Elle propose également des fonctionnalités permettant de vérifier l’état des antivirus, de repérer les terminaux non protégés et de déployer des mises à jour. « Nous avons voulu redonner de la lisibilité et du contrôle aux techniciens, et renforcer l’expertise humaine. L’objectif de notre plateforme RMM est de faciliter la surveillance, la priorisation et l’action continue des équipes IT. ». Nadine Pilote, directrice générale de Septeo IT Solutions, éditeur de RG System Suite.

Une alerte peut ainsi être reliée à un équipement précis, une action corrective documentée et un rapport produit pour vérifier l’évolution du parc. Les données issues de la supervision, des correctifs et des interventions alimentent ainsi le pilotage, et peuvent rejoindre les priorités fixées par la gouvernance cyber.

Relier gouvernance cyber et exploitation IT

Le cabinet cyber et l’équipe d’exploitation n’observent pas le système sous le même angle. Fidens part des risques, de la conformité, de la maturité et des responsabilités. Une plateforme comme RG System Suite suit l’état du parc, les alertes, les correctifs et les opérations quotidiennes. Ces deux lectures deviennent utiles lorsqu’elles se répondent. Si l’audit révèle un retard critique dans la gestion des correctifs, la supervision doit suivre le taux de couverture, les échecs de déploiement et les machines encore exposées. Si la feuille de route impose de sécuriser les accès distants, l’exploitation doit contrôler leur usage et conserver les journaux nécessaires.

Un audit peut également identifier une faiblesse de sauvegarde. Les équipes traduisent alors la recommandation en périmètres, fréquences, alertes et tests de restauration, ce qui permet au COPIL de disposer d’indicateurs montrant si la mesure fonctionne réellement.

Cette articulation évite une confusion fréquente : la conformité ne prouve pas l’absence de risque, et l’accumulation d’alertes ne constitue pas une stratégie. La gouvernance donne la direction, tandis que l’exploitation apporte les preuves et les écarts nécessaires pour la réévaluer.

Installer une boucle d’amélioration continue

Le modèle d’amélioration continue repose globalement sur six actions : évaluer, prioriser, corriger, superviser, mesurer et réévaluer. L’audit ouvre la boucle, et les données d’exploitation montrent ensuite si les mesures ont été appliquées, si elles restent efficaces et où apparaissent de nouveaux écarts.

En pratique, une revue régulière peut associer le RSSI, la DSI, l’exploitation et les métiers concernés, en suivant quelques indicateurs compréhensibles : actifs non inventoriés, correctifs en retard, alertes critiques non traitées, échecs de sauvegarde, remédiations ouvertes, risques acceptés arrivant à échéance, etc.

Si vous appliquer ces recommandations, votre prochain audit ne devrait pas déclencher une « mobilisation exceptionnelle ». Il confirmera simplement une posture déjà suivie, documentée et ajustée, grâce à une sécurité pilotée en continu. Votre objectif sera, ni plus ni moins, de conserver le lien entre les risques identifiés et la réalité technique, semaine après semaine. C’est cette continuité qui réduit durablement l’exposition de votre entreprise aux incidents cyber, bien plus qu’une préparation concentrée dans les semaines précédant un contrôle.

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