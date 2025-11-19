Letsignit intègre la 11ᵉ édition de La Maison des Startups LVMH

Sur la photo, l’équipe Letsignit, de gauche à droite : Gaspard Roche, Head of Sales Enterprise — Amandine Fernandez, Chief Marketing Officer — Capucine Roche, Chief Executive Officer — Émilie Peythieux, Chief Customer Officer — Tristan Giblin, Chief Product Officer

La solution française Letsignit, spécialisée dans la communication portée par les collaborateurs, rejoint la 11ᵉ édition de La Maison des Startups LVMH, l’incubateur du groupe dédié à l’innovation et à la collaboration avec des entreprises prometteuses.

Créée par le groupe LVMH en 2018 et hébergée à Station F, La Maison des Startups a pour vocation d’accélérer la collaboration entre les Maisons du groupe et les startups les plus innovantes. Le programme permet de tester, déployer et co-construire des solutions concrètes autour de thématiques stratégiques pour le luxe : expérience client, excellence opérationnelle, durabilité, communication, ou encore innovation digitale.

Chaque année, près de 2 000 candidatures issues du monde entier sont étudiées, pour n’en retenir qu’une vingtaine.

Cette sélection marque une nouvelle étape dans le développement de Letsignit, déjà partenaire de plusieurs Maisons du groupe, notamment Sephora, Le Bon Marché et Repossi et confirme la pertinence de sa technologie au service d’organisations internationales où la cohérence de marque, la désirabilité et la valorisation des actifs sont essentielles.

En intégrant La Maison des Startups LVMH, Letsignit s’inscrit dans une démarche d’innovation partagée visant à renforcer le lien entre les collaborateurs et les marques qu’ils incarnent chaque jour.

La solution permet aux entreprises d’harmoniser et d’activer leurs communications à grande échelle, tout en donnant à chaque employé la possibilité de devenir un ambassadeur de marque, contribuant directement à la cohérence, à la réputation et à l’aura des Maisons.

« Cette intégration illustre la place croissante du collaborateur au cœur de la communication des organisations. Dans un groupe comme LVMH, où chaque marque repose sur un héritage et un savoir-faire d’exception, le rôle de chacun dans la cohérence et le rayonnement collectif est déterminant. » — Capucine Roche, CEO de Letsignit

Cette reconnaissance souligne la capacité de Letsignit à accompagner des entreprises aux exigences élevées, où l’excellence, la créativité et la culture de marque se rejoignent.

« Nous sommes fiers d’intégrer un dispositif aussi sélectif que La Maison des Startups LVMH. Cette reconnaissance vient récompenser douze années d’efforts pour concevoir la solution la plus complète et robuste du marché, et confirme la solidité de notre approche. Elle souligne aussi notre capacité à contribuer, à notre échelle, à la désirabilité et à la cohérence des marques qui font la force du luxe français. Et au fond, quoi de plus symbolique que la signature : ce geste unique, à la fois personnel et identitaire, pour créer un pont entre technologie et héritage, entre communication et art du luxe. — Capucine Roche, CEO de Letsignit

Elle traduit également une convergence de valeurs fortes avec celles du groupe LVMH, articulées autour des “4C” : Craft, Customer, Creativity et Culture. Des piliers qui résonnent particulièrement avec la mission de Letsignit : replacer l’humain au cœur de la communication et renforcer la cohérence des marques à travers leurs collaborateurs.

Durant son année d’accompagnement à Station F, Letsignit poursuivra sa mission d’élever la communication quotidienne au rang d’actif stratégique, en explorant de nouveaux usages dans le secteur du luxe.

Parmi les startups sélectionnées cette année figurent notamment Vizcom, Bluefish AI, SoPost, SeeLab AI et Olfy, illustrant la diversité des innovations soutenues par La Maison des Startups LVMH.