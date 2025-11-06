Comment des entreprises ont réduit leurs délais d’acquisition de solutions de 60 % grâce à AWS Marketplace

Regardez le webinaire AWS avec Forrester pour découvrir comment des entreprises ont économisé du temps et de l’argent.



Découvrez comment des entreprises ont accéléré leurs achats avec AWS Marketplace.

Regardez ce webinaire à la demande pour découvrir les résultats de l’étude The Total Economic Impact™ (TEI) sur AWS Marketplace, réalisée récemment par Forrester Consulting pour le compte d’Amazon Web Services (AWS).

Vous découvrirez comment des entreprises ont réduit leurs coûts et accéléré le déploiement de leurs solutions en ayant recours à des options d’achat flexibles et en rationalisant leurs achats de solutions grâce à AWS Marketplace.