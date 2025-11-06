TOOLBOXWebinarsWebinars à la uneWebinars à la Une
Comment des entreprises ont réduit leurs délais d’acquisition de solutions de 60 % grâce à AWS Marketplace
Avec AWS Marketplace
Regardez le webinaire AWS avec Forrester pour découvrir comment des entreprises ont économisé du temps et de l’argent.
Découvrez comment des entreprises ont accéléré leurs achats avec AWS Marketplace.
Regardez ce webinaire à la demande pour découvrir les résultats de l’étude The Total Economic Impact™ (TEI) sur AWS Marketplace, réalisée récemment par Forrester Consulting pour le compte d’Amazon Web Services (AWS).
Vous découvrirez comment des entreprises ont réduit leurs coûts et accéléré le déploiement de leurs solutions en ayant recours à des options d’achat flexibles et en rationalisant leurs achats de solutions grâce à AWS Marketplace.
Découvrez comment des entreprises :
- ont réduit le temps consacré à la recherche de solutions de 70 % et leurs délais d’approvisionnement de 60 % ;
- ont réduit leurs délais de déploiement de 30 % ;
- ont pris des mesures pratiques pour rationaliser la gestion de leurs fournisseurs et réduire leurs coûts de mise en œuvre.
