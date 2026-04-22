Chunking : le jour où je me suis trompée sur les contenus GEO-friendly

Par Léa Pétralie, Head of Black Pepper, le hub Content Marketing de CyberCité.

Il paraît que le cerveau est soit « littéraire », soit « matheux ». Mais en SEO, pour être très bon, il faut être pile entre les deux, parfaitement hybride. Oui, mais voilà, j’ai l’esprit littéraire. 8×7 me traumatise encore. Alors, j’ai pratiqué le Content Marketing en suivant une conviction : pour performer sur le web, la sémantique prime. En sémantique, ce n’est pas le nombre d’occurrences qui compte, c’est ce qu’il y a derrière, c’est le sens. Le sens des mots, des signes, du langage. Le sens au service de l’intention. Et ça, ça me parle.

Quand le GEO s’est immiscé dans les discours, puis s’est imposé dans nos métiers, on nous a parlé de chunking, de vecteurs d’embedding et d’overlaps. Soudain, les agences ont fait payer des contenus « GEO-friendly » deux fois plus chers à leurs clients. J’ai boudé les pratiques commerciales abusives, mais aussi et surtout un concept auquel je ne croyais pas.

Mais j’ai eu tort.

Pour que votre marque soit présente dans les moteurs de recherche conversationnels, vous devez désormais penser « stratégie de chunking ». Une littéraire vous explique pourquoi.

Le chunking, l’art de morceler un contenu.

Ah, le Marketing et ses anglicismes ! Il est vrai que, sur le papier, « chunk » sonne bien mieux que « morceau ». Plus fun, plus expert, plus mystérieux. Pourtant, le chunking, en Marketing, c’est simplement le fait de découper un contenu en blocs autonomes. « A deux doigts d’inventer les paragraphes. » C’est ce que je me suis dit un certain temps, éternelle sceptique.

Mais chez CyberCité, on ne peut pas avoir tort trop longtemps. C’est l’avantage, quand on travaille tous les jours avec 130 expert.e.s du Search et avec des prompt-engineers créatifs. J’ai observé, échangé, testé, écouté nos conférences (ce que vous devriez faire aussi) et l’impensable est arrivé : j’ai commencé à changer d’avis.

Et s’il y avait du sens derrière le chunking des contenus ?

Le chunking consiste donc à morceler un contenu en fragments, les fameux « chunks ». Des segments auto-suffisants, qui peuvent être parfaitement compris même une fois isolés du reste du texte. Et c’est là que ça devient vraiment intéressant pour la performance de vos contenus.

Faciliter la récupération de vos contenus par les LLMs.

En réalité, on n’a pas attendu l’arrivée de l’IA générative pour parler de « chunking ». Le terme était déjà employé en psychologie cognitive, pour décrire le mécanisme du cerveau humain face à une surcharge informationnelle. Cette stratégie de simplification mentale consiste à traduire plusieurs informations en un format intellectuellement exploitable (l’encodage), afin de faciliter la mémorisation.

Si l’on vous dit « 1939-1945 », votre cerveau a condensé derrière ces deux dates toute l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale. Ce raccourci mental est un chunk.

C’est ainsi que fonctionnent également les LLMs, comme ChatGPT, Gemini & cie, lorsqu’ils extraient les données du web. Au moment de répondre à une requête, la plupart des modèles IA ne récupèrent pas l’ensemble d’une page mais les segments les plus proches sémantiquement du prompt de l’utilisateur.

Les LLMs vectorisent le texte (leur propre forme d’encodage) : ils transforment les mots en série de chiffres afin de stocker plus facilement des unités d’informations (« embeddings ») et de calculer la proximité sémantique et contextuelle entre chaque.

Je vous l’avais dit, pour être excellent en SEO, il faut être bon en maths comme en lettres. Mais nous y reviendrons plus tard.

Quelle est la taille idéale d’un bon chunk ?

« Moi, tu m’parles pas de longueur de mots. » J’ai toujours refusé d’associer à un contenu un calibre précis ; votre valeur ajoutée ne se mesure pas au nombre de caractères. Un contenu doit contenir le nombre de mots que mérite le sujet qu’il traite.

Mais avec le chunking, la taille compte.

Pour éviter la surcharge informationnelle et ne pas multiplier les analyses de contexte, les LLMs privilégient des segments courts et structurés. Ils utilisent une Attention à Fenêtre Glissante (AFG) ; ils réalisent une analyse contextuelle sur un groupe de mots seulement, avant de passer au suivant, afin de gagner en temps et en efficacité. Ce n’est donc pas la longueur de votre contenu qui doit aujourd’hui vous importer, mais la longueur des chunks qui le composent.

La taille recommandée pour un chunk performant est entre 150 et 300 mots (ou entre 200 et 400 tokens pour les IA-natifs).

Comment adapter votre stratégie Content Marketing au chunking ?

Il y a plusieurs manières de mener votre stratégie de chunking, et elles ne sont pas incompatibles. En voici deux, simples à mettre en œuvre dès aujourd’hui pour maximiser le potentiel de citabilité de vos contenus – un potentiel que CyberCité vous aide à monitorer.

Le size-based chunking : cette stratégie consiste à découper le contenu en plusieurs unités de taille contrôlée au sein d’une même page. FAQ, liste à puces, paragraphe « A retenir » ou encore TL; DR ( Too long, did not read ), définition courte : le template de votre page est GEO-compliant , et le contenu est structuré de façon à mettre en évidence les différents segments pour les rendre facilement récupérables par les LLMs.

Le page-level chunking : la stratégie s’opère cette fois-ci au niveau de votre site web. Une page peut être considérée comme un chunk unique. Une page hub Glossaire peut par exemple renvoyer vers une page par définition. Cette technique s’inscrit dans la continuité du topic cluster, le cocon thématique qui fonctionne si bien aujourd’hui en SEO.

Optimisation sémantique : si l’on découpe, est-ce que l’on appauvrit ?

Il faut bien poser la question qui fâche. Si vous morcelez un contenu existant pour le rendre GEO-ready, ne perdez-vous pas la pertinence sémantique nécessaire au positionnement dans les moteurs de recherche traditionnels ?

La réponse est non, lorsque le travail est bien fait.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que les Transformers des LLMs (le fameux T dans GPT) ont bel et bien une compréhension sémantique du texte. En transformant les mots en vecteurs numériques, ils sont capables d’analyser les interrelations entre chaque, et donc le sens d’une phrase et d’un paragraphe.

Prenons l’exemple de vectorisation suivant :

« chat » : [0.2, -0.5, 0.8, 0.1, …]

« chien » : [0.3, -0.4, 0.7, 0.2, …]

La distance sémantique entre ces deux mots est faible : ils appartiennent au même univers.

Optimiser vos contenus dans une logique de chunking ne consiste pas à supprimer mais à remodeler. La découpe de vos paragraphes est au cœur du sujet : le retour à la ligne n’est plus seulement porté par votre bon sens ou par la sensibilité littéraire de votre rédacteur, mais par une logique algorithmique. Le semantic chunking s’appuie sur des ruptures thématiques : un changement d’idée est détecté grâce au glissement ou au chevauchement sémantique des tokens, tel que le perçoivent les LLMs.

Vous n’appauvrissez pas vos contenus ; vous enrichissez leur hiérarchisation sémantique.

Du champ sémantique aux blocs de vérité.

J’avais tort. Le chunking n’est pas qu’un énième buzzword dans le jargon du Marketing Digital. Il amorce même un changement dans le traitement que l’on faisait jusqu’alors du contenu. Alors que l’attention était portée sur la dilution du champ sémantique au sein d’une page, nous revenons à l’essentiel : l’agencement de l’information en fragments autonomes, fiables, vérifiables et explicites. Des blocs de vérité : la vérité de votre expertise, de votre marché et de votre marque. Google ne nous avait-il pas prévenu ? Un bon contenu est avant tout un contenu utile, qui répond de façon claire et précise à la préoccupation réelle de l’utilisateur.