Boostez votre CTR : Personnalisez vos bannières selon vos segments HubSpot.

Vos signatures sont génériques et déconnectées de votre CRM. Vous affichez une bannière de « Prospection » à vos clients et des offres « Update » à des prospects froids. Résultat : vous manquez des opportunités de conversion et saturez vos échanges de messages non pertinents.

Signitic vous présente le ciblage dynamique synchronisé avec vos segments HubSpot. Vos signatures deviennent intelligentes et réagissent en temps réel à l’état de votre base de données.

🔍 Au programme :

Synchronisation des Segments : Comment connecter vos listes HubSpot contact ou entreprise à vos campagnes Signitic en quelques clics.

Workflow de Signature : Automatisez le switch de bannière selon le cycle de vie (Prospect vs Client).

Personnalisation par l’industrie ou le métier : Adaptez votre message selon le secteur d’activité ou le métier renseigné dans votre CRM.

Analyse & Performance : Mesurez l’impact de vos segments sur vos taux de clic et l’engagement de vos contacts.

🗓️ Rdv le 19 mars pour comprendre comment une communication 100% contextualisée transforme chaque collaborateur en un levier de conversion.

