Edenred France : quand Letsignit transforme chaque mail en vecteur d’engagement et de performance

À l’heure où la communication interne et la digitalisation des échanges commerciaux sont devenues des enjeux clés de performance, Edenred France s’est appuyée sur la solution de signatures mail Letsignit pour unifier ses communications et accompagner l’efficacité de ses 500 commerciaux.

Première plateforme digitale de services aux entreprises pour les avantages aux salariés, la mobilité professionnelle et les paiements inter-entreprises, Edenred France utilise Letsignit pour harmoniser sa marque, renforcer sa culture d’entreprise et faire de chaque email un point de contact utile et engageant, en interne comme auprès de ses clients.

Une communication plus cohérente, au service de la culture d’entreprise.

Avec 1200 collaborateurs, plus de 10 millions d’utilisateurs et plus de 400 000 marchands partenaires, Edenred France a fait le choix de Letsignit pour homogénéiser les signatures mail de ses collaborateurs et **diffuser des messages internes cohérents.**

Résultat : une identité de marque unifiée et une communication quotidienne qui renforce le sentiment d’appartenance.

« Grâce à Letsignit, Edenred France renforce sa culture d’entreprise et équipe sa force commerciale d’un dispositif de communication intégré. Signatures unifiées, bannières personnalisées, planification simplifiée des rendez-vous et intégration automatique de vCards : chaque mail envoyé devient un point de contact engageant ». Carine Afro, Directrice Marque Employeur & Communication Interne chez Edenred France

Pour accompagner cette démarche, Letsignit offre à Edenred France une gestion centralisée et granulaire des signatures email, permettant d’adapter les messages par entité, équipe, métier ou marché.

Les équipes communication et marketing pilotent ainsi les contenus en toute autonomie, garantissant la cohérence de la marque tout en conservant la flexibilité nécessaire à des communications ciblées et pertinentes.

Un levier d’efficacité commerciale au quotidien.

Les 500 commerciaux d’Edenred France utilisent désormais Letsignit comme un véritable outil de vente.

Chaque bannière d’email peut être adaptée par marché ou par client, transformant ainsi chaque échange en une opportunité de promotion ciblée.

Les fonctionnalités intégrées (comme les widgets de prise de rendez-vous, sondages ou vCard) facilitent le contact et le suivi, tout en renforçant la proximité avec les clients.

Une solution plug & play, adoptée sans friction.

Au-delà de la valeur apportée en matière de communication et de performance commerciale, Letsignit s’est imposée chez Edenred France comme une solution simple à déployer et à piloter.

Le déploiement, centralisé et transparent pour les collaborateurs, ne nécessite aucune action de leur part et garantit des signatures toujours à jour. Cette simplicité d’usage s’est inscrite dans une conduite du changement fluide en interne, et a donc favorisé une adoption rapide au sein des équipes.

Des données au service de la performance.

Grâce au tableau de bord d’analyse Letsignit, Edenred France peut suivre en temps réel la performance de ses campagnes (taux de clics, engagement, interactions), ajuster ses messages et mesurer l’impact concret de ses communications, tant internes qu’externes.

Ce pilotage par la donnée permet à l’entreprise de maximiser la portée de ses messages tout en optimisant l’efficacité de ses équipes commerciales.

Faire de chaque email un point de contact à forte valeur ajoutée

En s’appuyant sur Letsignit, Edenred France a transformé l’email en un véritable point de contact à forte valeur ajoutée, au service de la marque, des équipes et de la performance commerciale.

Une communication pilotée de manière centralisée, adoptée sans friction par les collaborateurs et mesurée par la donnée, qui permet d’aligner cohérence de marque, engagement et efficacité business au quotidien.

Pour en savoir plus 👉 Success Story : Edenred x Letsignit

À propos d’Edenred France

Edenred est la première plateforme digitale de services aux entreprises pour les avantages aux salariés, la mobilité professionnelle et les paiements inter-entreprises. Avec plus de 10 millions d’utilisateurs et plus de 400 000 marchands partenaires, Edenred France a été élue Service Client de l’Année pour la 10ᵉ fois consécutive.

À propos de Letsignit

Letsignit est une solution SaaS française spécialisée dans la gestion centralisée des signatures d’emails et la communication via bannières intégrées.

La plateforme permet aux entreprises de transformer chaque email en levier de communication, d’engagement et de performance commerciale, grâce à des intégrations marketing et IT intuitives.