META invente l’IA social-native : une nouvelle couche entre contenu, recommandation et commerce

Changement de cap pour l’IA de Meta, sous l’impulsion d’Alexandr Wang, désormais à la tête du Meta Superintelligence Lab. Le groupe met fin à plusieurs années structurées autour de Llama. Avec Muse Spark, Meta amorce un repositionnement directement orienté vers l’usage.

Ce basculement traduit une réorganisation plus profonde : celle d’une IA pensée non plus comme une brique technologique autonome en concurrence avec OpenAI ou Anthropic, mais comme une couche fonctionnelle insérée dans les produits du groupe. Meta veut aujourd’hui orchestrer son écosystème au moyen d’une IA propriétaire et fermée.

Muse Spark est « conçu spécifiquement pour les produits de Meta » et doit « alimenter une version plus intelligente et plus rapide de Meta AI ». L’objectif d’Alexandr Wang est de construire une IA capable de s’inscrire dans des usages existants, une IA social-native, située à la jonction du contenu, de la recommandation et du commerce.

Une IA conçue pour un écosystème fermé

Dans cette logique, Muse Spark devient une couche fonctionnelle distribuée à travers les plateformes du groupe. Meta précise que le modèle « alimente une version plus intelligente et plus rapide de Meta AI » et qu’il sera progressivement déployé dans WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger et les lunettes connectées.

Meta dilue l’IA dans des environnements déjà massivement utilisés, une diffusion qui devrait opposer moins de friction dans son adoption, tant elle sera moins visible, mais tout aussi efficace pour nourrir le modèle économique du groupe.

Une réponse construite à partir du social

La singularité du modèle tient à sa source principale de contextualisation. Meta indique que Muse Spark permettra de citer des recommandations et des contenus que les utilisateurs partagent sur Instagram, Facebook et Threads.

Pour ce faire, Meta va s’appuyer sur l’ensemble des contenus produits au sein de la plateforme par ses utilisateurs. Contenus que Muse Spark pourra réorchestrer au-dessus du graphe social. Les réponses seront faites d’assemblages contextualisés, nourris par des signaux sociaux : publications, interactions, communautés.

Ce mécanisme redéfinit complètement la circulation des contenus, qui ne sont plus uniquement distribués via le feed ou la recherche interne ; ils deviennent des briques activables dans la génération de réponses. En s’appuyant sur cette infrastructure, Meta consolide un avantage structurel avec un accès direct, en temps réel, à des contenus natifs et à leurs dynamiques d’usage, un type de données difficilement réplicable hors de son écosystème.

Une architecture agentique orientée usage

Autre changement, tout aussi pragmatique : pour optimiser ses réponses, Meta AI peut désormais « lancer plusieurs sous-agents en parallèle », chacun étant chargé d’une tâche spécifique. Par exemple, dans le cadre d’un voyage estival, un agent rédige l’itinéraire, un autre compare Paris avec d’autres capitales européennes et un troisième propose des activités adaptées aux enfants.

Cette architecture permet de traiter des requêtes complexes sans basculer vers des systèmes entièrement autonomes, encore difficiles à stabiliser à grande échelle. Un choix pragmatique visant à améliorer la qualité des réponses en multipliant les points de traitement, sans exposer l’utilisateur à la complexité technique sous-jacente.

Voir le monde plutôt que le décrire

L’un des points forts de Muse Spark est sa capacité à « voir et comprendre ce que vous regardez, et pas seulement lire ce que vous saisissez ». Par exemple, prendre une photo d’un rayon de snacks dans un aéroport permettrait à Meta AI d’identifier et de classer les produits selon leur teneur en protéines.

Cette capacité à interpréter des images en contexte élargit considérablement le champ d’application de l’IA, et permet à l’assistant de guider l’utilisateur en situation réelle. Cette perspective devient encore plus structurante avec les lunettes connectées, où cette perception visuelle s’inscrit dans un usage continu.

La santé comme cas d’usage structurant

Meta entend également jouer un rôle dans la gestion du quotidien, notamment sur les questions de santé. L’entreprise souligne que « la santé est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens se tournent vers l’IA », un positionnement qui permet de capter des interactions fréquentes et d’inscrire ses services dans des usages à forte valeur perçue.

Cette ambition se heurte toutefois à un enjeu de confiance. L’historique de Meta en matière de données personnelles, jalonné de controverses et de sanctions, interroge sur la capacité du groupe à convaincre les utilisateurs de lui confier des informations encore plus sensibles.

Vers une “superintelligence personnelle”

Meta veut construire une IA qui soit « un assistant capable d’aider n’importe qui, n’importe où, sur ce qui compte le plus pour lui », « une IA qui ne se contente pas de répondre à vos questions, mais qui comprend véritablement votre monde parce qu’elle est construite à partir de celui-ci ».

Un repositionnement pragmatique face à la course aux LLM, au profit d’une intégration plus directe dans les usages. Meta ne cherche pas à rivaliser uniquement sur la performance des modèles, mais à mobiliser un actif difficilement réplicable : les interactions sociales produites à grande échelle sur ses plateformes.

La confiance, angle mort de la stratégie IA de Meta

Un point demeure en filigrane : la question de la confiance. L’historique de Meta en matière de gestion des données personnelles reste marqué par des controverses récurrentes. Dans ce contexte, l’extension de l’IA à des domaines sensibles comme la santé ou les comportements d’achat pose une question centrale : dans quelle mesure les utilisateurs accepteront-ils de partager des données encore plus fines pour alimenter ces nouveaux services ?

Meta évoque le renforcement de ses dispositifs de sécurité et de protection, mais l’enjeu dépasse la seule conformité technique. Il touche à la perception du contrôle, à la lisibilité des usages des données et à la capacité du groupe à convaincre que cette nouvelle couche d’IA ne reproduira pas les ambiguïtés passées.