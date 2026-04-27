Le canadien COHERE ouvre une porte en Europe avec l’acquisition d’ALEPH ALPHA

Cohere met un pied en Europe en rachetant Aleph Alpha. En absorbant la principale tentative allemande de construire un champion de l’IA, la société canadienne s’insère au cœur d’un marché stratégique. Derrière cette opération, soutenue par Berlin, Ottawa et le groupe Schwarz, se dessine une tentative de structuration d’une alternative aux plateformes américaines. Mais elle acte aussi une réalité plus difficile : l’Europe peine à faire émerger seule un acteur capable de rivaliser à grande échelle.

Une opération inscrite dans un agenda diplomatique

L’annonce prolonge un cadre posé en amont, en décembre 2025, Berlin et Ottawa lançaient une alliance numérique destinée à renforcer leur coopération dans l’intelligence artificielle, les infrastructures et les technologies critiques. En février 2026, une déclaration conjointe élargissait cette coopération à la souveraineté technologique.

Dans ce contexte, l’acquisition d’Aleph Alpha par Cohere apparaît comme la déclinaison industrielle d’un processus préparé au niveau des États. La présence conjointe des ministres allemand et canadien lors de l’annonce publique souligne d’autant plus le caractère politique de l’opération. Cette acquisition matérialise une convergence d’intérêts : sécuriser des capacités d’IA, développer une infrastructure localisée et proposer une offre compatible avec les exigences réglementaires européennes.

Cohere, une stratégie d’entrée par les secteurs régulés

Fondée en 2019 à Toronto par Aidan Gomez, Nick Frosst et Ivan Zhang, Cohere s’est construite en marge du marché grand public. L’entreprise a privilégié les usages professionnels, en développant des modèles de langage destinés aux entreprises, aux institutions financières et aux administrations. La société a levé plus de 1,7 milliard de dollars principalement auprès de fonds d’investissement canadiens, notamment Radical Ventures et Inovia Capital.

L’acquisition d’Aleph Alpha renforce cette stratégie. Elle apporte à Cohere une implantation en Allemagne, un accès à des clients européens et une connaissance des cadres réglementaires locaux. Elle consolide également sa crédibilité auprès d’acteurs publics et industriels pour lesquels l’origine des infrastructures et des fournisseurs reste un facteur déterminant.

Aleph Alpha, entre ambition technologique et contrainte d’échelle

Créée la même année à Heidelberg par Jonas Andrulis et Samuel Weinbach, Aleph Alpha s’était imposée comme l’un des projets les plus visibles de l’IA européenne, notamment face à Mistral. L’entreprise défendait une approche centrée sur l’explicabilité des modèles, la transparence et la conformité aux normes de protection des données.

Ses premiers développements, notamment autour du modèle Luminous, avaient nourri l’idée d’une alternative européenne aux grandes plateformes américaines. Mais Aleph Alpha s’est heurtée à une contrainte structurelle de l’écosystème européen : la difficulté à passer à l’échelle.

Ainsi les investissements annoncés n’ont pas toujours été mobilisés dans leur intégralité, et le chiffre d’affaires est resté limité au regard des besoins de financement. Et Aleph Alpha a progressivement réorienté son positionnement vers des solutions d’IA souveraine, en ciblant des applications spécifiques pour les administrations, les institutions financières et les entreprises industrielles.

Le départ de son fondateur Jonas Andrulis début 2026 et l’évolution de son actionnariat ont marqué un point d’inflexion et accéléré le rapprochement avec Cohere.

Le rôle structurant du groupe Schwarz

Déjà présent au capital d’Aleph Alpha, le groupe Schwarz (Lidl, Kaufland Brands) doit investir plusieurs centaines de millions de dollars dans le prochain tour de financement de Cohere et fournir une partie de l’infrastructure nécessaire au déploiement des services.

Avec Schwarz Digits et sa plateforme cloud StackIT cloud, le groupe développe une infrastructure d’hébergement destinée aux applications critiques, véritable levier central pour répondre aux exigences de souveraineté : localisation des données, conformité au droit européen, limitation des dépendances à des fournisseurs extraterritoriaux.

Dans cette configuration, Schwarz occupe une position transversale dans le nouvel ensemble, comme investisseur, fournisseur d’infrastructure et acteur industriel.

L’Europe, entre puissance normative et fragmentation industrielle

Cette opération n’est pas sans mettre en lumière un paradoxe. Si elle vise à renforcer l’autonomie technologique en Europe, l’opération repose sur un acteur canadien en position dominante.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation : fragmentation du marché, diversité linguistique, hétérogénéité des politiques nationales, complexité des procédures d’achat public. Dans ce contexte, les alliances se construisent souvent à l’échelle bilatérale ou autour d’intérêts industriels spécifiques, et le rapprochement entre Cohere et Aleph Alpha coche les deux cases.

Si l’opération traduit une tentative de structuration d’une alternative aux acteurs américains, elle interroge en creux la capacité de l’Europe à faire émerger ses propres alliances industrielles.