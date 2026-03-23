La taxe MISTRAL : une base de négociation pour l’Europe ?

L’intelligence artificielle ne se contente plus de transformer les usages. Elle reconfigure les cadres juridiques qui encadrent la production et la circulation du savoir. En Europe, ce changement prend aujourd’hui la forme d’un débat de plus en plus structurant, à savoir comment concilier le droit d’auteur avec des modèles entraînés sur l’ingestion massive de contenus ?

C’est dans ce contexte qu’Arthur Mensch pousse, dans une tribune publiée par le Financial Times, l’idée d’une redevance assise sur les revenus des fournisseurs d’IA, destinée à alimenter un fonds de soutien à la création, en échange d’une sécurité juridique sur l’entraînement des modèles.

Présentée comme un compromis, la proposition mérite d’être lue pour ce qu’elle révèle réellement, en d’autres termes, moins une tentative de protéger les créateurs qu’un effort pour rendre leur production compatible avec une économie industrielle de la donnée, déjà largement structurée à l’échelle mondiale.

Un problème global, des réponses divergentes

La tension entre IA et droit d’auteur ne se joue pas à l’échelle européenne, et est déjà arbitrée, de facto, par les grandes puissances technologiques, selon des logiques profondément différentes.

Aux États-Unis, l’approche que certains qualifieront de pragmatique et d’autres de mis devant le fait accompli, fait que les modèles sont entraînés, les produits lancés, pour voir dans un troisième temps les contentieux suivre. Des accords entre acteurs de l’IA et groupes de presse coexistent avec des procédures judiciaires encore en cours. Le cadre juridique se construit a posteriori, au fil des décisions de justice. Cette séquence confère aux acteurs de l’IA un avantage décisif : la vitesse.

Pour les éditeurs de contenus, la situation est plus ambivalente. Les groupes disposant d’actifs différenciants (archives, marques, bases propriétaires) parviennent à négocier des accords, souvent dans un rapport de force asymétrique mais réel. Ils captent une partie de la valeur, au prix d’une dépendance accrue aux plateformes qui distribuent et désormais entraînent. À l’inverse, la majorité des producteurs de contenus se retrouve de facto intégrée dans les corpus d’entraînement sans capacité de négociation ni visibilité sur les usages. Entre monétisation opportuniste pour les plus structurés et dilution silencieuse pour les autres, le modèle américain installe une nouvelle hiérarchie, qui distingue non plus les créateurs, mais les détenteurs d’actifs négociables des autres.

En Chine, la logique diffère. L’accès aux données s’inscrit dans un cadre contrôlé, mais largement exploitable à l’échelle domestique. L’État encadre sans bloquer l’industrialisation. Les acteurs locaux bénéficient d’un volume de données et d’une cohérence stratégique qui favorisent l’intégration rapide des modèles.

L’Europe, à l’inverse, a tenté d’organiser un équilibre en amont, notamment via des mécanismes d’opt-out permettant aux ayants droit de s’opposer à l’utilisation de leurs contenus. Dans les faits, ce cadre demeure fragmenté, difficile à appliquer et peu lisible pour les acteurs industriels. Le résultat est une incertitude juridique persistante, et un environnement structurellement moins favorable au passage à l’échelle.

Pour les éditeurs et créateurs, cette architecture offre en théorie un niveau de protection supérieur, mais dans des conditions opérationnelles limitées. L’exercice du droit d’opposition suppose une capacité technique et juridique rarement homogène, tandis que la circulation des contenus en ligne en dilue rapidement l’effectivité. Les acteurs les plus structurés tentent d’organiser des dispositifs de protection ou de négociation, sans garantie de couverture exhaustive. Les autres restent exposés, sans réelle visibilité sur l’usage de leurs contenus. L’Europe produit ainsi une forme de protection imparfaite, suffisamment contraignante pour freiner les acteurs industriels, mais insuffisamment opérante pour redonner aux créateurs un contrôle effectif sur l’exploitation de leurs œuvres.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la proposition d’Arthur Mensch, cofondateur de Mistral.

Transformer un droit en mécanisme économique

Plutôt que de tenter de contrôler individuellement l’usage de chaque contenu, ce qui devient de plus en plus irréaliste à mesure que les modèles gagnent en taille et en complexité, il s’agit de reconnaître cet usage et de l’intégrer dans un mécanisme économique.

Ainsi, une redevance serait appliquée à l’ensemble des fournisseurs d’IA opérant sur le marché européen, y compris les acteurs étrangers. Les revenus collectés alimenteraient un fonds dédié à la création. En contrepartie duquel, les entreprises d’IA bénéficieraient d’une sécurité juridique sur l’entraînement de leurs modèles à partir de contenus accessibles en ligne.

Le changement est significatif, car si le droit d’auteur ne disparaît pas, il change de nature, et d’outil de contrôle, il devient instrument de redistribution.

Du consentement au flux

Ce changement s’accompagne d’une transformation plus profonde, à savoir que le principe du consentement explicite, pierre angulaire du droit d’auteur tel qu’il s’est historiquement construit, cèderait la place à une logique d’usage présumé. Une évolution qui affaiblit, pour ne pas dire ignore, le lien entre l’œuvre et son auteur, et met sous tension l’inaliénabilité du droit moral, pourtant centrale dans la tradition juridique européenne.

Autre point notable, la valeur des contenus tend à s’homogénéiser. En phase d’entraînement, les modèles ne distinguent pas entre un article de presse, un fil de forum ou une base de code. Ils exploitent des corpus massifs, où la pertinence résulte de la quantité et de la diversité statistique, plutôt que de la singularité de chaque œuvre, au sens juridique du terme. Une évolution qui entre en tension avec la conception européenne du droit d’auteur, et ne manquera pas de faire réagir les acteurs de la création.

La conséquence est directe : la contribution individuelle devient difficile à isoler, et la rémunération se détache de l’usage réel. Elle dépend d’un mécanisme collectif dont la gouvernance et les critères de répartition restent, pour l’heure, à définir.

Le contenu cesse alors d’être un actif maîtrisé pour devenir une ressource diffuse.

Une industrialisation déjà à l’œuvre

Cette tendance ne constitue pas une singularité européenne, et s’inscrit dans une dynamique globale où les contenus sont progressivement intégrés dans des chaînes de valeur industrielles.

Aux États-Unis, cette intégration passe par des accords bilatéraux et des logiques de marché. Les acteurs disposant d’actifs premium (archives structurées, catalogues iconographiques, marques éditoriales fortes) parviennent à négocier directement avec les entreprises d’IA.

Plusieurs exemples récents en témoignent. Le groupe Axel Springer a conclu un accord avec OpenAI pour permettre l’utilisation de ses contenus (Politico, Business Insider) dans les modèles et produits du groupe, en échange d’une rémunération et de mécanismes de visibilité. Associated Press a, de son côté, signé un partenariat avec OpenAI pour l’accès à ses archives, monétisant ainsi un fonds éditorial constitué sur plusieurs décennies. Dans le domaine de l’image, Shutterstock a choisi une stratégie d’intégration en amont, en fournissant des données d’entraînement à OpenAI tout en développant ses propres outils génératifs.

Mais cette capacité de négociation reste très concentrée. Elle suppose une masse critique de contenus, une structuration juridique et un pouvoir de négociation réel. Tous les acteurs n’en disposent pas. À l’inverse, certains groupes tentent de résister par la voie judiciaire. The New York Times a engagé une procédure contre OpenAI et Microsoft, illustrant une autre stratégie, à savoir faire reconnaître un préjudice pour rééquilibrer le rapport de force.

Entre ces deux pôles, accords commerciaux d’un côté, contentieux de l’autre, la majorité des producteurs de contenus reste largement hors jeu. Indépendants, petits éditeurs, forums, blogs ou bases ouvertes continuent d’alimenter les corpus d’entraînement sans accès à des mécanismes de monétisation directe.

Il en résulte une structuration du marché à deux vitesses. D’un côté, des acteurs capables de transformer leurs contenus en actifs stratégiques négociables. De l’autre, une masse de production intégrée de facto dans les modèles, sans captation identifiable de valeur. Dans ce schéma, la logique de marché ne freine pas l’industrialisation des contenus ; elle en organise la hiérarchie, au bénéfice des acteurs déjà dominants.

En Chine, l’intégration est plus directe : les données sont mobilisées dans un cadre piloté, au service d’une stratégie technologique nationale.

La proposition portée par Mistral introduit une troisième voie avec une mutualisation organisée à l’échelle du marché européen. Elle ne remet pas en cause l’industrialisation des contenus. Elle en propose une forme régulée.

À première vue, le mécanisme peut évoquer des dispositifs existants comme la gestion collective des droits, incarnée par des organismes comme SACEM, ou encore la rémunération pour copie privée. Dans ces modèles, l’usage des œuvres, difficile à tracer individuellement, est compensé par une redistribution collective fondée sur des prélèvements en amont.

Mais la comparaison trouve rapidement ses limites. Dans le cas de la SACEM, la gestion collective repose sur un cadre relativement stabilisé : les usages sont identifiables (diffusion musicale, reproduction), les ayants droit sont recensés, et des clés de répartition, imparfaites mais opérationnelles, permettent de redistribuer la valeur. La copie privée, de son côté, repose sur un compromis clair, une exception au droit d’auteur en échange d’une compensation financière assise sur des supports identifiés.

Le mécanisme envisagé pour l’IA change d’échelle et de nature. Il ne s’agit plus de compenser un usage identifiable, mais d’organiser l’exploitation massive de corpus hétérogènes, sans traçabilité fine ni correspondance directe entre une œuvre et la valeur produite. La redistribution ne repose plus sur la mesure d’un usage, mais sur une logique agrégée, largement découplée des contributions individuelles.

Autrement dit, là où la SACEM organise la gestion collective d’usages identifiables, la proposition Mistral vise à encadrer une exploitation industrielle dont les contours restent, par nature, diffus. Elle s’inscrit moins dans la continuité des mécanismes existants que dans une tentative d’adaptation de leurs principes à une économie où la donnée devient une ressource indistincte.

Le déplacement du pouvoir se concentre désormais au niveau des infrastructures critiques (capacité de calcul, modèles et plateformes de distribution) tandis que les producteurs de contenus, pourtant à l’origine de la matière première, occupent une position de plus en plus périphérique dans la chaîne de valeur.

Une proposition industrielle avant d’être culturelle

La redevance proposée vise précisément à réduire cette incertitude, tout en maintenant un niveau minimal de protection pour les créateurs. Elle cherche à réintroduire une forme de symétrie dans un marché global qui, structurellement, ne l’est pas.

Reste qu’au-delà des modalités retenues, la question d’un cadre opérant ne peut plus être éludée. En l’absence de solution, le risque est moins celui d’un conflit juridique prolongé que celui d’un décrochage progressif. Les modèles continueront à être entraînés, les usages à se diffuser, mais en dehors de l’Europe ou à partir de standards définis ailleurs. Dans ce scénario, le continent contribuerait par ses contenus et ses talents, sans capter pleinement la valeur associée à leur transformation.

L’enjeu dépasse ainsi la seule protection des ayants droit, car il touche à la capacité de l’Europe à rester présente dans la chaîne de valeur de l’IA, non seulement comme marché ou réservoir de données, mais comme espace de production et de décision. Faute de cadre stabilisé, les investissements tendent à se concentrer là où la visibilité est la plus forte et les contraintes les plus lisibles.

C’est dans cette perspective que la proposition de Mistral peut être lue, moins comme une solution définitive que comme une tentative de réduire un écart qui se creuse. Elle pose, en creux, une question plus large : celle de savoir si l’Europe entend adapter ses règles aux contraintes de l’industrialisation de l’IA, ou si elle accepte de voir cette industrialisation se structurer ailleurs, selon des logiques qui lui échappent en partie.

Un équilibre encore incertain

Ce modèle soulève néanmoins plusieurs questions auxquelles il ne répond pas encore.

Peut-on appliquer efficacement une telle redevance à des acteurs opérant à l’échelle mondiale, dont les architectures techniques et les flux de revenus échappent en partie aux juridictions nationales ? La redistribution peut-elle refléter fidèlement la diversité et la valeur réelle des contributions, dans un contexte où la traçabilité des usages reste limitée ? Le dispositif peut-il éviter d’encourager des stratégies de contournement ou, à l’inverse, une fermeture accrue des contenus, au détriment de l’écosystème informationnel ?

Au-delà de ces interrogations, la question est aussi celle du tempo. Dans un environnement où les modèles progressent rapidement et où les standards se définissent au fil des déploiements, la capacité à stabiliser un cadre devient en elle-même un facteur de compétitivité. L’incertitude, lorsqu’elle se prolonge, tend moins à protéger qu’à déplacer les initiatives vers des zones plus lisibles.

C’est dans cet espace que s’inscrit la tension européenne, il ne s’agit plus seulement d’arbitrer entre protection des créateurs et développement de l’IA, mais de déterminer dans quelles conditions ces deux objectifs peuvent coexister sans se neutraliser. Faute de cadre opérationnel, le risque n’est pas tant un blocage qu’un contournement progressif.

La proposition de Mistral ne résout pas cette équation, mais en propose une formulation plus explicite : organiser un compromis imparfait, qui est néanmoins fonctionnel, plutôt que laisser s’installer un déséquilibre qui se creuse à mesure que les usages se généralisent.

Organiser l’inévitable

En cherchant à adapter le droit aux contraintes de l’IA, la proposition de Mistral entérine un changement de paradigme. Le droit d’auteur n’est plus envisagé prioritairement comme un outil de contrôle, mais comme un mécanisme d’intégration dans une économie de la donnée, où la valeur se construit à partir de l’exploitation à grande échelle.

Dans la compétition mondiale en cours, tous les blocs avancent dans cette direction, selon des logiques qui leur sont propres, marché aux États-Unis, planification en Chine, tentative de régulation en Europe. À travers ce type d’initiative, le continent cherche moins à préserver un modèle existant qu’à définir les conditions de sa participation à un nouvel équilibre.

Reste à savoir si ce cadre permettra de maintenir une forme de souveraineté culturelle et économique, ou s’il entérinera un déplacement durable de la valeur et du pouvoir vers les infrastructures qui organisent cette exploitation.

La proposition portée par Arthur Mensch constitue, à ce stade, moins un point d’arrivée qu’un point de départ. Elle a le mérite de poser explicitement les termes d’un compromis possible, mais elle appelle des ajustements, des garde-fous et une gouvernance qui restent à construire. Créateurs, ayants droit, acteurs technologiques et pouvoirs publics ont, à des degrés différents, intérêt à contribuer à cette élaboration, faute de quoi les règles continueront à se définir ailleurs.

Le facteur temps est ici déterminant, dans un environnement où les usages s’installent rapidement et où les standards émergent par la pratique, l’absence de cadre stabilisé ne suspend pas les dynamiques à l’œuvre.

À défaut de pouvoir empêcher l’IA d’apprendre à partir des œuvres, l’enjeu devient donc d’en organiser les conditions d’exploitation. La proposition Mistral en esquisse les contours, en transformant le droit d’auteur en mécanisme de redistribution plutôt qu’en outil de contrôle. Reste à savoir si ce déplacement pourra être collectivement maîtrisé, ou s’il s’imposera par défaut.