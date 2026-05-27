TEHTRIS : anatomie d’un décrochage industriel dans la cybersécurité française

Depuis 2020, TEHTRIS a incarné l’un des récits les plus ambitieux de la cybersécurité française. À mesure que les cyberattaques se multipliaient, que les ransomwares paralysaient hôpitaux, collectivités et grands groupes, et que la souveraineté numérique s’imposait comme priorité politique européenne, l’entreprise bordelaise fondée par 2 anciens de la DGSE, apparaissait comme l’un des rares acteurs capables de proposer une alternative technologique française aux plateformes américaines.

TEHTRIS promettait une plateforme XDR capable de détecter et neutraliser automatiquement les menaces en temps réel, tout en intégrant renseignement cyber, automatisation et intelligence artificielle. La société revendiquait très tôt une approche unifiée de la sécurité, à une époque où le marché européen restait fragmenté.

Le timing semble alors parfait. L’explosion du télétravail après la crise sanitaire, l’accélération des attaques contre les infrastructures critiques et la dépendance croissante des entreprises européennes aux technologies américaines créent un terrain particulièrement favorable à l’émergence de nouveaux acteurs cyber souverains. Dans ce contexte, TEHTRIS bénéficie d’une forte visibilité institutionnelle et médiatique tout en profitant d’un marché du financement ayant un intérêt croissant pour les sociétés de cybersécurité.

Fondée en 2010, c’est à partir de 2020 que l’entreprise entre dans une phase d’accélération rapide. Cette année-là, TEHTRIS réalise une première levée de fonds de 20 millions d’euros afin d’accélérer son développement commercial et technologique. Deux ans plus tard, la société boucle un nouveau tour de table de 36 millions d’euros auprès notamment de Jolt Capital, Tikehau et OpenCNP. Au total, plus de 50 millions d’euros sont injectés dans l’entreprise en quelques années, dans un marché alors convaincu que l’Europe pouvait rapidement faire émerger ses propres plateformes cyber de référence face à CrowdStrike, SentinelOne ou Palo Alto Networks.

Cette période correspond également à une montée en puissance opérationnelle extrêmement rapide. TEHTRIS multiplie les recrutements, accélère ses développements produits et ouvre progressivement plusieurs implantations internationales, notamment en Allemagne, au Canada, au Japon, à Singapour et à Hong Kong. L’entreprise cherche alors à se positionner comme une plateforme cyber globale capable de couvrir simultanément plusieurs marchés stratégiques. Dans un environnement où les investisseurs valorisent avant tout la vitesse d’expansion et la taille potentielle du marché adressable, cette stratégie apparaît cohérente.

Pourtant, plusieurs signaux de déséquilibre apparaissent déjà très tôt dans les comptes de la société. En 2021, TEHTRIS affiche certes une croissance soutenue avec un chiffre d’affaires de 5,82 millions d’euros, en progression de près de 35 %, mais cette dynamique masque déjà une forte dérive de ses équilibres financiers. L’entreprise compte alors 136 salariés et supporte une masse salariale de 9,49 millions d’euros, soit l’équivalent de 163 % de son chiffre d’affaires. Dans le même temps, Tehtris enregistre une perte nette de 3,17 millions d’euros. La société dispose encore d’une trésorerie importante de 14,7 millions d’euros grâce aux levées de fonds, mais sa capacité d’autofinancement est déjà négative de 2,49 millions d’euros et ses dettes financières approchent les 5 millions d’euros.

Ces chiffres racontent déjà une entreprise entrée dans une logique d’anticipation permanente de croissance future. La structure est dimensionnée pour un acteur beaucoup plus grand : recrutements massifs, investissements technologiques élevés, expansion internationale, dépenses commerciales importantes et accélération des développements produits. Tant que le marché du financement cyber reste très liquide et que les investisseurs privilégient les récits de conquête mondiale, cette stratégie demeure soutenable. Mais dès que la croissance commerciale ralentit, les déséquilibres apparaissent immédiatement.

Les premières tensions deviennent véritablement visibles à partir de 2022, paradoxalement au moment où la société boucle sa levée de 36 millions d’euros. À ce stade, TEHTRIS poursuit encore une stratégie d’expansion très agressive. Les effectifs augmentent rapidement, les développements produits se multiplient, les implantations internationales se structurent et les dépenses opérationnelles accélèrent fortement. Mais la croissance commerciale espérée ne suit pas au rythme anticipé.

La société est progressivement piégée par sa propre structure de coûts. La plateforme technologique continue d’évoluer mais sans véritable stabilisation d’architecture, ce qui entraîne une accumulation de dette technique et des retards commerciaux croissants. En parallèle, les charges fixes deviennent de plus en plus difficiles à absorber : masse salariale importante, coûts liés aux bureaux de Pessac et Puteaux, dépenses de développement, expansion internationale et endettement bancaire.

Dans la cybersécurité, ce type de situation devient rapidement critique. Une plateforme XDR ne vend pas seulement des fonctionnalités, mais aussi de la confiance, de la stabilité et une capacité de réponse immédiate face à des menaces critiques. Lorsqu’une architecture logicielle commence à se fragmenter, les effets remontent rapidement jusqu’aux clients : incidents plus complexes à traiter, déploiements plus lourds, support plus difficile, intégrations plus lentes et cycles commerciaux plus tendus.

À partir de 2024 puis surtout en 2025, TEHTRIS entre progressivement dans une phase de gestion de crise permanente. L’entreprise ne bascule pas brutalement dans le redressement judiciaire et traverse au contraire une longue tentative de recadrage financier, opérationnel et managérial portée à la fois par les actionnaires, la direction et plusieurs interlocuteurs publics.

Face à la dérive financière et opérationnelle, une première phase de restructuration interne est engagée. Le dossier mentionne explicitement des changements de personnel à plusieurs postes clés, une réduction des effectifs, une baisse des coûts opérationnels ainsi que la fermeture opérationnelle de plusieurs filiales étrangères. La direction tente également de relancer la dynamique commerciale à travers une nouvelle offre technologique destinée à repositionner la société sur le marché.

Mais à ce stade, les difficultés ne relèvent déjà plus uniquement d’un ajustement classique de croissance. Dans le document d’offre de reprise déposé par Jolt Capital devant le Tribunal des activités économiques de Paris la société est d’ailleurs décrite comme étant devenue « inopérante », marquée par une culture « trop ancrée en silos », avec des repositionnements constants des équipes et une désorganisation chronique aggravée par un PSE ayant déjà supprimé près de 30 % des effectifs en 2025.

À partir de l’été 2025, les actionnaires financiers, parmi lesquels Tikehau, NACO, Argiduna Capital, OpenCNP et Jolt Capital, cherchent alors à reprendre le contrôle de la situation et travaillent avec la direction à la mise en place d’une nouvelle organisation. Cette tentative de recadrage débouche finalement sur une rupture au sommet de l’entreprise. Les désaccords avec Elena Poincet conduisent les actionnaires à voter sa révocation le 29 septembre 2025. Richard Vacher Detournière est alors nommé président afin de piloter la restructuration de la société.

Les discussions avec les créanciers deviennent alors centrales. TEHTRIS engage des négociations avec les banques, les services fiscaux et les organismes sociaux afin d’obtenir un rééchelonnement massif de ses dettes. À ce moment-là, la société supporte encore plus de 7,2 millions d’euros de dette bancaire ainsi que près de 2,84 millions d’euros de dettes fiscales et sociales. Pour Jolt, la pérennisation de l’activité dépend directement de l’obtention d’un accord avec les autorités et les principaux créanciers.

Parallèlement, les actionnaires continuent à soutenir financièrement l’entreprise. Jolt Capital explique avoir participé à un financement relais de 5,62 millions d’euros en mai 2025, dont 2,5 millions apportés directement par le fonds. Quelques mois plus tard, Jolt injecte seul cette fois 3 millions d’euros supplémentaires en compte courant d’associé afin d’éviter une rupture immédiate de trésorerie.

La société est déjà entrée dans une logique de financement défensif. L’argent ne sert plus réellement à accélérer la croissance ou financer de nouveaux développements, mais avant tout à maintenir l’exploitation, préserver les équipes critiques et gagner du temps dans l’espoir d’un accord de restructuration.

Le point de rupture intervient finalement en février 2026. Le dossier indique que la Commission des chefs de services financiers de la Gironde refuse alors d’accorder les délais de paiement demandés par l’entreprise concernant ses dettes fiscales et sociales. Cette décision « a stoppé les négociations entreprises et précipité la nécessité de rechercher une solution alternative ».

Le redressement judiciaire devient inévitable. Alors que la date limite de dépôt de reprise est ce jour, seuls 2 sociétés auraient déposé leur dossier: le groupe lyonnais Weesure dirigé par Louis Leullieux, et Jolt Capital qui détient plus de 22% du capital de l’entreprise.