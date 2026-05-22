En moins d’un an, LUCIS passe de Y Combinator à une Série A de 20 millions de dollars

Le marché devient de plus en plus polarisé. D’un côté, une partie des startups européennes peine à refinancer sa croissance depuis plusieurs années. De l’autre, quelques sociétés parviennent à concentrer capital, attention des investisseurs et vitesse d’exécution à un rythme rarement observé dans la tech européenne. Lucis fait désormais partie de cette seconde catégorie.

Fondée en 2025 par Maxime Berthelot et Baptiste Debever, la société française spécialisée dans la santé préventive vient de lever 20 millions de dollars en Série A auprès de Singular, avec la participation de General Catalyst, Y Combinator et plusieurs business angels issus de l’écosystème tech et healthtech européen. Ce tour de table intervient seulement quatre mois après un seed de 8 millions de dollars et porte le financement total de la société à 28 millions de dollars.

Au-delà du montant, c’est surtout la vitesse d’exécution qui intrigue les investisseurs européens. En moins d’un an, Lucis affirme avoir dépassé les 10 000 utilisateurs répartis entre la France, le Royaume-Uni, l’Irlande et le Portugal, tout en réalisant plus d’un million de tests biomarqueurs via des partenariats avec Eurofins et Randox.

La trajectoire rappelle les nouveaux schémas d’accélération observés dans certaines startups IA avec un positionnement très lisible, une promesse technologique immédiatement compréhensible par les fonds internationaux et une capacité à transformer rapidement l’usage en signal de marché.

Lucis se positionne sur la prévention santé assistée par l’intelligence artificielle. La plateforme analyse plus de 110 biomarqueurs sanguins liés au métabolisme, aux hormones, à l’inflammation, aux risques cardiovasculaires ou aux carences nutritionnelles. Les données sont ensuite agrégées dans une application capable de produire des recommandations personnalisées portant sur l’alimentation, les compléments, le sommeil, le mode de vie ou les tests de suivi.

L’ambition affichée dépasse largement le simple bilan sanguin enrichi, et Lucis cherche à construire une couche logicielle continue autour de la santé individuelle, à savoir transformer la prévention en produit numérique récurrent.

Le discours séduit particulièrement les investisseurs depuis plusieurs mois. Dans un contexte de saturation progressive des systèmes de santé européens et d’explosion des maladies chroniques, la prévention redevient un sujet économique majeur. Les plateformes capables de produire des données longitudinales à grande échelle commencent à être perçues comme de futures infrastructures stratégiques.

C’est précisément ce que souligne Singular lorsqu’il évoque un “compounding data advantage”. La formule résume une logique désormais centrale dans l’économie de l’IA : plus une plateforme accumule des données cohérentes dans le temps, plus elle améliore ses capacités prédictives, son engagement utilisateur et ses barrières à l’entrée.

Dans le cas de Lucis, cette boucle de données repose sur la répétition des analyses biologiques. Plus de 80 % des utilisateurs auraient choisi d’effectuer un nouveau test après leur première analyse, un taux particulièrement élevé pour une plateforme encore récente. Parmi les utilisateurs ayant réalisé un suivi à six mois, 75 % auraient amélioré au moins trois biomarqueurs sans recours médicamenteux.

Ces chiffres participent évidemment à la narration de croissance de la société, mais ils traduisent aussi une transformation plus profonde du rapport à la santé. Pendant des décennies, les systèmes médicaux occidentaux ont été construits autour de l’intervention après apparition des symptômes. Les nouvelles plateformes de prévention cherchent au contraire à installer une logique de surveillance continue, alimentée par les données biologiques et les interfaces conversationnelles.

Le phénomène dépasse désormais le cadre du quantified self ou des wearables grand public. Après les montres connectées et le suivi du sommeil, une partie de la healthtech tente maintenant de transformer les analyses biologiques en infrastructure numérique permanente.

Cette évolution rapproche progressivement certaines startups santé des modèles SaaS traditionnels. La valeur ne réside plus uniquement dans le test lui-même, mais dans la capacité à maintenir un engagement récurrent, enrichir les modèles prédictifs et construire une relation continue avec l’utilisateur.

C’est probablement ce qui explique l’intérêt d’investisseurs comme General Catalyst, très actif dans les infrastructures IA appliquées à la santé. Depuis plusieurs années, le fonds américain défend une vision selon laquelle les futures plateformes médicales seront construites autour de couches logicielles capables d’orchestrer données cliniques, biomarqueurs, IA générative et suivi patient longitudinal.

Reste toutefois une question centrale : où se situe la frontière entre prévention médicale, optimisation personnelle et médecine augmentée ? Car derrière la promesse de démocratisation de la prévention se profile aussi le risque d’une santé pilotée par abonnement, où l’accès à un suivi biologique permanent deviendrait progressivement un avantage réservé aux populations les plus solvables.

La question réglementaire pourrait également devenir critique à mesure que ces plateformes gagnent en sophistication. Plus les systèmes d’IA produiront des recommandations prescriptives (nutrition, supplémentation, interprétation clinique ou détection précoce de risques) plus les autorités européennes seront contraintes d’encadrer les responsabilités médicales associées.

Pour l’instant, le marché reste largement ouvert en Europe, contrairement aux États-Unis, où plusieurs acteurs se disputent déjà le segment de la prévention personnalisée, l’écosystème européen demeure fragmenté. C’est précisément cette fenêtre que Lucis tente d’exploiter avec une expansion annoncée vers l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie d’ici fin 2026.

Le parcours de la société illustre surtout une nouvelle réalité de l’écosystème européen : les cycles de financement s’accélèrent, les tours grossissent plus vite et les investisseurs cherchent désormais à identifier très tôt les plateformes capables de verrouiller des flux de données stratégiques.