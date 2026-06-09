Mieux comprendre le SEO nouveau, Google un moteur de recherche d’humains pour les humains.

Je suis Alexis Beaumont, j’édite les sites d’experts credits.fr et cribl.fr sur lesquels, avec mon équipe, nous apportons notre expertise pour aider les internaute à mieux choisir leurs crédits et micro credit en ligne.

Je suis piqué de SEO et depuis plus de dix ans c’est mon activité principale, avec toute la complexité qu’on lui connait.

En septembre 2023, à la suite de l’adoption massive de l’usage de l’IA, Google change les règles de manière radicale. L’entreprise appellera cette mise à jour de son algorithme, la Helpful Content Update (HCU).

C’est pour moi le changement le plus profond que nous avons connu en SEO. Certes, il y a eu Pingouin ou Panda, dont les référenceurs parlent toujours, mais ces deux systèmes venaient simplement pénaliser des méthodes de référencement tactiques qui visaient à manipuler l’algorithme, notamment à travers l’achat de liens.

À l’époque, nous avions tous plus ou moins le même contenu et ce qui faisait une grosse partie de la différence était plus l’ancienneté du domaine et ses liens que le contenu en tant que tel.

L’arrivée de l’IA générative date de 2022, son adoption massive de 2023, et, comme dans beaucoup de secteurs, cette arrivée a rebattu les cartes du métier. Google a dû adapter son moteur de recherche.

La capacité offerte par les IA génératives de créer du contenu aussi facilement, rapidement et sans avoir à déployer des moyens importants a fait évoluer la valeur du contenu.

Il fut un temps, produire du contenu, en produire plus que son concurrent sur tout un tas de choses suffisait à faire du trafic. Mais l’IA a mis fin à cette époque d’or, puisque produire, publier et diffuser du contenu n’est plus une difficulté ou une barrière.

Le monde avant ChatGPT

Avant l’arrivée de ChatGPT, Claude, etc., nous allions sur Google pour obtenir des explications en tout genre, y compris des explications théoriques.

Pour expliquer, créer et synthétiser l’usage de l’IA sera, selon moi, toujours d’une aide supérieure.

Google a donc dû s’adapter, et la mise à jour de son algorithme en 2023 est une réponse directe à l’usage de plus en plus important de l’IA.

Le réponse de Google

Pour s’assurer que les utilisateurs continueront à faire leurs recherches sur Google de manière aussi importante, et pour apporter une valeur évidente à ses utilisateurs, Google a décidé de filtrer les contenus pour ne conserver que les sites qui apportent des conseils réels et concrets et pas du contenu générique.

À nouveau, tout est dit avec le nom donné à cette mise à jour « Helpful Content ». Tout le contenu générique, basique, a été éliminé. Tous les éditeurs de sites, qui se contentaient de recopier, reformuler de l’information déjà existante ont été rendus invisibles.

C’était la réponse la plus évidente à apporter à cet usage nouveau, selon moi. Seul hic, avec le recul, les éditeurs n’étaient pas préparés à cela, et il n’existe finalement que très peu de sites qui ont travaillé leur contenu avec le souci constant d’apporter une vision, une expérience unique qui n’était pas celle du voisin. C’est aussi ça qui explique l’absence aujourd’hui de blogs spécialisés ou d’éditeurs experts.

L’usage d’un moteur de recherche dans le cadre d’une recherche qui vise à simplement expliquer ou synthétiser des contenus communs ne peut pas se battre contre les IA génératives. C’est ce qui me fait dire que Google a voulu faire de son moteur de recherche un moteur de recherche d’humains pour les humains.

La première bataille que Google a menée a été d’éliminer tous les contenus sans valeur qui existaient avant l’arrivée de l’IA sur le web, puis d’éliminer tous les contenus générés par les IA après son arrivée. Balayer l’IA de ses résultats traduit cette volonté claire de mettre en avant des contenus humains uniquement.

Ces deux phases ont été très brutales pour tous les éditeurs, nous y compris.

Exemple avec un cas (très!) concret

Si, par exemple, vous avez envie de lancer une activité professionnelle, vous hésitez entre choisir le statut d’autoentrepreneur et créer une société.

Les IA, Claude, ChatGPT et autres vont très facilement vous indiquer quelle forme juridique est la plus adaptée pour vous, en fonction de qui vous êtes, de votre besoin, de vos ambitions, etc. C’est une demande d’assistance personnalisée et contre laquelle Google ne peut pas se battre, puisqu’aucun site n’aurait pu prévoir toutes les situations et complexités propres à chacun.

En revanche, Google sera essentiel pour une étape clé, que l’IA ne saurait remplacée : l’expérience humaine.

Sur Google vous allez trouver des expériences et témoignages d’humains ayant vécu l’une et l’autre de ces situations. Pour que ce témoignage soit plus fort que l’IA, les internautes attendront un récit personnalisé, ressentir du vécu, quelles ont été les frustrations, les limites, les coûts cachés, les opportunités ratées du fait d’un statut ou de l’autre. Imaginer quelqu’un qui a exercé pendant plusieurs années avec un statut d’autoentrepreneur, puis qui a fait le choix de monter son entreprise.

Son récit sera précieux. Au-delà de comprendre les différences théoriques des deux statuts (que vous allez vous comprendre à partir d’une IA), vous aurez un témoignage qui révèlera des détails auxquels vous n’auriez pas pensés, éventuellement pourra vous donner des prestataires qui ont été plus adaptés à l’un ou l’autre des statuts, le temps de gestion, les gains auxquels on n’aurait pas pu penser. Un humain ayant vécu cette situation saura retranscrire, transmettre ses frustrations, ses inquiétudes, ses angoisses et ses satisfactions pratiques, avec une expérience terrain comme aucune IA ne saurait le faire.

C’est exactement pour cela que je pense que Google a voulu faire de son moteur de recherche un moteur d’humain à humain, car, quoiqu’on en pense, une IA ne saura jamais aussi bien que nous traduire des émotions (positives ou négatives) comme nous savons le faire.

Plus besoin d’écouter son voisin ?

D’ailleurs, vous vouliez demander à l’IA de construire votre prochain voyage sur les îles Lofoten, mais votre voisin en revient. Il parait qu’il a assisté à un coucher de soleil unique, a choisi d’aller sur ces îles au mois de juillet pour une raison magique, s’est retrouvé dans un bar unique, avec un barman qui a donné son nom à un cocktail qui est sa spécialité et qu’aucun autre ne fait aussi bien que lui… Et, vous savez quoi, il vient de publier un article sur son voyage … Alors ? Vous préférez le lire ou demander à l’IA son avis sur cette destination ?