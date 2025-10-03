Gautier Bugeon, CEO de Mokn
BREACH FEEDCYBERSECURITEFRANCEIN THE LOOPLES LEVEES DE FONDS

MokN lève 2,6 millions d’euros pour déployer sa technologie de phish-back aux États-Unis

03/10/2025
Selon le baromètre CESIN 2025, 60 % des cyberattaques débutent par une campagne de phishing. Malgré la généralisation des formations à la vigilance et l’usage croissant d’outils de monitoring du dark web, les entreprises restent démunies face au vol d’identifiants et les solutions classiques ne réagissent souvent qu’une fois l’attaque enclenchée, réduisant les marges d’action des équipes sécurité.

Fondée en 2023 à Paris par Gautier Bugeon, Alexis Georges, Adrien Casteilero et Antoine Coudoux, MokN a mis au point une approche dite de phish-back. L’idée est de tendre aux attaquants leurs propres pièges : de faux portails de connexion exposés sur Internet reproduisent à l’identique des accès sensibles (VPN, messageries, outils internes), ainsi lorsqu’un cybercriminel teste les identifiants qu’il a dérobés, il tombe dans le leurre. Les équipes sécurité peuvent alors récupérer les credentials compromis, les neutraliser avant toute intrusion et obtenir une visibilité sur le ciblage en cours.

MokN a dû concevoir des mécanismes capables de contourner les multiples technologies de fingerprinting utilisées par les attaquants et réduire le bruit généré par Internet, tout en évitant que les faux portails soient identifiés comme tels.

En un peu plus d’un an, MokN a déployé sa solution Baits auprès de plus de vingt grands comptes et protège déjà plus de 500 000 utilisateurs. L’entreprise a atteint un revenu récurrent annuel supérieur à un million d’euros, et ce sans financement externe initial.

La société vient de lever 2,6 millions d’euros en Seed auprès de Moonfire (lead), OVNI Capital, Kima Ventures et plusieurs business angels. Ce financement doit permettre à une partie de l’équipe dirigeante de s’installer aux États-Unis pour initier le déploiement commercial de la solution, tout en renforçant le développement produit et les fonctions commerciales en France.

 

Les derniers articles par LA REDACTION DE FRENCHWEB.FR (tout voir)
