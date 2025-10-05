LOW FREQUENCY: les vraies valo de Brevo et Sellsy. Jacques Froissant passe le relai, les nominations de la semaine.

BREVO sur le point d’être cédé à une valorisation d’un milliard d’euros

Comme indiqué dans notre article consacré à l’acquisition de Cohorte par Brevo, cette dernière est depuis le 5 août dernier en processus d’acquisition via une participation co controlante du fonds d’investissement Oakley Capital et General Atlantic, le reste du capital resterait entre les mains d’Armand Thiberge, et du management de l’entreprise. La seule valorisation qui compte est celle de la sortie, et en l’espèce elle dépasserait selon nos informations le milliard d’euros

Brevo, ex-Sendinblue, revendique plus de 500 000 clients dans le monde, allant des PME aux grands groupes comme Ebay, H&M, Louis Vuitton, Carrefour et Michelin. Elle compte aujourd’hui plus de 900 collaborateurs et a levé 198 millions d’euros depuis sa création auprès notamment de Partech, Bridgepoint, et Blackrock.

TEAMSYSTEM met plus de 200 millions d’euros sur la table pour s’offrir SELLSY

Nous vous annoncions il y a quinze jours la cession de Sellsy au groupe italien TeamSystem. Selon nos informations, ce spécialiste des logiciels de gestion pour PME et professions libérales a déboursé plus de 200 millions d’euros pour acquérir l’éditeur rochelais, signant ainsi l’une des plus importantes cessions françaises de l’année, sur fond de mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur la facturation électronique.

Basée à La Rochelle, Sellsy développe une plateforme intégrée couvrant la CRM, la facturation électronique, la pré-comptabilité, la gestion de trésorerie et l’automatisation marketing. L’entreprise revendique plus de 23 000 clients PME et compte 180 collaborateurs, dont 78 en R&D.

L’investisseur PSG Equity, entré au capital en 2021, cède l’intégralité de sa participation dans le cadre de cette opération. L’équipe dirigeante reste en place au sein du groupe TeamSystem.

ALTAIDE : Jacques Froissant passe le relai après 25 ans d’aventure dans la French Tech

Fondé en 2000 par Jacques Froissant, Altaïde, pionnier du recrutement dédié aux startups et aux métiers du web, ouvre un nouveau chapitre. Après vingt-cinq ans à la tête du cabinet, son fondateur emblématique passe le flambeau à trois figures clés de l’équipe : Laure Dalbarade, Sonia Dujardin et Faustine Lasfargues, qui en incarnent l’ADN depuis une décennie.

Créé à une époque où l’écosystème tech français n’en était qu’à ses balbutiements, Altaïde a accompagné plus de 500 startups et grandes entreprises, devenant une référence dans l’univers du recrutement digital. Jacques Froissant, témoin des grandes mutations du web, de l’émergence de Google à l’essor de l’IA, laisse derrière lui une empreinte durable dans la French Tech.

GENS DE CONFIANCE installe son équipe Tech à Paris

La plateforme nantaise Gens de Confiance ouvre un nouveau QG Tech à Paris, au Morning Feydeau, entre Bourse et Opéra. Historiquement ancrée à Nantes, l’entreprise franchit une nouvelle étape de son développement en s’implantant dans la capitale pour renforcer ses recrutements et sa proximité avec l’écosystème tech parisien.

MONTERRO lève 1,7 milliard d’euros pour soutenir les éditeurs de logiciels nordiques

Le fonds d’investissement suédois Monterro, spécialiste du logiciel B2B, a levé 1,725 milliard d’euros à travers deux véhicules sursouscrits : son cinquième fonds principal M5 (environ 1,375 milliard d’euros) et son second fonds mid-market G2 (350 millions d’euros). Bouclée en quatre mois seulement, cette levée record consolide la position de Monterro comme acteur clé du software en Europe du Nord. En 2025, le fonds a ajouté six nouvelles plateformes, réalisé cinq acquisitions et ouvert un bureau à Helsinki, tout en renforçant son modèle opérationnel axé sur l’IA et son Scandinavian Software Park au Vietnam.

Écart majeur entre éditeurs français et anglo-saxons sur la croissance externe

Selon les chiffres d’Avolta, les dix principaux éditeurs français (Dassault Systèmes, Cegid, Criteo, Ubisoft, Murex…) n’ont réalisé qu’une dizaine d’acquisitions en 2025, pour un total inférieur à 50 M€, soit 0,4 % de leurs 13,4 Md€ de revenus en 2023. Un écart marqué avec leurs homologues anglo-saxons, qui pour leur part, réinvestissent entre 1 et 3 % de leurs revenus dans des opérations de croissance externe.

La surveillance des drones n’est pas le seul talon d’Achille de la défense européenne

Le ciel de Munich n’est pas la seule source d’inquiétude pour les autorités européennes. Sous la surface, un autre front vulnérable se dessine : celui des câbles et infrastructures critiques qui relient le continent au reste du monde. Leur surveillance, éclatée entre une multitude d’autorités, souffre d’une profonde incohérence.

Au Royaume-Uni, pipelines, réseaux télécoms et infrastructures militaires dépendent de ministères distincts, sans commandement unifié. Au Danemark, six agences ont dû coopérer pour enquêter sur le sabotage de Nord Stream. En Irlande, la marine reste dépourvue des moyens et de la doctrine nécessaires pour protéger les câbles transatlantiques, pourtant vitaux pour les communications entre l’Europe et les États-Unis.

Résultat : la défense européenne tend à Moscou la carte de ses points vitaux, inutile d’attaquer, il suffit de débrancher.

Trump veut revoir le DMA et le DSA jugés « anti-américains »

L’ambassadeur de Donald Trump auprès de l’UE, Andrew Puzder, a averti que Washington pourrait exiger des changements dans les législations numériques européennes si elles « punissent » les entreprises américaines ou portent atteinte à la liberté d’expression. Ses déclarations interviennent alors que la Commission mène une consultation sur le Digital Markets Act et le Digital Services Act, contestés par Apple, Meta et Google. Bruxelles affirme que ses règles sont neutres (comme les algorithmes des gafam) et qu’aucune abrogation du DMA n’est envisagée.

Bravo Alice & Bob pour leur engagement en faveur de la diversité

Le spécialiste français du calcul quantique Alice & Bob intègre désormais dans ses offres d’emploi un message invitant explicitement les femmes à postuler, même si elles ne remplissent pas tous les critères exigés. Une initiative simple mais symboliquement forte dans un secteur encore largement masculin, où la sous-représentation féminine freine la diversité et l’innovation. Ce rappel bienveillant vise à élargir le vivier de talents et à encourager d’autres entreprises tech à adopter la même approche.

Mouvements:

🔹 Guillaume Seneclauze nommé CEO d’Arcaplanet

Ancien dirigeant de Monoprix et spécialiste de la distribution omnicanale, Guillaume Seneclauze prend la tête d’Arcaplanet, leader italien de la distribution de produits pour animaux. L’enseigne, forte de 600 magasins, est en cours d’intégration au groupe européen Fressnapf Holding SE. Il aura pour mission d’accélérer la stratégie omnicanale et de renforcer la culture client au cœur du projet de croissance.

🔹 Ishan Bhojwani prend la tête d’Etalab

Après avoir dirigé l’incubateur de services numériques de la DINUM, Ishan Bhojwani est nommé responsable d’Etalab, le programme interministériel chargé de l’ouverture et de la circulation des données publiques. En poste depuis juin 2023, il poursuivra le développement des initiatives de transparence et d’innovation publique portées par beta.gouv.fr.

🔹 Jean-Yves Quentel rejoint Pasqal comme Group CFO

Jean-Yves Quentel est nommé directeur financier du groupe Pasqal, spécialiste français de l’informatique quantique. Il occupait précédemment la même fonction chez SiPearl, après avoir été CFO de Forsee Power et de Claranova. Fondateur du cabinet Elmore Conseil depuis 2019, il accompagne également des entreprises technologiques sur les sujets de structuration et de modélisation financière.

🔹 Frédérique Grigolato devient directrice générale adjointe de Lapeyre

L’entrepreneure et dirigeante Frédérique Grigolato rejoint Lapeyre en tant que directrice générale adjointe. Ancienne fondatrice et CEO de Clic and Walk, puis directrice marketing, offres et innovation chez Saint Maclou, elle siège également aux conseils d’administration de plusieurs entreprises dans l’industrie et le tourisme. Elle mettra à profit son expertise en stratégie omnicanale et en transformation digitale pour accélérer le repositionnement de l’enseigne.

🔹 Karine Oliveira rejoint VusionGroup pour piloter la transformation RH mondiale

Après près de dix ans au sein du groupe Harvest, dont six en tant que directrice des ressources humaines, Karine Oliveira prend la tête de la transformation RH et de l’expérience collaborateur à l’échelle mondiale de VusionGroup. Elle aura pour mission d’accompagner la croissance internationale de l’entreprise et de structurer ses pratiques RH autour de l’engagement et de l’innovation managériale.

