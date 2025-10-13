N8N lève 153 millions d’euros pour accélérer l’industrialisation des agents IA

La startup berlinoise n8n, fondée en 2019 par Jan Oberhauser, vient de lever 180 millions de dollars, soit environ 153 millions d’euros, en série C. Ce tour de table, mené par le fonds d’investissement Accel, réunit Meritech, Redpoint, Evantic et Visionaries Club. NVIDIA, via son fonds NVentures, et T.Capital rejoignent également l’opération, aux côtés des investisseurs historiques Felicis Ventures, Sequoia, Highland Europe et HV Capital. Cette levée porte le total des fonds mobilisés à 204 millions d’euros et valorise n8n à 2,1 milliards d’euros.

Depuis sa création, n8n s’est imposée comme une référence dans l’automatisation des processus métiers. Son approche open source et No-Code permet de modéliser et d’automatiser des workflows complexes sans expertise technique avancée. La plateforme se connecte à plus de 220 outils, de LinkedIn à GitHub, et s’adresse aussi bien aux équipes techniques qu’aux métiers.

Là où certaines plateformes misent sur une autonomie totale de l’intelligence artificielle et d’autres sur des logiques entièrement codées, n8n défend un modèle hybride qui permet de définir le degré d’autonomie accordé aux agents et d’y associer des mécanismes de supervision humaine.

« La course à l’IA ne se joue pas seulement sur des modèles plus intelligents, mais sur la capacité à les rendre fiables dans des environnements réels », souligne Jan Oberhauser. Pour lui, l’enjeu n’est plus d’entraîner des modèles plus performants, mais de les orchestrer efficacement au sein des organisations.

Cette orchestration repose sur deux piliers, celui de la connexion des agents aux outils et données métiers, et la coordination entre experts métiers et développeurs. Ces dimensions permettent d’intégrer l’IA dans les flux opérationnels tout en conservant un contrôle humain sur les processus critiques.

En 2024, n8n a multiplié par six son nombre d’utilisateurs et par dix ses revenus. L’entreprise a également introduit plusieurs nouveautés, dont les modules Evaluations et Data Tables, destinés à faciliter la mise en production des workflows automatisés. Le financement doit accélérer le développement d’intégrations, le lancement de nouvelles interfaces collaboratives et la structuration d’un écosystème autour de la plateforme.

« À l’image d’Excel devenu une compétence universelle, la maîtrise des agents IA le deviendra », estime Jan Oberhauser. « Notre ambition est que n8n devienne la plateforme de référence pour les construire et les déployer. »

n8n se positionne sur un marché en pleine effervescence, où émergent des acteurs comme LangChain, Dust, Retool AI ou Make. Ce dernier reste son principal concurrent direct, avec un éventail d’intégrations plus large, mais un modèle fermé. n8n mise, de son côté, sur la flexibilité du déploiement, l’ouverture du code et la transparence de sa communauté.