Pourquoi intégrer une régie Web Push Ads à votre plan média (et comment l’activer)

En France, le marché de la publicité digitale a atteint 12,4 Mds€ en 2025 (+11%), selon le 35e Observatoire de l’e-pub (SRI / UDECAM, Oliver Wyman). Entre inflation des coûts, concurrence accrue et concentration des budgets sur quelques plateformes, l’acquisition digitale devient un jeu d’équilibre : capter l’intention quand elle existe… et créer du trafic incrémental quand elle n’existe pas (encore).

Dans ce contexte, la Web Push Ads s’impose comme un levier complémentaire (ou une alternative tactique) à Google Ads : un format on-screen, diffusé via le navigateur, capable de générer du trafic en temps réel avec une pression maîtrisée, à condition d’être piloté “proprement” (brand safety, fréquence, créas).

Web Push Notification : de quoi parle-t-on exactement ?

Une Web Push est une notification envoyée par un site via le navigateur, qui peut s’afficher même si l’utilisateur n’est plus en train de naviguer sur la page au moment de l’envoi. Techniquement, cela repose sur des standards web : Push API, Notifications API et Service Worker.

Ce point est clé : on ne parle pas d’un encart “dans la page”, mais d’un format de notification qui apparaît sur l’écran de l’utilisateur.

À ne pas confondre :

Web Push “Owned” (CRM) : vous parlez à vos propres abonnés.

Web Push Ads “Earned” (Paid / régie) : vous diffusez vos annonces via un réseau média et des abonnés opt-in agrégés.

Pourquoi la Web Push complète (ou soulage) Google Ads

Google Ads reste un socle ultra-efficace pour capturer une intention (Search). Mais la diffusion repose sur un environnement d’enchères et de classement (Ad Rank) où enchère + qualité + expérience landing déterminent la capacité à apparaître en haut de page.

La technologie Push Notification, elle, répond à d’autres enjeux “agence” très concrets :

Créer du trafic incrémental hors requêtes Search (quand l’intention n’est pas exprimée). Diversifier les sources pour réduire la dépendance à un seul levier. Activer le local / multi-local (drive-to-store) avec une mécanique simple : message court, CTA clair, redirection immédiate. Travailler la performance de votre marque : visibilité + clics, avec une vraie capacité à scaler au CPM. Garantir un environnement d’affichage sûr pour leurs clients (brand-safety)

Adrenalead : la plateforme Web Push, avec une brique régie Ads pour l’acquisition

Adrenalead, pionnier de la Web Push Notification depuis 2018, est une plateforme spécialisée conçue pour répondre à plusieurs enjeux marketing : générer du trafic, réengager et activer des audiences via des scénarios pilotés par la donnée, tout en proposant des services dédiés aux marques, agences et éditeurs.

La régie Web Push Ads by Adrenalead

La régie Web Push Ads d’Adrenalead s’intègre comme une brique d’acquisition “paid media” au format notification Web Push sur un inventaire multi-éditeurs avec une portée au-delà de votre audience propriétaire, proposant une activation compatible avec les pratiques d’achat (direct et programmatique) et des options de ciblage pensées pour construire un plan média incrémental.

Concrètement, vous accédez à un réseau de plus de 1 500 médias partenaires et à plus de 60 millions de profils opt-in activables en temps réel, pour générer un trafic qualifié en complément (ou en alternative tactique) des canaux traditionnels.

Les campagnes peuvent être activées en gré à gré ou via des deals programmatiques, avec des ciblages adaptés aux enjeux agence/annonceur (géolocalisation, remarketing, mots-clés, catégories IAB, packs d’audience), ainsi que des options pour personnaliser les créas (DCO) et, selon les objectifs, mesurer l’impact omnicanal (ex. drive-to-store).



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*Voir conditions d’éligibilité et modalités de l’offre (durée, minimum d’investissement, périmètre).

Cas d’usage : quand la Web Push fait la différence

Acquisition rapide sur une offre

Objectif : trafic qualifié + conversions.

Recette : ciblage contextuel + 2–3 variations de créas + landing courte.

Pourquoi ça marche : message court, visible, CTA immédiat.

Multi-local / drive-to-store

Vous gérez un réseau d’enseignes, concessions ou agences ? La Web Push Ads est naturellement adaptée au local : une offre contextualisée, une zone géographique, un CTA clair. Adrenalead mentionne d’ailleurs dans ses cas d’usages, des scénarios “multi-local” et des personnalisations liées au contexte (stock, localisation, météo).

Personnalisation créative (DCO)

Adrenalead mentionne l’appui d’une technologie DCO (ADventori) pour adapter les créas dynamiquement.

Comment lancer une première campagne (checklist annonceur)

Un objectif unique (trafic, lead, store-visit…). Un segment prioritaire (géoloc OU thématique OU pack) avant d’élargir. 3 créas minimum : offre / preuve / urgence soft. Une landing page dédiée (promesse + preuves + CTA + tracking). UTM + conversions (GA4/analytics) pour comparer à vos autres leviers. Test 7 jours : optimisation créas + segment avant scaling. Scaling : augmenter le volume une fois le couple segment/créa validé.

FAQ

La Web Push Ads peut-elle remplacer Google Ads ?

Elle le remplace rarement “à 100%”, mais peut soulager Google Ads sur certains objectifs (volumes incrémentaux, local, temps forts) et devenir un pilier complémentaire.

Est-ce compatible RGPD ?

Oui, si le consentement est correctement recueilli et si l’information est claire. La CNIL rappelle les exigences sur la notion de consentement.

Comment éviter l’effet “spam” ?

En maîtrisant la fréquence, en segmentant finement, et en améliorant l’engagement. Les navigateurs renforcent les protections contre les pratiques abusives.

Peut-on mesurer l’impact en magasin ?

Selon les dispositifs, oui : Adrenalead mentionne des partenariats de mesure omnicanale, notamment pour relier campagnes et visites.