Du programme au logement : la nouvelle vitrine digitale de Kaufman & Broad

Kaufman & Broad, promoteur immobilier depuis près de 60 ans en France, franchit une nouvelle étape dans sa transformation digitale avec la refonte complète de son site kaufmanbroad.fr. Cette nouvelle version marque un tournant stratégique : la présentation des logements neufs s’organise autour de chaque bien avec une présentation individualisée et plus uniquement sur des programmes immobiliers. Un changement profond de paradigme, qui place l’utilisateur et son projet d’achat immobilier au centre de l’expérience en ligne.

Une refonte digitale centrée sur l’expérience utilisateur

Derrière cette refonte, un objectif clair : repenser l’approche produit selon la réalité du parcours client. « Un acheteur ne cherche pas un programme, il cherche un bien précis répondant à ses critères », explique l’équipe projet chez Kaufman & Broad. Le passage au lot permet de rendre la navigation plus concrète, plus rapide, et davantage centrée sur la recherche réelle de l’utilisateur.

Le site a également été pensé pour unifier les écosystèmes BtoC et BtoB de la marque. Dorénavant, un seul socle technique sert à la fois les particuliers et les partenaires professionnels. Cette base commune, modulaire et évolutive, est conçue pour accompagner les futurs développements du Groupe – personnalisation des parcours, intégration de l’IA, nouveaux services et gestion fluide des comptes utilisateurs.

« Nous avons voulu créer un site unifié, robuste et évolutif, capable d’intégrer facilement de nouvelles briques technologiques tout en répondant aux besoins immédiats de nos publics », précisent les équipes digitales.

Un site unifié, modulable et prêt pour l’avenir

Le nouveau site kaufmanbroad.fr s’articule autour de trois grands principes fondateurs :

Mobile first : l’expérience est entièrement optimisée pour les usages nomades, avec un design fluide, des temps de chargement réduits et une navigation simplifiée.

Un site pour tous les publics : grand public, investisseurs, ou partenaires. L’architecture a été pensée pour que chacun puisse trouver ses informations et accéder à des fonctionnalités adaptées via un système d’authentification personnalisé.

Une meilleure valorisation des biens : Kaufman & Broad a renforcé la qualité des contenus et des visuels, enrichi les informations utiles, et repensé la structure des pages pour accompagner la décision d’achat avec davantage de transparence et de projection.

Une nouvelle manière de présenter l’offre immobilière dans le neuf

Au cœur de cette refonte, la notion de lot redéfinit la manière de découvrir les biens.

Un lot correspond à un logement individualisé – par exemple un appartement de 3 pièces de 60 m², situé au 3ᵉ étage, orienté sud-est, affichant son prix, ses frais de notaires, sa disponibilité, et ses caractéristiques propres (extérieur, stationnement, plan 2D, visuel intérieur).

Cette granularité répond à une double exigence :

Aider le prospect à se projeter immédiatement dans un bien concret plutôt que dans une résidence.

Lui offrir une autonomie complète dans sa recherche, en filtrant selon des critères précis : typologie, budget, surface, étage, exposition, ou encore espace extérieur.

L’approche par lot donne également à Kaufman & Broad un levier d’optimisation de la donnée produit. Chaque bien devient une entité maîtrisée, connectée à ses visuels, ses statuts et à ses métadonnées.

Des fonctionnalités inspirées du e‑commerce

Pour soutenir cette nouvelle architecture, Kaufman & Broad introduit une série de fonctionnalités inspirées des standards de l’e‑commerce, adaptées au contexte immobilier neuf :

Moteur de recherche avancé : conçu autour des lots, il permet une recherche multicritère par localisation, surface, budget, étage ou présence d’un extérieur.

Pages “fiches produit” : chaque lot dispose de sa page dédiée, visuellement immersive et riche en informations, imaginée pour accompagner une prise de décision progressive.

Recommandations dynamiques : sur chaque fiche, le site suggère d’autres logements susceptibles d’intéresser l’utilisateur, en fonction de la typologie, du budget ou de la zone géographique.

Cette logique de parcours fluide vise à réduire les points de friction et à maintenir l’utilisateur dans une dynamique de recherche active.

Un parcours pensé pour chaque profil d’acheteur

Autre innovation notable : la possibilité de changer de profil de navigation en un clic.

Sur chaque page lot, l’utilisateur peut indiquer s’il recherche pour habiter ou investir.

Selon le choix, le site adapte alors le contenu affiché : aides financières disponibles (comme le PTZ ou le BRS), dispositifs fiscaux applicables, dispositifs d’investissement locatif ou avantages spécifiques.

Ce mécanisme de contextualisation de l’information permet d’enrichir l’expérience utilisateur sans alourdir le parcours, et de mieux guider chaque visiteur selon son projet immobilier.

Des contenus immersifs pour mieux se projeter dans son futur bien

Les visiteurs retrouvent les maquettes 3D interactives qui avaient fait la force de la version précédente. Elles permettent de se repérer facilement dans une résidence, de situer les lots disponibles par étage et d’en comprendre l’environnement global.

Chaque lot est également associé à une galerie d’images dédiée, produite à partir de visuels générés par IA, favorisant la projection du futur acquéreur dans son appartement neuf ou sa maison neuve.

Des données actualisées en temps réel pour une information fiable

La fiabilité de l’information est un autre point central du nouveau site.

Les statuts de disponibilité des lots sont actualisés quotidiennement, garantissant aux prospects et partenaires une donnée toujours à jour.

Sur le plan technique, le site repose sur un socle modulaire, conçu pour évoluer rapidement. Un chantier digital qui place Kaufman & Broad parmi les précurseurs d’une nouvelle génération de sites promoteurs, orientés expérience utilisateur et culture de la donnée.

En remettant l’utilisateur au cœur de son site web, Kaufman & Broad réinvente la vitrine du promoteur immobilier en une véritable plateforme de découverte, de choix et de projection. Un projet à la croisée du digital, du marketing et de l’immobilier, qui illustre parfaitement la convergence entre UX, data et personnalisation dans le secteur du neuf.