Les startups qui révolutionnent l’immobilier en 2026

Les nouvelles startups qui révolutionnent la gestion immobilière : Matera et les acteurs de la proptech

Ce n’est pas un secret de polichinelle. Le secteur de l’immobilier connaît une transformation majeure grâce à l’émergence de la proptech. Ces innovations technologiques, portées par des startups dynamiques, redéfinissent la gestion des copropriétés et offrent de nouvelles perspectives aux copropriétaires et conseils syndicaux.

Parmi ces acteurs, Matera se distingue comme un syndic professionnel français qui accompagne plus de 6 500 copropriétés, représentant environ 150 000 copropriétaires. Avec une approche mêlant outils numériques et expertise humaine, Matera illustre parfaitement cette révolution en marche.

Matera dans la proptech : le syndic professionnel qui réinvente la gestion de copropriété

Matera se positionne comme un acteur clé de la proptech en France, en offrant une solution de gestion de copropriété qui allie technologie et expertise humaine. Contrairement à une simple plateforme en ligne, Matera agit comme un syndic professionnel, apportant un accompagnement complet aux copropriétés et aux conseils syndicaux. Avec une équipe de juristes, comptables et gestionnaires dédiés, Matera assure une gestion administrative, comptable et technique rigoureuse et transparente.

Selon Matera, c’est une entreprise qui accompagne actuellement plus de 6 500 copropriétés, représentant environ 150 000 copropriétaires. Ce succès repose sur une approche centrée sur la transparence et l’accessibilité. Grâce à un espace en ligne sécurisé, les copropriétaires peuvent consulter à tout moment les documents comptables, les convocations, les contrats et le suivi des prestataires. Cette accessibilité 24/7 renforce la confiance et facilite la collaboration entre tous les acteurs de la copropriété.

Un accompagnement humain au cœur de l’innovation digitale

Chez Matera, l’innovation digitale ne se fait pas au détriment de l’humain. L’entreprise met un point d’honneur à offrir un accompagnement personnalisé, avec un interlocuteur dédié pour chaque copropriété. Cette approche permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque immeuble, tout en garantissant une réactivité et une proximité appréciées des copropriétaires.

Les équipes de Matera, composées de juristes, comptables et gestionnaires expérimentés, interviennent sur des sujets variés : gestion des impayés, suivi des travaux, résolution des sinistres ou encore organisation des assemblées générales. Cette expertise métier est un atout majeur pour les copropriétés qui souhaitent externaliser leur gestion tout en conservant un contrôle total sur leur immeuble.

Une présence locale dans les grandes villes de France

Pour renforcer son ancrage territorial et rassurer les syndics de copropriété, Matera se positionne comme un syndic local, qui a développé un réseau de gestionnaires locaux dans plusieurs grandes villes françaises.

Ainsi, vous pouvez retrouver ces professionnels à Paris, Colombes, Annecy, Lyon, Marseille et Bordeaux, assurent un lien physique avec les copropriétés et les conseils syndicaux. Cette présence locale est un gage de confiance et permet d’adapter les solutions proposées aux spécificités régionales.

L’écosystème proptech français en pleine expansion en 2026

En 2026, l’écosystème proptech français est en pleine effervescence. Selon la French Proptech, l’association qui fédère les acteurs du secteur, plus de 500 startups innovent dans des domaines variés, allant de la gestion immobilière aux transactions, en passant par le financement et l’efficacité énergétique.

Le marché de la proptech en France représente un potentiel économique considérable. Les investissements dans ce secteur ont connu une croissance exponentielle ces dernières années, avec des levées de fonds record pour des startups comme Matera, Deepki ou encore Pretto. Cette dynamique témoigne de l’importance croissante de la technologie dans l’immobilier, où l’innovation répond à des enjeux majeurs : transparence, efficacité et durabilité.

Segment Description Exemples d’acteurs Gestion immobilière Solutions pour optimiser la gestion des copropriétés et des biens immobiliers. Matera, Cotoit, Hello Syndic Transactions Plateformes facilitant l’achat, la vente ou la location de biens immobiliers. Meero, Masteos Financement Outils pour simplifier l’accès au crédit immobilier et aux prêts. Pretto, Cafpi Efficacité énergétique Solutions pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Deepki, Izi by EDF

Les domaines d’innovation qui transforment l’immobilier

La proptech couvre un large éventail de domaines, chacun apportant des solutions innovantes pour répondre aux défis de l’immobilier moderne.

La gestion immobilière, par exemple, est révolutionnée par des outils numériques qui simplifient la communication entre copropriétaires, syndics et prestataires. Des startups comme Matera sont le parfait mix entre digitalisation des services, tout en assurant une proximité humaine. En effet, chaque acteur peut accéder aux informations en temps réel, réduisant ainsi les délais et les erreurs.

Dans le domaine des transactions immobilières, des acteurs comme Meero ou Novaxia utilisent l’intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches, comme l’estimation des biens ou la recherche de locataires. Ces innovations permettent de gagner du temps et d’améliorer l’expérience utilisateur, tout en réduisant les coûts.

Le financement immobilier bénéficie également des avancées technologiques. Des startups comme Pretto ou Cafpi, spécialisés en courtier immobilier, proposent des outils de simulation et de comparaison de prêts immobiliers, facilitant ainsi l’accès à la propriété pour les particuliers.

L’impact de ces innovations sur les copropriétaires et conseils syndicaux

Les innovations apportées par la proptech, et en particulier par des acteurs comme Matera, ont un impact concret sur le quotidien des copropriétaires et des conseils syndicaux. L’un des principaux bénéfices est l’amélioration de la transparence.

Grâce à des outils numériques accessibles 24/7, les copropriétaires peuvent consulter en temps réel les documents comptables, les convocations aux assemblées générales ou encore le suivi des travaux. Cette transparence renforce la confiance entre les différents acteurs et facilite la prise de décision collective.

Un autre avantage majeur est le renforcement du contrôle sur la gestion de l’immeuble. Les copropriétaires et conseils syndicaux disposent désormais d’outils pour suivre de près les dépenses, les contrats avec les prestataires ou encore les délais de réalisation des travaux. Cette visibilité accrue permet de mieux anticiper les besoins et d’éviter les mauvaises surprises.

Enfin, la proptech favorise une meilleure collaboration entre les copropriétaires, les syndics et les prestataires. Les plateformes collaboratives, comme celle proposée par Matera, permettent de centraliser les échanges et de partager facilement les informations. Cette approche collaborative est particulièrement appréciée dans les petites et moyennes copropriétés, où l’implication des résidents est souvent plus forte.

Cependant, pour que ces innovations portent leurs fruits, certaines conditions doivent être remplies. L’implication du conseil syndical est essentielle pour garantir une gestion efficace et transparente. Les outils numériques, aussi performants soient-ils, ne peuvent remplacer totalement l’expertise humaine et la rigueur administrative. C’est pourquoi Matera insiste sur l’importance d’un accompagnement personnalisé, avec un interlocuteur dédié pour chaque copropriété.