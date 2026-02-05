Aux côtés de Mistral AI, Nscale ou Lovable, ELEVEN LABS incarne la nouvelle génération de startups AI-native européennes

Aux côtés de Mistral AI, Nscale, Lovable, n8n ou encore Legora, ElevenLabs illustre l’émergence d’une nouvelle génération de startups dites AI-native. Des entreprises qui ne se contentent pas d’intégrer de l’intelligence artificielle à un produit existant, mais qui construisent leur offre, leur interface et leur modèle économique directement à partir des capacités des modèles.

Fondée à Londres par Mati Staniszewski et Piotr Dąbkowski, deux entrepreneurs polonais passés par la tech américaine (Google et Palantir), ElevenLabs est née de l’idée que la voix constitue l’une des interfaces les plus naturelles entre les humains et les systèmes.

Une offre produit pensée dès l’origine autour des modèles

Pour y parvenir, ElevenLabs a construit son produit sur un socle technologique dédié à la synthèse vocale de haute fidélité, capable de restituer intonations, rythme et émotions. Cette brique demeure centrale. Elle sert de base à une plateforme plus large, conçue pour porter des interactions continues, contextualisées et intégrées aux systèmes métiers.

ElevenAgents, le pivot de la stratégie entreprise

Le cœur de l’offre actuelle se cristallise autour d’ElevenAgents, une plateforme d’agents vocaux et conversationnels destinée aux entreprises. L’objectif est de concevoir des agents capables de comprendre une intention, de dialoguer de manière fluide, puis d’agir au sein de workflows existants, qu’il s’agisse de support client, de centres de contact, d’assistance personnelle ou d’actions commerciales.

Sur le plan produit, la valeur réside dans l’orchestration d’un ensemble technique couvrant le speech-to-text, le text-to-speech, la supervision, la gestion des connaissances, les intégrations applicatives, le déploiement et l’évaluation.

Du créatif à l’industriel, sans rupture

ElevenLabs conserve son offre historique tournée vers les créateurs (narration, voice-over, production audio multilingue) qui a largement contribué à sa visibilité initiale. Cette activité reste stratégique, notamment pour l’entraînement des modèles et l’exploration de nouveaux formats. Mais la dynamique de croissance s’est principalement développée autour des usages professionnels.

La société combine ainsi deux moteurs : une distribution self-serve très large auprès des développeurs et créateurs, et une activité entreprise de plus en plus structurante, portée par des déploiements de grande ampleur dans des environnements critiques.

Une trajectoire commerciale déjà à l’échelle

Cette maturité produit se reflète dans les indicateurs financiers de la startup, ElevenLabs a clôturé l’année 2025 avec plus de 330 millions de dollars de revenus récurrents annuels, portés par une adoption rapide de ses solutions en entreprise. Un parcours exemplaire, si près de vingt mois ont été nécessaires pour atteindre les 100 millions de dollars d’ARR, moins d’un an supplémentaire a été nécessaire pour franchir le seuil des 200 millions.

La base de revenus repose désormais sur des contrats significatifs, notamment dans les centres de contact et les systèmes d’assistance vocale, avec des engagements pouvant atteindre plusieurs millions de dollars par client.

Une levée de fonds qui consacre un changement de statut

ElevenLabs annonce une série D de cinq cents millions de dollars, la valorisant onze milliards de dollars. Ce tour est mené par Sequoia Capital, aux côtés d’investisseurs déjà présents au capital comme Andreessen Horowitz et ICONIQ Capital, et de nouveaux entrants tels que Lightspeed Venture Partners et Bond Capital. NVIDIA figure également parmi les investisseurs.