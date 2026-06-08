Pourquoi les stablecoins pourraient devenir la monnaie native des agents IA

L’intelligence artificielle fait apparaître une problématique jusqu’ici inexistante dans l’économie numérique : comment donner à un agent logiciel la capacité d’acheter de manière autonome les services d’un autre agent logiciel ?

Il y a quelques années, la question aurait prêtée à sourire, aujourd’hui elle pourrait pourtant devenir l’un des enjeux les plus stratégiques de la prochaine décennie. À mesure que les agents autonomes gagnent en capacité d’exécution, ils ne se contentent plus de rechercher des informations, rédiger des documents ou analyser des données, ils commencent à prendre des décisions, à sélectionner des fournisseurs, à consommer des services et, progressivement, à réaliser des transactions.

Cette évolution fait émerger le besoin d’une infrastructure monétaire adaptée aux machines.

Depuis plusieurs années, les stablecoins sont principalement associés aux marchés crypto, mais grace à l’IA, pourraient bientôt trouver un usage beaucoup plus vaste. Pour un nombre croissant d’acteurs de l’écosystème technologique, ils apparaissent désormais comme le candidat le plus crédible pour devenir la monnaie native de l’économie des agents.

Le paiement reste le maillon manquant de l’économie agentique

Le système atteint aujourd’hui ses limites lorsqu’un agent d’intelligence artificielle doit effectuer un achat. Les logiciels savent désormais exécuter des actions complexes, mais dès qu’il s’agit de payer pour un service, une donnée ou une ressource de calcul, l’intervention humaine reste souvent indispensable. Cette contrainte fait émerger une question nouvelle pour l’économie numérique : comment permettre à un logiciel d’acheter les services d’un autre logiciel ?

L’infrastructure de paiement mondiale a été conçue pour les humains, les cartes bancaires, les virements ou les prélèvements supposent l’existence d’un titulaire de compte, d’une validation explicite et d’un volume relativement limité de transactions.

Hors l’économie des agents fonctionne selon une logique radicalement différente, demain, un agent pourrait acheter quelques secondes de calcul auprès d’un fournisseur de GPU, accéder temporairement à une base de données spécialisée, rémunérer un autre agent pour une tâche spécifique ou acquérir un rapport financier pour quelques centimes. Il pourrait répéter ces opérations plusieurs centaines ou plusieurs milliers de fois par jour.

Dans ce contexte, le coût de la transaction devient parfois supérieur à la valeur du service acheté. Le problème n’est plus technologique, et devient économique.

Le retour inattendu des micropaiements

Depuis les débuts d’Internet, les micropaiements constituent une promesse jamais réalisée. L’idée était simple : permettre à un utilisateur de payer quelques centimes pour accéder à un article, une vidéo, une donnée ou une fonctionnalité spécifique, malgré de nombreuses expérimentation et déploiements, le modèle n’a jamais trouvé son marché.

Les frais associés aux réseaux de paiement traditionnels rendaient ces transactions peu rentables. Surtout, les utilisateurs n’étaient pas disposés à valider manuellement des dizaines d’achats quotidiens de quelques centimes, l’arrivée des agents modifie complètement cette équation.

Contrairement aux personnes, les logiciels ne souffrent d’aucune fatigue décisionnelle, ils peuvent arbitrer instantanément entre plusieurs offres, optimiser leurs dépenses en temps réel et effectuer un grand nombre de microtransactions sans générer de friction.

Pour la première fois depuis l’apparition du web, les micropaiements disposent d’un utilisateur naturel, l’intelligence artificielle.

Les stablecoins répondent précisément à ce besoin

Si les stablecoins attirent désormais l’attention de l’industrie technologique, ce n’est pas principalement pour leurs caractéristiques financières, mais par leur architecture.

Ils permettent de transférer de très faibles montants à faible coût, à l’échelle mondiale et de manière programmable. Ils fonctionnent en continu, indépendamment des horaires bancaires ou des frontières nationales. Ils peuvent être intégrés directement dans des applications et pilotés automatiquement par des logiciels.

Cette convergence explique pourquoi plusieurs acteurs technologiques majeurs commencent à considérer les stablecoins comme une composante essentielle de l’infrastructure IA.

OpenAI, Anthropic et Stripe convergent vers la même problématique

Les entreprises concernées n’ont pourtant pas les mêmes métiers. OpenAI développe des assistants capables de réaliser des tâches de plus en plus complexes. Anthropic construit un écosystème d’agents capables d’interagir avec des outils externes. Stripe ou encore Paypal s’intéressent à la manière dont ces agents pourront effectuer des paiements.

Mais tous convergent progressivement vers la même question, comment permettre à un logiciel d’échanger de la valeur avec un autre logiciel ? Car le paiement cesse d’être une étape séparée du raisonnement mais devient une composante du processus décisionnel lui-même. Cette évolution annonce l’émergence d’une économie dans laquelle des agents négocient, achètent et vendent des services numériques de manière autonome.

Une nouvelle génération de fintechs se prépare

Chacun le comprendra, cette transformation ouvre un marché considérable. Alors que les fintechs de la dernière décennie ont construit des services destinés aux particuliers et aux entreprises, une nouvelle catégorie d’acteurs commence à apparaître : les infrastructures financières pour agents.

Des sociétés comme Skyfire développent des identités financières et des systèmes de paiement spécifiquement conçus pour les logiciels autonomes. D’autres travaillent sur la gestion budgétaire, les autorisations de dépense ou les mécanismes de contrôle nécessaires à l’utilisation de fonds par des agents.

En Europe, des entreprises comme Fipto ou AllUnity construisent déjà des infrastructures de paiement fondées sur les stablecoins qui pourraient devenir des briques essentielles de cette future économie.

Si le marché est encore embryonnaire, sa direction paraît néanmoins de plus en plus claire.

Une bataille stratégique pour le contrôle de l’économie de l’IA

Les stablecoins pourraient devenir pour l’économie des agents ce que Visa et Mastercard ont été pour le commerce électronique ou ce qu’AWS est devenu pour le cloud.

L’enjeu consiste à contrôler la couche transactionnelle d’une économie potentiellement composée de millions d’agents logiciels réalisant des milliards d’échanges quotidiens.

Cette perspective explique l’intérêt croissant de Stripe, Coinbase, Circle, Visa, Mastercard mais également de nombreux régulateurs.

L’Europe observe également cette évolution avec attention. Après avoir laissé les États-Unis dominer les modèles d’intelligence artificielle, le cloud et les infrastructures de calcul, elle pourrait difficilement accepter de voir émerger une dépendance supplémentaire sur la couche monétaire de l’économie numérique.

L’une des prochaines grandes batailles de l’IA pourrait ainsi ne pas se jouer uniquement dans les data centers ou les laboratoires de recherche, mais dans les systèmes de paiement qui permettront aux machines d’échanger de la valeur entre elles.

A suivre demain notre article sur comment la Chine construit l’infrastructure financière du monde post-dollar