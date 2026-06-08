Richard Menneveux et Adrien Chaltiel CEO de Board Project
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DECODE VC

Comment l’IA transforme le sourcing, l’analyse et le pilotage des participations dans les fonds d’investissement

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08/06/2026
1 minute de lecture

L’intelligence artificielle est en train de modifier le fonctionnement des fonds d’investissement. Si la majorité des investisseurs utilisent déjà ChatGPT, Claude ou Gemini pour accélérer leurs tâches quotidiennes, peu ont encore intégré l’IA au cœur de leurs processus décisionnels. Pourtant, les premiers résultats observés chez les acteurs les plus avancés sont significatifs : due diligences plus rapides, sourcing automatisé, recherche augmentée et meilleure exploitation des données historiques.

Pour en parler nous recevons aujourd’hui, Adrien Chaltiel, spécialiste des sujets de gouvernance et d’intelligence artificielle appliqués au capital-investissement.

Ce premier épisode donnera suite à deux prochaines émissions au cours desquelles nous aborderons la stack opérationnelle pour un GP, et enfin les gardes fous indispensables.

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