Procédure de suspension de SHEIN : le gouvernement passe à l’acte

Le gouvernement français a enclenché une procédure de suspension de la plateforme Shein.fr, sur instruction du Premier ministre Sébastien Lecornu, le temps que l’entreprise démontre la conformité de ses contenus avec la législation nationale. Une décision qui intervient dans un contexte déjà explosif pour le géant chinois du e-commerce, après la découverte de produits illégaux proposés sur sa marketplace.

Des ventes illégales qui relancent la question du contrôle

La polémique a été relancée par le député de la Loire Antoine Vermorel-Marques (LR), qui a dénoncé la vente de coups-de-poing américains sur Shein, des armes désormais classées catégorie A depuis l’arrêté du 4 juillet 2025, et donc interdites à la vente comme à la détention.

Le parlementaire, rapporteur de la mission d’information sur le contrôle des produits importés, a saisi la justice. « Nous sommes passés de la fast fashion au fast crime », a-t-il déclaré dans l’hémicycle, rappelant que la vente de ces armes est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Shein suspend sa marketplace de manière concomitante à l’injonction du gouvernement

Face à la pression politique croissante, Shein France a annoncé avoir suspendu temporairement les ventes de sa marketplace, une mesure décidée de manière concomitante à l’annonce officielle du Premier ministre. Cette suspension vise à permettre une revue complète des procédures de conformité, sous la supervision de sa Marketplace Integrity Taskforce. Le dispositif inclut un audit des fiches produits, un renforcement du contrôle des vendeurs tiers et une surveillance accrue des contenus publiés sur la plateforme.

« La sécurité de nos clients et l’intégrité de notre marketplace sont nos priorités absolues », déclare Quentin Ruffat, Directeur des relations extérieures de Shein France. « Cette suspension nous permet de renforcer nos mécanismes de responsabilité et de garantir que chaque produit proposé respecte nos standards et nos obligations légales. »

Shein indique vouloir ouvrir un dialogue rapide avec les autorités françaises, afin de présenter les mesures correctives mises en œuvre et de garantir « le plus haut niveau de protection des consommateurs ».

Cette mesure marque une prise en main inédite de l’État face aux géants du e-commerce étranger et pourrait bien redéfinir le rapport de force entre plateformes mondiales et régulateurs nationaux. Le cas Shein fait désormais figure de test grandeur nature pour la mise en œuvre du cadre européen de régulation numérique.