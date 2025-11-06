Figma, Palantir, Shopify… pendant que les géants américains battent des records, l’Europe s’essouffle

Le contraste est saisissant entre un écosystème européen, freiné par un capital plus rare et une politique industrielle fragmentée, et les géants américains de la tech qui enchaînent les résultats trimestriels record. De Figma à Qualcomm, les publications traduisent un retour à la croissance et une confiance renouvelée pour la fin d’année 2025. Tirées par l’IA générative, le cloud et la diversification des modèles économiques, la plupart des entreprises dépassent les attentes, malgré des charges exceptionnelles et un contexte macroéconomique incertain. Shopify et Palantir signent des trimestres record, Arm et AMD s’imposent comme piliers de l’infrastructure IA, tandis que Snap et Pinterest redressent leurs marges. Entre accélération des revenus, amélioration de la rentabilité et investissements massifs dans l’intelligence artificielle, la tech américaine aborde 2026 avec une visibilité inédite sur sa croissance.

Figma dépasse les attentes et anticipe une croissance de 35 % au quatrième trimestre

Figma a publié un chiffre d’affaires de 274,2 M$ (≈ 233 M€) au troisième trimestre, en hausse de 38 % sur un an, dépassant les prévisions du consensus (265,2 M$ attendus). Malgré cette performance, la société affiche une perte nette de 1,10 Md$ (≈ 934 M€). La dynamique commerciale reste solide avec 1 262 clients dépassant 100 000 $ de dépenses annuelles, soit +13 % sur un trimestre, et un taux de rétention net de 131 %, en progression.

La croissance est portée par Figma Make, son outil de conception dopé à l’IA générative, utilisé chaque semaine par 30 % des grands clients. Pour le quatrième trimestre, Figma anticipe entre 292 et 294 M$ de revenus, au-dessus des attentes et représentant une croissance de 35 %.

L’entreprise vient de faire l’acquisition de la startup Weavy pour renforcer ses capacités créatives basées sur l’IA, et prévoit de continuer à investir massivement dans l’intelligence artificielle, quitte à réduire temporairement ses marges.

Snap relève son trimestre et annonce un accord avec Perplexity

Snap publie un chiffre d’affaires de 1,507 Md$ (≈ 1,281 M€) au T3 2025, en hausse de 10 % sur un an, avec une base utilisateurs en progression (DAU 477 M, +8 % ; MAU 943 M, +7 %). La rentabilité s’améliore : perte nette réduite à 104 M$ (≈ 88 M€), EBITDA ajusté 182 M$ (≈ 155 M€), flux opérationnel 146 M$ (≈ 124 M€) et free cash flow 93 M$ (≈ 79 M€).

Pour limiter la dilution, le conseil autorise un rachat d’actions jusqu’à 500 M$ (≈ 425 M€) financé par la trésorerie, alors que la société disposait de 3,0 Md$ de liquidités au 30 septembre 2025.

Snap scelle un accord avec Perplexity pour intégrer son moteur de recherche dans Snapchat ; Perplexity versera 400 M$ (≈ 340 M€) en numéraire et actions sur un an, avec des contributions aux revenus attendues à partir de 2026.

Shopify signe un troisième trimestre record avec une croissance de 32 %

Shopify a publié un chiffre d’affaires de 2,84 Md$ (≈ 2,42 Md€) au troisième trimestre 2025, en hausse de 32 % sur un an, marquant neuf trimestres consécutifs de rentabilité à deux chiffres. Le volume brut de marchandises (GMV) atteint 92 Md$, en progression de 32 %, tandis que le revenu récurrent mensuel (MRR) grimpe à 193 M$, contre 175 M$ un an plus tôt.

Le résultat d’exploitation s’élève à 343 M$, en hausse de 21 % sur un an. Le bénéfice brut atteint 1,39 Md$, illustrant la montée en puissance du modèle d’abonnement et des services marchands.

« Nous construisons, nous livrons, nous croissons. Ce modèle tourne à plein régime », a déclaré Harley Finkelstein, président de Shopify, soulignant que “chaque 26 secondes, un entrepreneur réalise sa première vente sur Shopify”. Le directeur financier Jeff Hoffmeister a salué un “trimestre exceptionnel”, marqué par une croissance simultanée du chiffre d’affaires et de la rentabilité.

Pinterest enregistre une croissance de 17 %

Pinterest a publié un chiffre d’affaires de 1,05 Md$ (≈ 893 M€) pour le troisième trimestre, en hausse de 17 % sur un an, avec un EBITDA ajusté à 306 M$, supérieur aux prévisions (295 M$).

La plateforme a dépassé les attentes en matière d’audience avec 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels, contre 590 millions anticipés, confirmant la dynamique de croissance de son audience internationale.

Pour le quatrième trimestre, Pinterest anticipe un chiffre d’affaires compris entre 1,31 et 1,34 Md$.

Robinhood double ses revenus et signe un trimestre record

Robinhood a enregistré un chiffre d’affaires record de 1,27 Md$ (≈ 1,08 Md€) au troisième trimestre 2025, en hausse de 100 % sur un an, porté par la forte croissance des revenus liés aux transactions (+129 % à 730 M$) et des revenus d’intérêts (+66 % à 456 M$). Le groupe affiche un bénéfice net de 556 M$ (≈ 474 M€).

L’EBITDA ajusté bondit de 177 % à 742 M$, tandis que les actifs totaux sous gestion atteignent 333 Md$, en hausse de 119 % sur un an.

Robinhood a enrichi son offre avec les Prediction Markets et l’intégration de Bitstamp, et prévoit de poursuivre son expansion internationale et ses investissements dans de nouvelles lignes comme Robinhood Ventures.

Lyft rassure les marchés avec une croissance soutenue et une prévision solide

Lyft a publié un chiffre d’affaires de 1,69 Md$ (≈ 1,44 Md€) au troisième trimestre, en hausse de 10,7 % sur un an. Son EBITDA ajusté s’établit à 138,9 M$.

Le groupe a convaincu les investisseurs en annonçant des réservations brutes attendues jusqu’à 5,13 Md$ (≈ 4,36 Md€) au quatrième trimestre, soit une progression de 20 % sur un an et un niveau supérieur aux prévisions des analystes.

Ce rebond confirme la dynamique positive de la plateforme, qui devrait enregistrer en 2025 son deuxième exercice consécutif de flux de trésorerie positif.

Uber affiche une croissance solide mais pâtit d’une charge exceptionnelle de 479 M$

Uber a enregistré un chiffre d’affaires de 13,5 Md$ (≈ 11,5 Md€) au troisième trimestre, en hausse de 20 % sur un an, porté par la progression continue de ses activités de mobilité et de livraison. Les réservations brutes atteignent 49,7 Md$, dépassant les prévisions des analystes. Le nombre d’utilisateurs mensuels actifs a franchi pour la première fois le cap des 150 millions.

L’EBIT opérationnel s’établit à 1,1 Md$, en hausse de 5 % sur un an mais en deçà des 1,6 Md$ attendus, en raison d’une provision exceptionnelle de 479 M$ liée à des litiges et enquêtes fiscales. Le résultat net ressort à 6,6 Md$, contre 2,6 Md$ un an plus tôt, porté par un crédit d’impôt de 4,9 Md$ et un gain de 1,5 Md$ sur participations.

Pour le quatrième trimestre, Uber anticipe des réservations brutes entre 52,25 et 53,75 Md$. Le groupe prévoit une forte activité sur la période des fêtes, soutenue par la demande de transport et de livraison en Amérique du Nord et en Europe.

Le PDG Dara Khosrowshahi a confirmé la stratégie de diversification du groupe (autonomie, commerce et IA), tout en reconnaissant que les activités de robotaxis resteront déficitaires « pendant encore quelques années ». Uber a récemment signé des partenariats avec Waymo, Lucid et Nuro, et prévoit de lancer ses services de robotaxis à San Francisco en 2026.

Palantir enregistre une croissance de 63 % et relève ses prévisions annuelles grâce à l’IA

Palantir a publié un chiffre d’affaires de 1,18 Md$ (≈ 1,0 Md€) au troisième trimestre, en hausse de 63 % sur un an, dépassant largement les attentes (1,09 Md$). Le bénéfice ajusté par action atteint 0,21 $, contre 0,17 $ anticipé. Le résultat net triple à 475,6 M$ (≈ 403 M€), soutenu par l’expansion rapide de ses activités commerciales et gouvernementales.

La société prévoit pour le quatrième trimestre un revenu d’environ 1,33 Md$, supérieur au consensus (1,19 Md$), et pour l’ensemble de l’année, un chiffre d’affaires d’environ 4,4 Md$.

Les ventes au gouvernement américain progressent de 52 % à 486 M$, tandis que les revenus commerciaux aux États-Unis plus que doublent à 397 M$. Le CEO Alex Karp attribue cette dynamique à la montée en puissance de l’intelligence artificielle, qualifiant l’entreprise de “bénéficiaire direct de l’industrialisation de l’IA”. Palantir renforce par ailleurs son écosystème avec Snowflake, Lumen et Nvidia.

Arm enregistre un trimestre record et s’impose comme plateforme clé de l’IA mondiale

Arm a publié un chiffre d’affaires de 1,14 Md$ (≈ 970 M€) pour son deuxième trimestre fiscal, en hausse de 34 % sur un an, dépassant la borne haute de ses prévisions et signant son troisième trimestre consécutif au-dessus du milliard.

Au cœur du trimestre, Arm a scellé un partenariat stratégique avec Meta, couvrant la chaîne de calcul des lunettes connectées aux data centers, et étendu son offre Compute Subsystem (CSS), désormais adoptée par 11 clients et 19 licences dont Samsung, Oppo et Vivo. Son nouveau Lumex CSS, jusqu’à 5 fois plus performant en IA, équipe déjà plusieurs smartphones phares.

Dans le cloud, les CPU Neoverse dépassent désormais 1 milliard de cœurs déployés, alimentant les infrastructures IA d’acteurs comme NVIDIA (Grace), AWS (Graviton), Google (Axion) et Microsoft (Cobalt). Arm prévoit d’atteindre près de 50 % de part de marché CPU chez les hyperscalers en 2025.

Qualcomm dépasse les attentes et anticipe un premier trimestre 2026 solide

Qualcomm a publié un chiffre d’affaires de 11,27 Md$ (≈ 9,58 Md€) au quatrième trimestre fiscal, en hausse de 10 % sur un an, au-dessus des 10,79 Md$ attendus. En raison d’une charge fiscale exceptionnelle, le groupe affiche toutefois une perte nette de 3,12 Md$ (≈ 2,65 Md€).

Pour le premier trimestre 2026, Qualcomm vise entre 11,8 et 12,6 Md$ de chiffre d’affaires, au-dessus des prévisions du marché.

Les divisions handsets (+14 % à 6,96 Md$), automobile (+17 % à 1,05 Md$) et IoT (+7 % à 1,81 Md$) ont toutes dépassé les attentes.

AMD enregistre une croissance de 36 % et relève ses prévisions trimestrielles

Advanced Micro Devices (AMD) a publié un chiffre d’affaires de 9,25 Md$ (≈ 7,86 Md€) pour le troisième trimestre 2025, en hausse de 36 % sur un an. Le groupe anticipe pour le quatrième trimestre environ 9,6 Md$ de revenus, soit une progression séquentielle au-dessus des attentes.

Les ventes de puces pour data centers ont progressé de 22 % à 4,3 Md$, tandis que le segment PC bondit de 73 % à 4 Md$. La CEO Lisa Su estime que l’activité IA pourrait générer “des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels d’ici 2027”. AMD renforce ses partenariats avec OpenAI, Oracle et le Département américain de l’Énergie.