QIDA lève 37 millions d’euros et fait entrer la Silver Economy espagnole dans l’ère CareTech

Fondée en 2018 à Sabadell (Catalogne), Qida intervient dans un secteur stratégique du soin à domicile des seniors, dans un pays confronté à un vieillissement très rapide de sa population. Qida a commencé comme une plateforme de mise en relation entre familles et aidants à domicile.

Aujourd’hui, la startup étend son offre à:

des soins et accompagnements à domicile : interventions à l’heure, présence 24 h/24, week-ends, aides à la mobilité, stimulation cognitive, etc.

une marketplace de services complémentaires (orthopédie, physiothérapie, logopédie) via des partenaires sélectionnés.

un usage accru de la technologie : monitoring, application mobile pour les familles, coordination entre services sociaux et santé, et articulation entre systèmes publics-privés.

Expansion et stratégie d’acquisition

Qida est actuellement active dans plusieurs communautés autonomes : Catalogne, Madrid, Pays‐Basque, Navarre, Communauté valencienne, Galice, Asturies. L’entreprise envisage d’étendre son périmètre à d’autres régions uniquement lorsqu’elle peut garantir « être la n°1 en qualité dans ce nouveau marché ». Le tour de 37 M€ (annoncé début novembre 2025) s’inscrit dans cette dynamique : la levée sera consacrée à la croissance organique et externe, à la technologie et au renforcement des équipes.

Chiffres et objectifs

En 2024, Qida revendique avoir soutenu plus de 20 000 familles. Elle se fixe pour objectif d’atteindre plus de 100 000 personnes servies d’ici quelques années. Le modèle vise à consolider sa position sur le marché espagnol via l’intégration de nombreuses structures (Qida a acquis neuf prestataires ces trois dernières années selon la presse spécialisée).

Une croissance technologique souhaitée

La dimension technologique est conçue comme un moyen de passer d’un « modèle de réaction » à un « modèle de prévention ». Qida prévoit d’investir dans l’intelligence artificielle, des outils numériques de suivi et une meilleure articulation entre les mondes de la santé et du social : « le modèle de soins sera plus proactif, préventif et intégré ». L’arrivée annoncée de profils comme Daniel Alonso (ex-CPO de Glovo) à la tête du développement produit illustre cette orientation.

Enjeux et défis

Segmentation marché : le soin à domicile pour seniors est un marché à fort potentiel mais très fragmenté, avec des exigences règlementaires importantes au niveau régional. Qida devra poursuivre son expansion territoriale tout en maintenant un haut niveau de qualité.

Coordination public-privé : l'entreprise collabore déjà avec le gouvernement catalan et d'autres acteurs publics, mais l'intégration dans les systèmes nationaux de santé/soins nécessite de maîtriser à la fois la dimension médicale et sociale.

Technologie & données : passer d'un modèle de services traditionnels à un modèle « tech-enabled » implique de constituer des jeux de données, d'implémenter des IA robustes et de garantir la sécurité des données personnelles, tout en maintenant une approche humaine du soin.

Scalabilité et culture : l'ambition de croissance rapide (personnel, acquisitions, coverage nationale) doit rester cohérente avec la mission sociale. Le maintien d'une satisfaction élevée et d'une culture forte sera clé.

Qida annonce la clôture d’un financement de 37 millions d’euros. Ce tour, mené par Quadrille Capital et co-mené par Asabys Partners et Cofides (via son Fonds d’Impact Social – FIS), devient la plus importante levée jamais réalisée dans le secteur de l’impact social en Espagne.

L’opération réunit également Endeavor Catalyst (États-Unis) et l’Institut Català de Finances (ICF), tandis que les investisseurs historiques Kibo Ventures, Creas, Ship2B Ventures et plusieurs investisseurs individuels issus des secteurs de la santé, du social et de l’assurance ont renouvelé leur soutien. Le capital sera alloué à trois priorités : la croissance, la technologie et le renforcement des équipes.

Avec cette levée, Qida renforce sa position de pionnier de la “CareTech” espagnole, à la croisée de la santé, de la prévention et de l’innovation sociale, tout en poursuivant son ambition d’aider davantage de personnes à vivre plus longtemps et mieux à domicile.