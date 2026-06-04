REVAIA et PARTECH misent 35 millions d’euros sur une nouvelle génération de logiciels de santé

Pendant vingt ans, la transformation numérique des entreprises s’est organisée autour de deux infrastructures logicielles majeures. Les ERP ont structuré les opérations internes. Les CRM ont centralisé la relation client. Dans la santé, une nouvelle catégorie de plateformes est désormais en train d’émerger : les « Care Operating Systems », des systèmes capables d’orchestrer l’ensemble du parcours de soins, des données médicales aux workflows administratifs en passant par les futurs agents d’intelligence artificielle.

Cette évolution est au cœur de la stratégie de Semble, société européenne spécialisée dans les logiciels de gestion et de coordination des soins, qui annonce une levée de fonds de 35 millions d’euros menée par Revaia avec la participation de Partech ainsi que le soutien renouvelé de Mercia Ventures et Octopus Ventures.

L’opération intervient alors que les systèmes de santé européens traversent une phase de transformation profonde. Vieillissement démographique, pénurie de professionnels de santé, multiplication des données médicales et montée en puissance de l’intelligence artificielle poussent les établissements à repenser leur organisation.

La fragmentation est devenue le principal problème

Depuis deux décennies, la numérisation du secteur de la santé s’est construite par couches successives. Un logiciel pour les rendez-vous. Un autre pour les dossiers médicaux. Un troisième pour la facturation. D’autres encore pour la téléconsultation, les prescriptions, la coordination des soins ou la communication avec les patients.

Cette accumulation de solutions a permis de moderniser de nombreux processus mais a également créé une nouvelle difficulté : la fragmentation.

« Pendant des années, le secteur a tenté de répondre à des problèmes systémiques complexes à travers des solutions ponctuelles et déconnectées, mais une technologie fragmentée ajoute souvent de la complexité opérationnelle pour les professionnels de santé et crée une expérience discontinue pour les patients », observe Christoph Lippuner, cofondateur et directeur général de Semble.

La question n’est donc plus seulement de digitaliser les soins, mais consiste désormais à connecter l’ensemble des acteurs, des données et des outils qui composent un parcours patient.

Le système d’exploitation de la santé

C’est précisément sur cette couche que Semble cherche à se positionner, la startup développe une plateforme unifiée destinée aux professionnels de santé libéraux, aux centres médicaux et aux organisations de soins. Son logiciel coordonne les données cliniques, les tâches administratives, les flux d’information et les interactions entre les différents intervenants.

Avec plus de dix millions de patients pris en charge via sa plateforme, Semble accompagne plus de 1 700 structures de soins clientes et près de 16 000 utilisateurs quotidiens. Sa plateforme s’intègre également à plus de 1 200 solutions tierces couvrant l’ensemble de l’écosystème de santé, de la prise de rendez-vous au diagnostic en passant par la facturation ou la relation patient.

Cette logique d’ouverture constitue l’un des éléments centraux de sa stratégie.

« Les organisations de santé qui réussiront dans les dix prochaines années seront celles qui s’appuieront sur des systèmes ouverts et interopérables, capables de connecter les données, les professionnels et les parcours de soins au sein d’une expérience patient unifiée », estime Christoph Lippuner.

Pour Morgan Kessous, Partner chez Revaia, l’enjeu dépasse largement celui d’un logiciel métier : « Semble construit le système d’exploitation de la santé moderne : une plateforme alliant une véritable profondeur clinique, une capacité de déploiement à grande échelle et la confiance des professionnels de santé. »

Une bataille européenne en cours

Semble n’est toutefois pas seul dans cette course, aux États-Unis, Epic Systems et Athenahealth occupent déjà une place centrale dans les infrastructures numériques des hôpitaux et cabinets médicaux. Oracle poursuit la même ambition depuis l’acquisition de Cerner pour près de 28 milliards de dollars.

En Europe, le paysage reste plus fragmenté, Doctolib étend progressivement son périmètre au-delà de la prise de rendez-vous pour devenir une plateforme de gestion du parcours patient. En Allemagne, CompuGroup Medical conserve une position dominante auprès de nombreux professionnels de santé. Au Royaume-Uni, Accurx s’est imposé comme un acteur majeur de la coordination entre praticiens et patients.

Mais la concurrence ne provient plus uniquement des éditeurs historiques, une nouvelle génération d’acteurs de l’intelligence artificielle comme Nabla, Corti ou Tortus tente désormais de devenir l’interface principale utilisée par les professionnels de santé. Leur ambition n’est pas nécessairement de remplacer les logiciels existants, mais de se positionner au-dessus de ceux-ci en automatisant une partie croissante du travail administratif et clinique.

Le contrôle du parcours patient devient ainsi un enjeu stratégique comparable à celui qu’ont connu les ERP dans l’industrie ou les CRM dans les fonctions commerciales.

La France, nouveau terrain de conquête

La France occupe une place particulière dans la stratégie de Semble, le marché connaît une recomposition rapide sous l’effet de la montée en puissance des maisons de santé pluriprofessionnelles, des centres médicaux et des groupes de soins privés. Plus de 200 000 médecins voient leur mode d’exercice évoluer vers des structures plus collaboratives nécessitant des outils de coordination plus avancés.

Semble a ouvert des bureaux à Paris et à Toulouse et affirme avoir triplé ses effectifs français depuis décembre 2024. La startup a également obtenu les certifications LAP HAS v2 et Ségur V1 en moins d’un an, deux prérequis indispensables pour opérer à grande échelle sur le marché français.

« Semble a construit l’infrastructure qui permet d’orchestrer les parcours patients au sein de systèmes de santé de plus en plus complexes et fortement réglementés », souligne Rémi Said, General Partner chez Partech.

L’IA pourrait accélérer la concentration du marché

L’arrivée de l’intelligence artificielle renforce encore la valeur stratégique de ces plateformes les acteurs qui contrôlent déjà les données, les workflows et les interactions entre professionnels disposent d’un avantage décisif pour déployer des assistants capables de rédiger des comptes rendus, coordonner les soins, préparer les consultations ou automatiser les tâches administratives.

Semble prévoit d’utiliser ce financement pour accélérer le développement de ses capacités d’orchestration des soins et de l’intelligence artificielle.