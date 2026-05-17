Shoptalk Europe 2026 : le retail européen face au basculement du commerce agentique

📍 Barcelone, Espagne 📅 9 au 11 juin 2026

Du 9 au 11 juin 2026, Shoptalk Europe 2026 réunira à Fira Gran Via plusieurs milliers de dirigeants du commerce, du luxe, de la grande consommation et de la technologie autour d’une question devenue centrale pour l’ensemble du secteur : à quoi ressemblera le commerce lorsque l’intelligence artificielle ne sera plus seulement un outil d’optimisation, mais un intermédiaire actif dans la décision d’achat.

L’édition 2026 marque un changement de phase pour l’événement européen de référence du retail. Le thème retenu cette année, « Là où l’IA et l’ingéniosité humaine se rencontrent », traduit une évolution très nette du marché. Après plusieurs années de démonstrations technologiques et de pilotes IA, les distributeurs et les marques cherchent désormais à comprendre comment industrialiser ces usages sans perdre ce qui constitue encore leur différenciation : la marque, l’expérience, l’émotion et la relation client.

Cette évolution se reflète directement dans l’agenda de la conférence. Une large partie du programme 2026 est consacrée au « commerce agentique », nouveau paradigme dans lequel des agents IA deviennent capables de rechercher des produits, comparer des offres, personnaliser des recommandations et automatiser des actes d’achat de manière quasi autonome.

L’une des sessions les plus attendues de cette édition, « Agentic Commerce: What’s Here, Real, and Next? », ouvrira cette réflexion le mercredi. La conférence réunira notamment Dido Schmidt et Mark Elkins autour d’une question qui commence à traverser toute l’industrie : quelles parties du parcours client resteront contrôlées par les marques lorsque les interfaces conversationnelles et les assistants IA deviendront le point d’entrée principal du commerce numérique.

Derrière le commerce agentique se joue une redistribution potentielle du pouvoir dans le e-commerce mondial. Historiquement, les marques ont investi massivement pour maîtriser leurs interfaces numériques, leur référencement, leurs applications et leurs parcours clients. L’émergence des agents IA pourrait progressivement déplacer cette valeur vers de nouvelles couches d’intermédiation algorithmique.

Cette tension sera prolongée avec la session « Getting Seen in the Age of AI Commerce ». Derrière ce titre se cache probablement l’un des enjeux les plus critiques des prochaines années pour les distributeurs et les marques : comment rester visibles dans un environnement où les moteurs de recherche traditionnels, les marketplaces et même les sites e-commerce risquent d’être partiellement remplacés par des interfaces conversationnelles pilotées par l’IA.

Pour les directions marketing et e-commerce, cette transformation pourrait remettre en cause plusieurs décennies de pratiques liées au SEO, à la publicité digitale et à l’optimisation des parcours utilisateurs. Dans un commerce piloté par des agents IA, la visibilité d’une marque dépendra autant de la qualité de ses données structurées, de ses contenus et de ses infrastructures produit que de ses investissements publicitaires traditionnels.

Mais l’agenda 2026 montre également que les grands groupes du retail ne considèrent pas uniquement l’IA comme un sujet d’automatisation. Plusieurs sessions révèlent au contraire une tentative de réinvestissement du magasin physique comme espace émotionnel et culturel.

La conférence « More Than a Store: Bringing the Brand to Life », programmée le mercredi matin sur la Woodstock Stage, illustre cette inflexion stratégique. La session réunira notamment Dimas Gimeno, Sarah Clark et Shweta Munshi autour du sujet devenu central de comment transformer les magasins en expériences capables d’incarner physiquement l’identité d’une marque dans un environnement commercial de plus en plus standardisé.

Cette problématique dépasse largement le simple « retail expérientiel ». À mesure que les parcours numériques deviennent pilotés par des systèmes IA capables de comparer automatiquement les produits ou de recommander des alternatives, les enseignes cherchent à préserver des espaces où l’émotion, le storytelling et l’expérience physique restent des leviers de différenciation.

Avec des représentant de lululemon, LEGO Group et WOW Concept, qui font partie des groupes qui ont fortement investi ces dernières années dans des formats hybrides mêlant commerce, communauté, événementiel et expérience de marque. Dans les faits, le magasin redevient progressivement un média destiné à renforcer la désirabilité et l’engagement émotionnel dans un environnement où les interfaces digitales tendent à homogénéiser l’expérience d’achat.

La conférence « Transformer les expériences d’achat numériques grâce à la donnée et à l’IA » réunira notamment Marta Martínez, Romain Roulleau et Julia Bösch autour de la transformation concrète des expériences d’achat numériques. Derrière les discours sur l’IA générative, les groupes européens cherchent désormais à mesurer les usages réellement capables d’améliorer les taux de conversion, la fidélisation ou la productivité opérationnelle.

La session « AI Powering Operational Excellence » devrait quant à elle concentrer les discussions sur l’autre versant de la révolution IA dans le retail : l’automatisation interne. Supply chain, gestion des stocks, pricing dynamique, prévisions de demande, support client ou merchandising deviennent progressivement des domaines d’application prioritaires pour les grands distributeurs européens confrontés à une pression croissante sur les marges.

L’édition 2026 confirme également une autre mutation du secteur : le commerce devient progressivement une industrie pilotée par les infrastructures data. Les conférences consacrées à la préparation des architectures IA, au retail media ou encore aux magasins comme plateformes média montrent que la bataille ne se joue plus uniquement sur les produits ou les prix, mais sur la maîtrise des flux de données, de l’attention client et des capacités algorithmiques.

Cette évolution explique la présence de groupes comme Google, L’Oréal, Mango, Kingfisher, Ikea, H&M Group ou encore Tesco, tous confrontés à la même problématique : comment intégrer l’IA comme couche opérationnelle sans banaliser leur relation client ni perdre le contrôle de leur distribution.

Comme chaque année, Shoptalk conservera aussi sa dimension fortement transactionnelle. Le programme Meetup prévoit plus de 20 000 rendez-vous préprogrammés entre distributeurs, marques et fournisseurs technologiques. Cette mécanique de mise en relation constitue l’un des principaux moteurs économiques de l’événement et l’une des raisons de son influence croissante dans l’écosystème européen du commerce.

Au fond, Shoptalk Europe 2026 documente une transformation plus profonde qui révèle l’émergence d’un commerce européen où intelligence artificielle, médias, données, logistique et expérience client convergent progressivement dans une même infrastructure opérationnelle.

Pour les dirigeants présents à Barcelone, la question de de savoir comment leurs entreprises réussiront à conserver une identité, une visibilité et une relation client distinctives dans un environnement où les agents IA risquent progressivement de devenir les nouveaux intermédiaires du commerce mondial.